Світ навиворіт: коли прокладки – це розкіш, а менструації ускладнюють життя  

У всьому світі 1,8 млрд людей мають регулярні менструації.

З них мільйони щомісяця страждають від стигматизації, дискримінації, насмішок і знущань через це та не можуть забезпечити собі відповідну менструальну гігієну.

Менструація – природний процес, який не має бути ані предметом сорому, ані темою-табу.

А про доступну здорову гігієну під час менструацій, яка б відповідала потребам жіночого здоров’я і гідності незалежно від країни, культури, умов життя, ми не маємо говорити й поготів.

Однак реальний світ інший.

У ньому лише в Україні кожна п’ята школярка пропускає уроки через відсутність можливості придбати засоби гігієни під час менструації.

Кожна друга дівчина стикалася з насмішками і жартами через менструацію і не знає, що можна чи не можна робити під час менструації. І майже 28% дівчат вказують, що засоби менструальної гігієни для них занадто дорогі.

Табуйованість теми також очевидна: 91% дівчат і 74% хлопців вважають, що їм бракує інформації на тему менструацій. Це все лише частина результатів опитування U-report, яке відбулося кілька років тому.

У всьому світі 1,8 млрд людей мають регулярні менструації.

Фото VadimVasenin/Depositphotos

Як може допомогти День менструальної гігієни

Заснований у 2014 році міжнародний День менструальної гігієни, що відзначається 28 травня, покликаний рік-у-рік не лише нагадувати світовому суспільству про проблему менструальної гігієни.

Це ще й чудова нагода залучати громадських активістів, НПО, представників влади та соціально відповідальний бізнес до спрямованої на подолання стигм і табу просвітницької роботи, а також до забезпечення прийнятних умов для менструальної гігієни для всіх, хто цього потребує.

У 2021 році AHF роздасть 5 мільйонів гігієнічних прокладок жінкам і дівчатам у всьому світі, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі 200 тисяч гігієнічних прокладок серед дівчат та жінок із складними життєвими обставинами у 17 регіонах України.

В Києві ми заручилися підтримкою Департаменту молоді та спорту виконавчого органу КМДА та Київського міського центру соціальних служб.

Разом ми розповсюдимо 10 тисяч гігієнічних прокладок серед дівчат, родини яких перебувають у складних життєвих обставинах, а також вже провели просвітницьку кампанію і захід до Дня менструальної гігієни за участі представників органів місцевої влади.

Разом з партнерами ми розпочали закладати фундамент для подальших змін на рівні країни.

А якщо цю тему підніматимуть десятки і сотні організацій? Разом можна досягти чималих результатів.

Перші кроки до змін в Україні

Для забезпечення гігієни під час менструацій потрібно не так і багато: доступ до чистої води, засоби менструальної гігієни, прийнятні санітарні норми для санітарно-гігієнічних приміщень.

Більшість із цих простих речей можна забезпечити, якщо консолідувати зусилля держави, благодійних організацій та громадськості і почати з наступних кроків:

🩸 Регулярно проводити освітні заходи

Для подолання пов’язаних із менструацією стигм, розвіювання міфів та підвищення загального освітнього рівня дівчат і хлопців з цієї теми важливо займатися просвітницькою роботою.

Вона може робитися як на фандрайзинговій основі, так і з використанням вже діючих механізмів залучення бюджетних коштів – наприклад, "Бюджет участі" для проектів місцевого рівня тощо.

Також важливо заручитися підтримкою медіа, щоб тема постійно була на слуху, жваво обговорювалася і до її вирішення залучалося якомога більше людей та інституцій.

Норми забезпечення засобами менструальної гігієни дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 12 пакетів (гігієнічних прокладок) на рік.

При цьому немає жодних нормативів соціального забезпечення засобами менструальної гігієни дівчат з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах

🩸 Зробити засоби менструальної гігієни доступнішими

Якщо звернути увагу на ціни, і не лише в Україні, засоби менструальної гігієни можна швидше віднести до предметів розкоші, аніж першої необхідності. І це, звісно, ненормально.

Тут є чимало варіантів, і компромісу, за бажання, можна досягти. В якості можливих рішень можуть розглядатися зниження або відміна ПДВ, безкоштовний доступ до засобів менструальної гігієни у навчальних і медичних закладах, встановлення соціальних цін на ці засоби для окремих категорій населення тощо.

🩸 Потурбуватися про санітарні умови в громадських вбиральнях

Що не так із громадськими туалетами, які стоять на держбалансі, навіть і пояснювати не потрібно. Всі все добре знають – треба просто почати нарешті щось із цим робити.

На що хотілося б звернути увагу, це вбиральні у навчальних закладах, особливо в регіонах – тут мова не тільки про антисанітарію, але й про відсутність індивідуальних кабінок, можливості нормально помити руки та, що не менш важливо, розподілу туалетів на чоловічі і жіночі.

Наявність функціонуючих пристойних вбиралень є ознакою поваги до людини.

🩸 Консолідація зусиль зацікавленних сторін під лідерством держави

День менструальної гігієни – це глобальна адвокаційна платформа, яка збирає разом усі зацікавлені сторони з державного та недержавного секторів, приватні ініціативи та медіа, щоб просувати ідею менструального здоров’я та гігієни для всіх дівчат та жінок.

AHF пропонує консолідувати зусилля усіх зацікавлених партнерів, а державі взяти на себе роль лідера для того, щоб зробити життя жінок краще.

Проблеми гігієни і внутрішнього стану під час менструацій ні в якому разі не мають бути особистими проблемами людей, для яких менструація є природним процесом.

Якщо ми хочемо мати здорове суспільство, просто закрити очі на цю проблему не вдасться.

Ярослава Лопатіна, голова представництва Фундації АнтиСНІД-США в Україні, спеціально для УП.Життя

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Титульна світлина від belchonock/Depositphotos

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