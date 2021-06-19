Як бути щасливим – теорія і наука щастя

Мене тема цікавила давно, і я її активно вивчаю вже років 10, але останнім часом помічаю, наскільки тема щастя стала актуальною.

З одного боку, майже всі ми зустрічаємося з небувалими раніше напругою, стресом і труднощами, які змушують задуматися над якістю і задоволеністю нашим життям.

З іншого боку, бізнес і економіка загалом стали усвідомлювати важливість питання особистого і загального благополуччя для сталого розвитку, успіху і процвітання сучасного світу.

І з третього боку, це розвиток науки і міжнародних організацій, які цілеспрямовано розширюють, поглиблюють і просувають тему щастя.

Ця стаття допоможе краще зрозуміти що таке щастя, від чого воно залежить і як можна зробити себе більш щасливим – як з історично-теоретичної, так і з точки зору сучасної науки.

Думки про щастя

Щастя – це найвищий дар, і всі ми, врешті-решт, прагнемо саме до нього. Запитавши себе декілька разів: "Навіщо або заради чого все це?", кінцевою відповіддю буде: "Щоб бути щасливим".

Щастя – це шлях довжиною в життя. Це не крапка, момент або місце призначення. Щастя не може бути десь там, це постійне прагнення і вміння проживати щасливо кожен день, день за днем.

Щастя – це внутрішній глибинний стан в конкретний момент часу. Воно не може бути в минулому або майбутньому, воно може бути тільки "тут і зараз". Це мистецтво перебувати в моменті, повністю приймаючи і проживаючи його.

Щастя – це не постійне задоволення і безтурботне життя. Одні лише задоволення не роблять нас щасливими. Часто люди стають щасливішими в процесі або в результаті подолання складнощів.

При цьому діяльність і робота – це джерело щастя. Реалізація свого потенціалу, подолання себе, досягнення, реалізація смислів, цінностей і свого призначення ведуть до стану глибокої задоволеності життям і щастя.

Щастя – це вибір. Згідно з дослідженнями Соні Любомирські, вченої, яка 25 років вивчає щастя, рівень нашого щастя не визначений і фіксований протягом усього життя:

на 50% він визначається нашої генетикою і біологією;

на 10% зовнішніми обставинами і умовами (тут варто зробити паузу, щоб задуматися – всього лише 10%)

на 40% наш рівень щастя визначається нашим внутрішнім ставленням, установками і переконаннями.

З цього випливає найбільш надихаюча думка сучасної науки, що щастя – це не даність, а навичка, яку можна тренувати і розвивати в собі протягом всього життя.

Що таке щастя, від чого воно залежить і як можна зробити себе більш щасливим. Фото Syda_Productions/Depositphotos

Вигоди і переваги щастя

Підсумовуючи результати 225 досліджень щасливих людей, можна виділити (крім очевидних, звичайно) такі переваги від щастя:

У щасливих кращий імунітет, вони фізично здоровіші, швидше одужують і живуть довше

Вони ефективніші в роботі і досягають кращих результатів

Вони більш успішні в кар'єрі і заробляють більше грошей

Вони більш творчі і креативні у вирішенні завдань

Вони мають більш розвинені лідерські та комунікаційні навички

У них більше друзів і соціальних зв'язків

Вони краще взаємодіють і співпрацюють з іншими людьми

Вони відкриті до допомоги і більше піклуються про інших

Вони краще / легше справляються зі стресом і долають труднощі

Вони позитивно і надихаюче впливають на оточуючих – як вдома з близькими, так і на роботі.

Теорія і наука про щастя

Роздуми і дискусії щодо щастя цікавили людей давно, корінням вони сягають ще Стародавньої Греції.

І хоча щастя – це термін, який часто і широко використовується, у нього є різні сенси і значення. У науковому світі однозначна позиція щодо "щастя" остаточно не сформована і тема продовжує активно розвиватися і поглиблюватися.

Але вчені зійшлися на тому, що термін щастя включає в себе такі значення:

Короткочасна емоція або переживання (синонім задоволення)

Почуття задоволеності, реалізованості і досягнення (що характеризуються суб'єктивною оцінкою)

Довгостроковий процес наповнення життя сенсом і розвитку своєї особистості, через реалізацію свого потенціалу і прагнення до своїх глибинних цілей

Це у свою чергу значно перетинається з думкою давньогрецьких філософів, які вважали, що щастя включає в себе 2 компоненти: гедонію – задоволення, і евдемонію – почуття, що ви повноцінно проживаєте своє життя.

Гедонізм передбачає прагнення до задоволення і уникнення болю або дискомфорту. Причому розширене розуміння гедонізму передбачає не тільки фізичні, але і ментальні задоволення, такі як, наприклад, досягнення цілей.

Саме гедоністична психологія є фундаментом теорії мотивації, заснованої на заохоченні і покаранні.

Евдемонізм передбачає прагнення людини до реалізації свого потенціалу, до реалізації сенсу і свого призначення. Батьком цього напрямку є Аристотель, який стверджував, що прагнення тільки до задоволень – це доля тварин, у людини ж здібності та потенціал набагато більші. Він і його сучасні послідовники вважають, що справжнє щастя досягається в процесі реалізації і розвитку своїх здібностей, життя у відповідності зі своїми глибинними цінностями і своїм істинним Я. Принципи евдемонізму знайшли свій розвиток в сучасній позитивній психології.

Якщо підсумувати, то щастя це те, наскільки ви себе добре відчуваєте на щоденній основі плюс те, наскільки ви в цілому задоволені своїм життям.

Як оцінити щастя?

Так як щастя – це внутрішній стан, то єдиним способом його оцінити є індивідуальна оцінка. За допомогою наукових методів і зовнішніх вимірювань можна міряти поки тільки рівень задоволення.

І найпростішим способом оцінити рівень щастя є варіант, запропонований професором Едвардом Дінером (його називають Доктор щастя). Для цього потрібно відповісти всього на два питання:

Ви щасливі? Так/Ні

Як ви оцінюєте рівень свого щастя за шкалою від 0 до 10?

Відповівши на ці питання, ви дізнаєтеся свій поточний рівень щастя. З яким, за бажанням, ви можете працювати і поліпшити.

Нагадаю, що щастя на цілих 40% залежить від наших внутрішніх установок, ставлення до життя і ментальних звичок. А їх ми – як уже багато разів доведено наукою – можемо змінювати і розвивати. Тому ваше щастя – насправді в ваших руках :)

Що впливає на щастя (з чого воно складається)

Якщо зібрати разом різні теорії і дослідження, то щастя можна "структурувати" і виділити кілька ключових сфер і факторів, які визначають його рівень.

За сферами життя (в порядку значущості):

Родина

Відносини і соціальні зв'язки

Здоров'я

Повсякденне життя

Рівень життя

Робота

Духовність і релігія

Суспільство і спільноти

Вільний час

Сім'я і стосунки значно випереджають всі інші сфери. Стосунки в принципі є найважливішим і значущим фактором для щастя, особливо в контексті життя в цілому.

Тому якщо не знаєте над чим працювати – вибирайте стосунки – так ви точно не помилитеся.

Сім'я і відносини значно випереджають всі інші сфери Donnie Ray Jones

4 наукові факти про стосунки

Люди, які 6 годин протягом дня проводять у спілкуванні з родиною, друзями та близькими, в 12 разів (!) з більшою ймовірністю будуть задоволені і щасливі, ніж будуть відчувати стрес або занепокоєння.

Люди, що працюють повний робочий день, а на вихідних 8 годин проводять з близькими і друзями, відчувають себе найбільш щасливими.

Люди, які регулярно спілкуються з 10 або більше друзями і близькими, мають найбільший приріст до показника особистого благополуччя.

У сімейних парах, які живуть разом і щасливі своїм спільним життям, кількість позитивних взаємодій до негативних становить 5 до 1. А пари, в яких співвідношення нижче 1 до 1, практично завжди розлучаються.

Аналогічний показник підходить і для команд: цільове значення тут тільки трохи нижче – 3 до 1. Якщо співвідношення нижче, то атмосфера в команді стає токсичною, демотивує і негативно впливає на задоволеність, залученість і результативність команди. Якщо ж показник 3 до 1 або вище, то команда і вся компанія успішно розвивається і процвітає.

Активне і наповнене соціальне життя пов'язане з безліччю інших позитивних впливів на фізичне і ментальне здоров'я – починаючи від більш високої психологічної стійкості, меншої схильності до стресів, більш рідкого вигорання і до міцного здоров’я та більш тривалого життя.

Психологічні та емоційні фактори, що визначають рівень щастя:

Гармонія і баланс

Емоції і почуття

Досягнення

Задоволеність

Оптимізм

Реалізація

Захопленість

Свобода і автономність

Сенс

Тут ключовими факторами є внутрішня гармонія і пережиті емоції (співвідношення позитивних-негативних переживань зокрема), які рази в 2 випереджають інші елементи. Тому якщо з ними у вас зараз справи не надто – зверніть на них увагу в першу чергу і подумайте над списком дій, які допоможуть вам поліпшити ситуацію.

Щастя і позитивна психологія

Говорячи про науку щастя, не можна обійти тему позитивної психології. Позитивну психологію можна описати як психологію людського потенціалу – що "може бути" в порівнянні з тим, що є "зараз". Її мета – змістити фокус з того, що історично було основним фокусом психології – патології – на вивчення розвитку позитивних якостей людей і співтовариств.

Іншими словами, позитивна психологія націлена на те, щоб вивчати і створювати умови і чинники, які допомагають людям, командам і співтовариствам процвітати і розвиватися. Тобто вона розвиває ідеї евдемонізму і досягнення щастя шляхом реалізації людського потенціалу.

Однією з основних і найпростіших моделей в позитивній психології є модель її основоположника (батька-засновника) Мартіна Селігмана – модель PERMA. Вона включає в себе 5 ключових елементів, які впливають на щастя і індивідуальне благополуччя:

P ositive emotions – Позитивні емоції – Наявність в житті того, що вас радує і приносить задоволення

E ngagement – Залучення – Наявність в житті справ і станів "потоку" – того, що вас захоплює, поглинає і змушує забувати про почуття часу

R elationships – Відносини – Наявність близьких людей і глибоких відносин, які дають вам радість, умиротворення і підтримку

M eaning – Сенс – Наявність подій і діяльності, наповнених сенсом – спрямованих на щось більше, ніж ви самі, на щось важливе і значуще для інших, світу і людства в цілому

Accomplishments – Досягнення – Наявність в значущих для вас сферах життя перемог і досягнень

Щоб визначити, над чим особисто вам варто попрацювати для підвищення свого рівня щастя, ви можете оцінити за шкалою від 0 до 10 всі описані вище фактори і визначте ті, які найбільше просідають і мають потенціал для розвитку. Після цього складіть список з 3 найпростіших дій і попрацюйте з ними протягом 2-3 тижнів.

Як бути більш щасливим

Перед тим, як розповісти про те, що підвищує і розвиває рівень щастя, варто згадати, що його точно руйнує:

Відсутність друзів і близьких відносин – це дійсно важливий фактор для щастя. Розвиток соціальних навичок і вибудовування глибоких відносин буде не тільки корисно для вашого професійного розвитку і успіху, але і в першу чергу для особистого благополуччя

Порівняння себе з іншими – чим більше ми захоплюємося життями інших, тим більше ми віддаляємося і знецінюємо себе, свої найкращі якості і в принципі все, що у нас є, а це значно знижує впевненість і задоволеність своїм життям

Образи і жаління, страждання і "застрягання" в минулих негативних подіях забирають у нас психологічний (або емоційний) ресурс, знижують баланс позитивних переживань, "вибивають" нас з цього моменту і зміцнюють звичку бути безпорадною жертвою

І наостанок 10 порад для розвитку щастя:

1. Управління негативом – вчіться свідомо обирати свою реакцію на зовнішні події, а не просто реагувати на автоматі. Зіткнувшись зі складною або напруженою ситуацією зробіть паузу, зауважте і усвідомте свої емоції, далі оцініть, які варіанти ви бачите, а після цього виберіть найбільш оптимальну і позитивну реакцію. Тренуючись так, ви будете практикувати усвідомленість, розширювати асортимент своїх реакцій, створювати нові ментальні зв'язки і звички, а також отримувати інший результат в звичних ситуаціях.

2. Розвиток/посилення позитиву – звертайте увагу і збирайте перемоги, досягнення, сильні якості, а також просто приємні та радісні моменти про себе та інших. Так ви будете тренувати м'яз оптимізму і позитивного мислення.

3. Дійте на підставі ваших сильних сторін – знання і використання своїх сильних сторін допомагає підвищити рівень щастя. Тому якщо ви будете активно застосовувати свої сильні сторони в роботі, то це зможе значно підвищити рівень задоволеності від неї.

4. Шукайте свої стани і будьте в "потоці". Потік – це стан повного занурення в діяльність, коли ви сфокусовані і розчинені в роботі над складною та цікавою задачею, що вимагає докладання зусиль – це може бути підготовка презентації, проведення наради, публічний виступ, аналіз даних або написання коду. Досліджуйте свої стани потоку, а також організовуйте собі умови для входу в нього. Точно – без дзвінків, месенджерів або будь-яких інших відволікаючих чинників.

5. Ведення щоденників – письмові практики відмінно себе зарекомендували як інструмент для підтримки ментального здоров'я і благополуччя. Тому буквально 10-15 хвилин записів з ранку або ввечері про свої досягнення, уроки, переживання і пріоритети в роботі допоможуть поліпшити ваш стан, настрій і продуктивність.

6. Збирайте свої вдячності – зранку або ввечері (цю практику можна поєднати з веденням щоденника) запишіть 3 конкретних речі, моменти або події, за які ви вдячні. А якщо ви окремим списком будете збирати і висловлювати подяки своїм колегам, то це не тільки поліпшить ваш стан, але поліпшить відносини та атмосферу в команді. Це одна з найефективніших практик, що підвищує рівень задоволеності і щастя протягом 2-3 тижнів.

7. Святкуйте перемоги – збирайте свої досягнення, своїх колег і всієї своєї команди. Поважайте, записуйте, розповідайте і святкуйте перемоги разом зі своїми колегами. Нехай цьому буде приділено буквально 3-5 хвилин в кінці дня або на нараді. Вже навіть це допоможе поповнити як особисту, так і командну скарбничку позитивних емоцій, впевненості, мотивації і благополуччя в цілому.

8. Робіть добро. Ділячись чим-небудь – своїм часом, увагою, досвідом і позитивом з іншими заради чогось значущого для вас, ви наповнюєте своє життя сенсом. Це може бути просто 3 похвали, подяки або підбадьорення колег протягом дня. Направляючи свою доброту на інших, ми тим самим підвищуємо власний рівень щастя.

9. Спілкуйтеся – активне і наповнене соціальне життя позитивно впливає на наш настрій і рівень щастя. Це може бути спілкування як на професійні, так і на неробочі теми, заплановано або стихійно, з близькими колом колег або новими робочими контактами – це не настільки важливо. Важливо, щоб наповнене та регулярне спілкування, а також глибокі щирі відносини були присутні у вашому житті.

10. Не захоплюйтеся новинами, e-мейлами та соціальними медіа – занадто багато відволікаючої і тривожної інформації породжують у нас страхи і підвищують рівень стресу. А порівняння з іншими демотивує і пригнічує. Тому обмежте і дозуйте всю вхідну до вас інформацію, розчищаючи собі простір для сфокусованої роботи над своїми пріоритетами і усвідомленого проживання кожного моменту "тут і зараз".

Don’t worry and be happy! ;)

Віктор Дубровін, консультант зі стратегії, експерт з благополуччя в бізнесі / роботі, спеціально для УП.Життя

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Усі фото: Depositphotos

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