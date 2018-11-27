Що таке "розумне місто" і чи вдасться Україні перейняти світовий досвід?

автор проектів з реалізації систем безпеки у містах України

Розумні пристрої та інтернет з кожним днем ​​охоплюють все більше сфер нашого життя.

Сьогодні, приміром, "розумний дім" став повсякденною реальністю.

Не дивно, що наступним кроком розвитку сучасних технологій стане "розумне місто".

Інтеграція інформаційних технологій та систем безпеки в інфраструктуру сучасного міста, стала актуальною вже досить давно. Ще на початку 2000-х поняття Smart City – все частіше звучало з уст прогресивних компаній та чиновників.

Але якщо років 20 тому про це лише розмовляли, то сьогодні стати "розумним" прагне кожне сучасне місто.

За прогнозами аналітиків, всесвітній ринок "розумних" міських послуг у 2020 році досягне позначки $400 млрд. А це – неабиякі перспективи та можливості для країни.

ЩО Ж ТАКЕ "РОЗУМНЕ МІСТО" І ЯК ВОНО ПРАЦЮЄ?

Розумне місто – це єдина система, в якій органічно взаємопов'язані міські комунікації, інформаційні технології передачі даних та пристрої IoT (інтернет речей).

Мета створення "розумного міста" – покращення та спрощення управління містом, благоустрій міського середовища, забезпечення безпеки та підвищення якості життя жителів міста.

Сучасні інформаційні технології виконують в "розумному місті" три важливі завдання:

забезпечують швидкі комунікаційні канали передачі інформації,

здійснюють збір та передачу необхідних даних службам управління міським господарством,

виконують роль засобу зворотного зв'язку між адміністрацією міста та його жителями.

Система розумного міста функціонує за рахунок безперервної обробки та поновлення даних, що надходять з інформаційних каналів.

Первинні електронні пристрої, ті ж самі IoT – всілякі датчики, вимірювачі, камери спостереження та ін. Активно збирають інформацію про стан міських комунікацій та інфраструктури, їх доповнює інформація, яка отримується безпосередньо від жителів міста.

Для передачі зібраних даних використовуються швидкісні комунікаційні мережеві канали, за допомогою яких інформація максимально швидко передається на наступний рівень – в центр обробки даних (ЦОД).

Після комп'ютерної обробки зібраних даних, відбувається аналіз отриманих результатів, та інформація передається на вищий рівень управління та аналізу – в служби міської адміністрації, яка проводить аудит даних та вибирає шляхи оптимізації та поліпшення ефективності роботи міського господарства.

Дуже важливо, що за допомогою кінцевих пристроїв IoT, об'єднаних сучасними комунікаційними технологіями, можна збирати дані практично в режимі реального часу!

Це дозволяє максимально оперативно і ефективно вирішувати завдання міського благоустрою.

"РОЗУМНЕ МІСТО" – БЕЗПЕЧНЕ МІСТО

Важливим завданням "розумного міста" є забезпечення громадської безпеки.

Застосування камер відеоспостереження і фотофіксації, засобів відеоаналізу, засобів зв'язку та комп'ютерних інформаційних технологій дає можливість забезпечити безпеку міському середовищу, комфортну для проживання.

"Розумне місто" здатне самостійно простежити за належним рухом транспорту і пішоходів, за ситуацією в громадських місцях, за лікарнями і школами.

Утім, з точки зору безпеки, "розумне місто" повинно навчиться самостійно стежити не тільки за цим, але й за електромережами, газо- і водопостачанням, безпекою у транспорті, станом тепломереж і водостоків і т.п.

В Україні є низка сфер, які потребують використання нових технологій за принципом роботи "розумного міста".

Для прикладу, приведу плюси запуску системи:

"Розумне" житлово-комунальне господарство – автоматична передача показань лічильників і автоматизоване нарахування оплати за комунальні послуги. Безпечне і комфортне життя для жителів міст. Безвідмовно працює міська інфраструктура, максимально оперативний ремонт міських комунікацій у разі надзвичайних подій і аварійних ситуацій. Контроль нормальної роботи міських транспортних артерій, а в мобільних додатках пасажири легко отримують інформацію про графік руху трамваїв, автобусів і тролейбусів. "Розумна" транспортна інфраструктура, може включати детектори транспортного потоку, засоби автоматичної фіксації порушень ПДР, адаптивні світлофори, інформаційні табло системи автоматизованого управління освітленням та ін. Пристрої, що допомагають уникати появи заторів на дорогах.

Зазначу також, що система "розумного міста" є дуже гнучкою.

При бажанні, у містах України можна впровадити та налагодити роботі "розумної освіти" з дистанційним навчанням – коли всі школярі та студенти можуть навчатися у викладачів найвищої кваліфікації не залежно від кількості "вільних місць" в аудиторіях.

"Розумна охорона здоров'я" – доступ до послуг лікарів в електронній формі, не потрібно вистоювати у "живих" чергах на запис до лікаря, "розумні державні послуги" – запис у дитячий садок, школу, на оформлення паспортк без "пожертвувань" і т.д.

У "розумному місті" жити комфортніше, приємніше та безпечніше.

Мирослав Горошко, експерт у сфері розбудови "розумних міст", автор проектів з реалізації систем безпеки у містах України, спеціально для УП.Життя

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