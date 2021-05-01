Як ніколи не прибирати? Готуємо дім до порядку

Як би так взагалі забути про "генеральне прибирання"? Що б такого зробити, щоб прибирання тривало не більше 20 хвилин?
Все просто: треба правильно підготувати дім до порядку.
Цим і займімося. Впораємося за 1 день!
Від чого залежить порядок?
Думаєте, від того, наскільки часто ви витираєте пил?
О ні! Порядок – це взагалі не прибирання!
Це наслідок правильної організації речей:
- Кожна річ в домі має своє місце і повертається на нього відразу після використання.
- Це місце – тільки її й воно не захаращене мотлохом.
- На відкритих поверхнях немає нічого, крім кактуса (який ви не забуваєте поливати), прикрас (які вам подобаються) і потрібних вам речей (на кшталт окулярів і книги).
Чи треба прибирати в домі, де є це все?
Звичайно, з пилом все одно доведеться боротися, а підлога не переживе, якщо їх не будуть мити.
Але хіба саме це робить прибирання довгим та нудним?
Ні, більшу його частину ми ходимо домом и намагаємося приборкати речі, які лежать будь-де.
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Тож, може, зробимо найскладніше раз і назавжди?
Звучить чудово? То пішли це все реалізовувати. Ось вона:
Детальна інструкція порядку
Як розташувати всі речі, щоб у них було своє місце, якщо іноді місця не вистачає навіть домочадцям, не кажучи вже про кота?! Про що тут говорити?
А ось, про що: про розхаращення!
🧹 Речі, які не використовувалися понад рік, все ще з вами? А чому?
🧹 Одяг, який ви вже не носите, все ще на вішалках? А чого він чекає?
🧹 Є гаджети й побутова техніка, що ними зовсім ніхто не користується? Яка їхня таємна місія?
🧹 Кухонні шафи забиті банками, які ще в минулому сезоні нічим не заповнилися? Тоді чому вони все ще тут?
🧹 У коморі склад речей, які перетворилися на корисні копалини? А точно вам потрібно віддавати частину дому речам, які навіть не працюють на вас?
Розгрібати великий мотлох у коморі, на балконі, в гаражі не поспішайте! Це наша тема для наступного разу.
Сьогодні пройдемося по ключових місцях бардаку.
Перевірте:
✔️ Чи застелене ліжко?
Це здається такою дрібницею, але саме неприбране ліжко створює головний ефект недоглянутості всього дому.
Якщо вам так не здається, коли ви дивитесь на ваше затишне ліжко й дизайнерську білизну, подумайте про те, що ви прийшли в гості до когось і бачите там чуже ліжко із білизною назовні. Подобається?
✔️ На дивані і стільцях немає зайвого?
Можливо ви скинули одяг, коли прийшли з роботи, і він там лишився. Чи відволіклися та не донесли його у кошик для прання.
Використані речі (прочитана книга, порожня чашка, непотрібні шкарпетки) пішли або залишилися жити там, де їх кинули? Якщо друге – нехай вже підуть.
|Саме неприбране ліжко створює головний ефект недоглянутості всього дому.
Фото IgorVetushko/Depositphotos
✔️ Чи прибрані особисті дрібниці?
Це нижня білизна, рушник, що його вранці кинули на диван, шкарпетки й колготки, які "стоять" під столом.
Інтимне напоказ – фактор безладу. Він провокує відчуття того, що тут все не гаразд, навіть якщо всі ці речі чисті та нові.
✔️ В елементах затишку порядок?
Нескладені пледи, розкидані подушки, стягнуте з ліжка покривало… Наче не катастрофа. Але саме ці речі можуть зіпсувати вигляд кімнати...
Варто витратити 2 хвилини, щоб привести їх у порядок, і все відразу ж стає прекрасним.
Непотрібні речі, які стоять всюди, вас радують? Або це просто декор, про який ви забули? Якщо друге – геть його з дому!
✔️ На обідньому столі порядок?
Якщо ні, то кухня автоматично здається неприбраною. Спробуйте крихти прибрати. Магія! Правда?
Брудний посуд можна залишити на обідньому столі, ну що такого? А можна ж просто поставити в мийку/посудомийну машину. Навіть якщо не збираєтеся мити посуд відразу, локалізація бардаку – вже майже порядок.
А ще можна пополювати на тарілки і чашки, які ви брали з собою до комп'ютера, телевізора і на тумбочку біля ліжка (щоб поїсти перед сном). Справа на 1 хвилину, а наскільки краще стає в домі!
✔️ А підвіконня чисте?
Дуже складний пункт. Адже відкрите підвіконня – це місце, куди так і хочеться накидати мотлоху.
І гребінець проситься там жити, і 48-ма герань, і блокнот, і крем для рук, і яблучний огризок.
Але що буде, якщо залишити підвіконня чистим? Квіти і кіт – найкращі прикраси, їх достатньо.
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✔️ А що на полиці біля вхідних дверей?
Приберемо хоча б чеки, безкоштовні газети, використані вологі серветки, квитки й листівки, картки знижок. Вже краще.
А якщо прибрати ще й зимові рукавички, які нарешті не потрібні, відправити у прання зимову шапку, заховати зимовий шарф, покласти в шафу запасну сумку...
Здається, що в передпокої зовсім порядок, а ми ж навіть підлогу не мили!
✔️ Розвантажимо ще й вішак?
Верхній одяг, який очікує ще з січня? В шафу його!
Зимові чоботи? В шафу їх теж, у нас квітень за вікном (нехай це і не найтепліший квітень в історії, але пуховики все ж уже не потрібні)!
|Давно не носите одяг? Пора прощатися з ним!
Фото belchonock/Depositphotos
✔️ А тепер найнебезпечніше – дзеркало та раковина у ванній у якому стані?
Чому це вони небезпечні? А тому, що саме в санвузлі ми залишаємося наодинці з собою (і наші гості, якщо вони у нас є, теж). І саме наодинці з собою ми помічаємо всі недоліки простору: заляпані дзеркало, брудний кран, раковина, по краях якої тісниться косметика. А точно тут все це треба? Може це розчистити та витерти?
✔️ Що стоїть у вас на бортиках ванни?
Легіон банок, щіток та мочалок, так? Можливо, їх просто ніде більше зберігати.
Але як щодо того, щоб подивитися на цей легіон об'єктивно і помітити, що дещо тут пора утилізувати, дещо перенести в інше місце зберігання, а дещо взагалі впало і закотилося у кут, тому ви про нього просто забули.
✔️ Що ще перевірити у ванній кімнаті?
- Рушники чисті?
- Особисті засоби гігієни (зубні щітки, йоржики, іригатор) в порядку?
- З відкритою зубної пасти не виліз вміст?
- Мило не протікає, залишаючи калюжі на кахлі?
- Нижня білизна не сушиться третій рік на сушці для рушників?
Порядок у домі – це просто, але ми не знаємо про це. Нас цьому не вчили. Нам здавалося, що для порядку треба прибирати годинами. А виявляється, що головні фактори безладу можна приборкати за 30 хвилин максимум.
Подивіться на дім позбавлений цих "дрібниць", і виявиться, що в ньому все в порядку, він чистий і прекрасний, залишилося пропилососити...
А якщо ще розгребти найбільше скупчення мотлоху (на балконі ж жахіття, так?), то стане ще краще! От цим і займімося наступного разу.
Ганна Гончарова, блогер-мінімаліст, автор anna.annyday/instagram, спеціально для УП.Життя
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Титульна світлина photographee.eu/Depositphotos
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