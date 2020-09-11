Как получить грант на учебу в школе США. Личный опыт

"Ребёнок, получивший образование только в учебном заведении, - необразованный ребёнок", – Джордж Сантаяна, американский философ и писатель.

С самого детства мы обучаем наших детей на разных всевозможных курсах и платформах.

С Андреем (15 лет) было так же. Его тянуло к инженерии, робототехнике. Дома сын всегда разбирал и собирал разные приборы, что-то крутил, менял и изобретал. И мы решили его отправить в GoIteens – школу для юных технарей.

Он занимался активно и с огромным интересом, поэтому при дальнейшем выборе учебного заведения мы остановились на 145 физико-математическом лицее с техническим уклоном (КПНЛ).

Именно опыт учебы и знакомство с друзьями предопределили дальнейшую судьбу: Андрей пошел в один класс 145 школы вместе с одним из ребят-коллег по GoIteens и создал стартап.

Стартап Muon – новое поколение роликовых коньков с инновационными решениями и подходами.

С этим проектом команда прошла акселератор и выиграла грант от UNIDO (подразделение ОНН), а также успешно представили Украину и получили награду на международном CleanTech конкурсе в Вене от ООН.

Тем временем, Юрий Дудь снял прекрасный видеоролик о Кремниевой Долине, который мы просмотрели вместе всей семьей.

Фильм замотивировал, открыл новые желания и идеи, сподвиг двигаться дальше – стал отличным "пинком" в момент карантина, когда ребята не могли собираться командой в офисе, а только выходили на связь онлайн.

Именно тогда родилась идея учебы в Штатах и поиска грантов.

В конце мая мы связались с Ukraine Global Scholars, чтобы найти что-то интересное для дальнейшего развития.

От всей души благодарим Юлию Лемеш за подсказку и совет по одной из грантовых программ.

Андрей подал заявку и получил грант от ASSIST Scholars на год обучения в The Stony Brook School, New-York, USA.

Лето 2020 года было трудным в моральном и физическом смысле. Интервью, подготовки, английский каждый день и как можно больше.

Бывало, хотелось опустить руки. Было сложно, но... "Стоит только поверить, что вы можете – и вы уже на полпути к цели", – Теодор Рузвельт.

Подтверждение кандидатуры Андрея первым за всё время от Украины поехать по программе Assist в Америку было радостным событием для всей семьи.

Оформление документов, медосмотры, виза и много других бумажных хлопот – и вот Андрей улетает. Самостоятельно, на год, в американскую мечту. Это невероятно сильное и смелое решение в 15 лет.

По приезду Андрей высидел заветных 14 дней карантина и старт учёбы для него начался с онлайн занятий, а сегодня он уже учится в классах вместе со всеми. Задают очень много и интенсивность занятий очень высока.

Школа обеспечивает максимальный комфорт как для учеников, так и для родителей.

В составе работников школы большое количество людей для психологической и физической поддержки, коммуникации, помощи.

Особый акцент делают на моральном состоянии студента, на его взглядах на свою будущую жизнь. Миссией 10-го класса есть поиск себя, своего места, своей роли, своих чувств, желаний и целей.

Предметы в школе можно было выбирать. Да, есть обязательная математика, история США и английский, но остальное – на выбор.

Программа ASSIST подобрали для Андрея лучшую школу, которая соответствует его интересам и предпочтениям. Там отдельное внимание уделено робототехнике, политике, физике и математике.

Также, существует целый список спорт-активностей, из которых мы остановились на гольфе, сейлинге и плавание, а также различные курсы по искусству, фотографии, музыке.

Нельзя не отметить системность и структуру образования. Есть портал для учеников со всей, абсолютно всей необходимой информацией, разложенной по полочкам понятно и прозрачно.

Такой же портал для родителей, чтобы видеть прогресс.

Есть отдельная платформа для ведения личных финансов, отдельные – для контроля посещаемости, здоровья, домашних заданий и тд.

На выходных ученикам предлагаются просмотры кино, клубы по интересам, библиотеки, йога, медитация, спорт, экскурсии в пределах безопасности и прочие "плюшки".

Сын доволен и рад, несмотря на все те трудности, усилия, выдержку и силу духа, которые стоят за этой прекрасной картинкой.

Он огромный молодец и гордость для родителей! Bright days ahead!

Владислава Магалецкая, вице-президент SigmaBleyzer Investment Group, LLC, специально для УП.Жизнь

Титульное фото belchonock/Depositphotos

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