Ко Дню учителя, или Почему преподаватель не должен соревноваться с Википедией

Все больше и больше вопросов возникает к качеству и наполнению современного образования и роли преподавателя в нем.

В чем же состоит роль современного преподавателя?

Часто образование состоит в том, что ребёнку пытаются запихнуть максимум информации, при этом он не понимает, о чём идёт речь и зачем это ему нужно.

Эту же информацию можно рассмотреть с точки зрения полезности. Например, тема "вирусы" по биологии в связи COVID-19 зазвучала совершенно по-другому, вызывая неподдельный интерес.

Все стали экспертами по вирусам, уже знают, что такое штаммы, иммунный ответ, цитокиновый шторм, и так далее.

Потому что это интересно, и никто не заставлял учить – чтобы успокоиться, или наоборот – нервничать еще сильнее, все раздобыли информацию самостоятельно.

Именно в этом состоит задача современного преподавателя – научить учеников искать информацию, разбираться, искать экспертов, чтобы получать информацию от них, а не у кого-то в соцсетях или в очереди.

Учителя должны давать нашим детям навыки, как фильтровать сведения, быть скептичными, формировать критическое мышление, уметь найти нужные факты, проанализировать и суметь сформулировать выводы.

На это должно быть направлено современное обучение, и преподавателям и учителям не нужно соревноваться с Википедией – проигрыш очевиден.

Но это не значит, что можно просто почитать Википедию, и получить все знания самостоятельно.

Несмотря на то, что образование должно безусловно меняться, человеческий фактор в нем будет только возрастать.

Не передача информации – "делай раз, делай два, делай три", а тот компонент человеческого общения, который педагог вносит в контакте со своим учеником. Жизненный опыт, поддержка, Вера в ученика, интересная дискуссия, умение поделиться эмоциями...

Другой момент состоит в том, что опыт карантина показал – безусловно, формат общения учителя с учениками необходимо менять.

Действительно, это может быть очень интересно, доступнее, когда ты работаешь онлайн – жонглировать интернет-ресурсами, давать ссылки, обсуждать. Но всё равно студенты и ученики нуждаются в живом взаимодействии – даже если это шутки и эмоции в групповом чате.

Когда собирается группа больше одного человека, в учебном коллективе начинается своя психологическая динамика, в которой появляются лидеры, аутсайдеры, напряжение, агрессия, интересы, сплоченность, близость, доверие.

И конечно, если мы говорим о педагоге, который относится к своей профессии глубоко и вдумчиво, то ему невозможно не учитывать все эти процессы.

И в этом смысле задача преподавателя состоит в том, чтобы поддерживать эту динамику, поддерживать интерес тех, кто выпал из процесса, заинтересовывать тех, кто отвлекся, поддерживая уровень интереса группы.

В любой лекции, в любом взаимодействии с другими людьми, самое важное – это эмоциональный контакт. При отсутствии контакта, какие бы перлы не выдавал преподаватель, все они пройдут мимо внимания учеников.

Есть ценные вещи, которые могут передать только учителя – через опыт, через переживания и жизненный путь – чего точно Википедия не даст. Обучаться от человека к человеку можно умению анализировать, жизненным ценностям, смыслу.

Если нет социального контакта, любого из нас ждёт депрессия, потеря смысла – потому что только в этом взаимодействии с другими людьми может быть счастлив среднестатистический человек.

Такова реальность, что действительно можно поступить туда, куда ты хочешь, только имея результаты ЗНО.

В современном процессе обучения мы сталкиваемся с ситуацией, когда любой психолог скажет, что важен путь, а не конечная цель, то есть процесс. И для этого учеба должна быть интересной, насыщенной, а результат в виде оценки – это не суть важно.

Но тогда мы попадаем в ситуацию, когда дальнейшее обучение в ВУЗе зависит от оценок и результатов ЗНО, то ребёнок к 11-му классу должен научиться учиться – потому что в жизни бывают ситуации, когда никому не интересны наши творческие процессы, а нужно выдать определенный результат.

Это тот момент, когда действительно можно уже применять свои знания, выделять что-то важное, не обращая внимание на второстепенные детали, ведь в любом запоминании тоже нужно уловить суть, а не концентрироваться на деталях. Нужно научиться саморегуляции, когда ребенок понимает, что сейчас он этим занимается для отсроченного результата.

Желательно, чтобы у детей к этому возрасту уже были сформированы такие навыки как отложенное удовольствие, умение находить важное в том, что он делает, вычленять потоки разные информации, сохранять интерес к учебе.

Надежда Терещенко, психотерапевт, кандидат психологических наук, специально для УП.Жизнь

Титульна світлина belchonock/Depositphotos

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