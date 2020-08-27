Громада у смартфоні, або Як впливати на місцеву владу інструментами електронної демократії

Сьогодні нам уже складно уявити своє життя без смартфону.

Цифровізація не оминула і сфери електронної демократії. І деякі інструменти в Україні особливо злетіли вгору.

Громадяни зрозуміли, що впливати на життя своєї громади можна не лише ситуативно на загальнодержавних та місцевих виборах, а чи не щодня.

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А із розвитком цих інструментів така участь стала доступною кожному. Для цього навіть не обов’язково бути громадським активістом.

Отже, як за допомогою смартфону та інструментів електронної демократії можна долучитись до процесу ухвалення владних рішень та покращити життя у своїй громаді? Припустимо, поруч із вами є занедбаний парк. І ваша мрія – бачити його доглянутим і сучасним.

Що ви можете зробити як небайдужий мешканець?

Подати петицію.

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Можливість подання петиції є обов’язковою для органів місцевого самоврядування згідно із законом України про звернення громадян.

У деяких містах є власні електронні платформи для подання електронних петицій.

Популярним є також сервіс "Місцеві петиції" на платформі електронної демократії e-dem.ua.

Який портал існує у вашій громаді, можна побачити на сайті міської ради (або ОТГ).

Отже, ви знайшли, де можна подати електронну петицію. Чітко і аргументовано описали вашу ідею. І ось – ваша петиція вже доступна для підписання.

Ви агітуєте друзів, сусідів і просто небайдужих людей підтримати цю петицію. Робити це можна як в соцмережах, так і в міських пабліках.

Петицію, яка набирає потрібну кількість підписів, розглядає міська рада.

На порталі з‘являється відповідь про те, що влада міста готова підтримати ініціативу, але наразі в бюджеті на це не закладено коштів.

Але на цьому не варто зупинятись і чекати, поки в бюджеті з’являться кошти під реалізацію вашої ідеї.

Дізнайтесь, чи запроваджено у вашій громаді Громадський бюджет (або бюджет участі). З’ясувати це можна теж на сайті міської ради.

На відміну від електронних петицій, Громадський бюджет не є обов’язковим для запровадження. Проте багато громад успішно впроваджують цей інструмент.

Як можна його використати в цьому випадку?

Ви складаєте проєкт про реставрацію парку, описуєте мету і користь для громади.

Подаєте через онлайн-сервіс "Громадський бюджет" (платформи для проведення бюджету участі також є різні, зокрема, і на e-dem). Цей проєкт успішно проходить оцінювання і виставляється на голосування.

Але ви розумієте, що для підтримки проєкту необхідна більш потужна промоція, ніж для петиції.

Тож ви знімаєте відеоролик, викладаєте його на YouTube, на своїх сторінках у соціальних медіа, залучаєте родичів, друзів, знайомих, колег поширювати цю інформацію.

Зрештою проєкт набирає чи не найбільшу кількість підписів і визнається переможцем.

Вас запрошують до робочої групи, відповідальної за його впровадження.

І, нарешті, за деякий час проєкт реалізований! Ваша мрія здійснена, і оновлений парк урочисто відкривають для мешканців міста!

Але ви як людина з активною громадською позицією бажаєте йти далі!

Справа в тому, що біля парку не працює освітлення. І ви стурбовані тим, що в темну пору доби мешканцям некомфортно у ньому гуляти.

Тут ви звертаєтесь до ще одного інструменту. Він може мати різні назви. Приміром, у Києві це 15-51, а на платформі e-dem.ua є сервіс "Відкрите місто".

Такі портали допомагають повідомляти про проблеми ЖКГ, благоустрою тощо.

Отже, ви надсилаєте повідомлення про проблему освітлення.

Ваше звернення потрапляє до профільної організації, відповідальної за освітлення в місті.

Безпосередньо на порталі ви слідкуєте за шляхом вирішення проблеми.

І нарешті – хеппі енд! Парк відкритий – освітлення працює!

Але тепер трішки про культуру.

Припустимо, у вас виникла ідея присвоїти цьому парку ім‘я видатного містянина. Тож ви звертаєтесь до сервісу "Консультації з громадськістю".

Такий інструмент, ймовірно, найменш поширений, проте дізнайтесь, чи запроваджений він саме у вашому місті. Адже не часто місцева влада активно поширює інформацію про нього.

Отже, ви пропонуєте міській владі винести на обговорення цю ідею.

Зрештою міська влада ініціює опитування, в якому зібрані імена найвидатніших мешканців.

За два тижні за результатами голосування містян обирається варіант, який зібрав найбільшу кількість відгуків, а ще за кілька днів виходить розпорядження про присвоєння парку імені видатного місцевого героя.

Ось так, використовуючи різні інструменти електронної демократії просто зі смартфону, можна домогтися важливих змін у своїй громаді.

Але що ж робити, якщо в громаді не запроваджені ці інструменти?

Завжди можна надіслати звернення. У більшості місцевих рад на тому ж сайті міської (сільської) ради є можливість написати звернення в електронному вигляді.

Або можна скласти ту саму петицію.

Також можна залучити ЗМІ і розказати, що запровадження інструментів електронної демократії буде вигідним не тільки для мешканців, а і для місцевої влади.

Адже успішне запровадження цих інструментів впливає на рівень довіри та зменшення соціальної напруги.

Олександра Піденко, національна модераторка платформи EDEM, програма "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP), Фонд Східна Європа, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Lembergvector/Depositphotos

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