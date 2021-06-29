Пане Разумков, коли скінчиться біль?

Майже місяць тому 82 народних депутати подали спільний законопроект про медичний канабіс №5596, який став результатом майже піврічних перемовин із авторами чотирьох альтернативних документів. Але що відбувається сьогодні?

Усі ці довгі місяці (як й попередні декілька років, пока йшла боротьбі за медичний канабіс) пацієнти чекали на позитивне рішення цього питання.

Адже – мені вже це ніяково повторювати, бо мені здається, це загальновідомий факт – ліки на основі канабісу життєво-необхідні людям із хворобою Альцгеймера, Паркінсона, розсіяним склерозом, ПТСР, онкологією, 18 тисячам українських діток із епілепсією – майже двом мільйонам українських пацієнтів, чий біль можна було зупинити.

До речі, наприклад, в Канаді, після того, як медичний канабіс було легалізовано, суттєво зменшилося вживання опіоїдних знеболювальни, які, безперечно, є більш шкідливими за канабіс.

Але в Україні коноплі досі поза законом – адже медичний канабіс вважається небезпечною та забороненою речовиною, незважаючи на прийняту в січні 2020 року постанову ООН про перенос канабісу із списку заборонених речовин до списку контрольованих.

Фото: belchonock/Depositphotos

Навіть щоб привести українське законодавство до ладу із міжнародним, ми маємо негайно вирішити це питання!

На жаль, нещодавно народними депутатами було подано ще два законопроекти про медичний канабіс. Законопроєкт 5596-1 – недосконалий та яскраво демонструє спробу просто заблокувати основний.

Він має кілька положень, які суттєво ускладнять введення в обіг медичного канабісу:

📍 ліцензуванню підлягатимуть лише вирощування рослин та виробництво з них продукції в медичних і наукових цілях (це залишить нерегульованими всі інші види діяльності – переробку, перевезення, реалізацію тощо); 📍 вирощувати коноплі можна буде лише в теплицях – це може повністю заблокувати ринок продукції на основі канабідіолу (який дуже необхідних пацієнтам) через високу вартість такого вирощування, яке для рослин з низьким ТГК взагалі не обов‘язкове; 📍 з інших бюрократичних нюансів, шо потенційно ускладнять обіг – необхідність прийняття додаткових порядків МОЗ / КМУ; 📍 також заборонено ввезення сировини (рослин) в Україну та їхній транзит – це не стільки захистить внутрішній ринок, скільки нашкодить торгівлі та інестиціям.

Я не знаю причин, через які народні депутати вирішили це зробити, знаючи, що на розгляд Верховної ради вже подається спільний компромісний законопроект, зроблений із чотирьох попередніх.

Я тільки знаю, що в парламентських колах це називається "законодавчий спам" та суттєво заважає прийняттю будь-якого із них, заплутуючи суспільство та народних депутатів при голосуванні.

Адже основний законопроект може не набрати необхідну кількість голосів та не пройти – так само, як і всі інші. І тоді українскі пацієнти знову зупиняться в одному кроці від вирішення проблеми нестерпного болю.

Ми дякуємо усім причетним народним обранцям, за те, що законопроект №5596 нарешті дає надію Софійці Мостовенко.

Софійка – чотирирічна дівчинка із епілепсією, ім’ям якої названа ця законодавча ініціатива – сподівається на те, що заради її життя батьки не будуть змушені порушувати закон, замовляти ліки із-за кордону нелегально та переплачувати шалені гроші спекулянтам.

Законопроект дає надію Руслані Шипуліної, жінці з розсіяним склерозом із Харкова, що вона зможе знімати симптоми своєї хвороби ліками, які можна буде отримувати в аптеці, а не на чорному ринку, та не перебувати під загрозою уголовного переслідування за заборонені речовини.

Деякі батьки – наприклад, маленької Даринки із Білої Церкви – не дочекалися виконання депутатами обіцянок та були змушені поїхати за кордон у пошуках ліків для їхньої доньки. І це не поодинокий випадок! Українців піддають тортурам, які можна припинити, не чекаючи.

Минулого тижня понад 60 громадських організацій написали звернення голові Верховної Ради Дмитру Разумкову.

Ми вважаємо, це особиста відповідальність спікера – чи отримають пацієнти свій шанс на знеболення, отже він просто зобов’язаний винести цей законопроєкт на голосування у сесійну залу найближчим часом після його подання — вже наступного тижня після комітету. А народні депутати мають його підтримати в першому читанні до кінця літньої сесії парламенту!

Адже маленька Софійка, а з нею два мільйони пацієнтів не можуть більше чекати!

Дмитро Шерембей, голова БО "100% Життя", спеціально для УП.Життя.

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Титульна світлина belchonock/Depositphotos

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