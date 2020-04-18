Хто такий коуч та як визначається його ефективність: досвід викладача вишу з Нідерландів

коуч студентських програм в Інституті прикладних наук Ганзе у Гронінгені (Нідерланди)

Від редакції: Нідерланди – одна з провідних економік знань у світі.

Економічне зростання місцевого суспільства реалізується саме за рахунок знань та навичок висококваліфікованих працівників.

У серці економіки знань два види вишів: технічні університети та університети прикладних наук.

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В одному із останніх працює Оксана Лозинська, українка за походженням, яка майже 13 років проживає у Нідерландах.

У 2019 році у видавництві "Діскурсус" була опублікована книга Оксани Лозинської "Шлях до себе. Відверто", в якій авторка ділиться десятирічним досвідом викладання у нідерландському виші, розповідає про інновативну освіту та коучинг, як основний метод передачі знань та навичок студенту.

Читачами "Української правди. Життя" Оксана розповідає основи.

Нідерландський університет прикладних наук дає освіту, спрямовану на здобуття конкретної професії та розвиток практичних навичок, необхідних для її виконання (на перевагу технічному університету, який частіше готує майбутніх науковців).

Після закінчення навчання студент уже вміє робити свою роботу, хоч і має не дуже багато досвіду.

Основною ідеєю такої освіти є learning by doing – вчитися, роблячи.

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Студенти здобувають професію та практичні навички, працюючи над завданням/проектом реального підприємства (держустанови чи громадської організації).

Студенти працюють у командах над дослідженням, у результаті якого розробляють рішення/пораду/продукт для їхнього клієнта.

У серці навчального процесу – проект (~60% навчання). Для його успішного професійного виконання викладаються кілька предметів (лекції, семінари), які дають теоретичну базу та знання кращих практик у відповідній сфері (best practices).

Вагома увага приділяється професійним навичкам і компетенціям (skills and competences).

Така (інновативна) форма освіти, відповідно, потребує нової ролі викладача.

Ця роль називається коучингом.

Коуч: ✔️супроводжує весь процес роботи над проектом, надаючи щотижнево фаховий зворотній зв‘язок (feedback) за її проміжними результатами; ✔️підтримує контакт із підприємством (клієнтом), аби впевнитися в тому, що студентська команда рухається у правильному напрямку; ✔️допомагає команді визначитися із напрямком дослідження та відповідає на будь-які запитання, які виникають у студентів в ході роботи над проектом; ✔️допомагає зробити так, щоб всі члени команди були задіяні до її роботи; ✔️вселяє віру у можливості команди та її членів, розпізнавши таланти та сильні сторони студентів; ✔️мотивує команду, стимулює до росту і розвитку, досягнення кращих результатів. Це робиться, зазвичай, відзначаючи вже існуючі результати та досягнення, а також якості в команді, які стимулюють це зростання. При цьому, відзначити позитивно потрібно кожного її члена; ✔️правильно подає критику, не переходячи на особистості, не демотивуючи команди чи її окремих членів.

Професійно збудований зворотній зв`язок (feedback) є основою успішного коучингу.

Отже, коучинг полягає у делікатному спрямуванні студента чи студентської команди та її роботи у правильному напрямку.

Коуч ніколи не робить вибір за студентів стосовно того, які використати теорії у дослідженні, які зробити висновки та які поради дати клієнту-підприємству.

Коуч спрямовує студентів у їхньому процесі самонавчання: вчить, як вчитися самостійно та як давати собі ради у різних робочих ситуаціях.

Коуч докладає максимум зусиль, аби зробити студента самостійним у його дослідженні, проекті, майбутній професії. Самостійним, у свій час, і від коуча.

Я часто заохочую своїх студентів насмілюватися робити власний вибір, кидати виклик не лише клієнту-підприємству, але і викладачу.

Вони повинні вміти обґрунтувати свій вибір, використавши доцільну аргументацію на базі існуючих незастарілих теорій чи практичних знань best practices.

Вміння правильно вмотивовувати (та захистити) власний вибір допоможе їм твердо стояти на обох ногах у будь-якій робочій ситуації у їх подальшій кар’єрі, хто і коли б не кидав їм виклику.

Таким чином, студент стає власником свого процесу навчання.

Коучі та викладачі лише спрямовують і діляться власним досвідом. У нашій програмі із міжнародних комунікацій ми називаємо студентів – молодшими спеціалістами, а викладачів – старшими спеціалістами.

Успіх коуча полягає у натхненній роботі команди та досягненні хороших результатів вкінці проекту.

Бути успішним коучем означає постійно працювати над собою, удосконалювати власні комунікаційні навички, вчитися розуміти позицію студента, розпізнавати та відзначати талант кожного з них.

Вміння розуміти студентів та мати з ними хороший контакт – передумова успішності викладача у нідерландському виші!

Припустимо, вам потрібно навчитися писати контент-план для соціальних медіа.

Звичайно, в інтернеті є достатньо інформації, щоб подумати над таким планом і таки його створити.

Однак, якщо ваш процес навчання буде вести професійний коуч, він на кожному етапі стимулюватиме ваше зростання у майбутній професії/майстерності писати контент-плани, даватиме фахові поради та зворотній зв’язок за (проміжними) результатами роботи... і ви підете набагато далі!

Далі, ніж би самі справилися, далі, ніж прослухавши курс лекцій (і навіть семінарів) на тему інтернет-присутності та розвитку контент-планів.

Записала Аріна Крапка, спеціально для УП.Життя

Титульне фото Kevin Eikenberry

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