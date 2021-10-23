Жертви людських обставин: що потрібно знати перед тим, як заводити домашнього улюбленця

"Мам, хочу собаку! Я буду за ним доглядати і прибирати. Ну купи, будь ласка".

"Любий, нарешті ми почали жити разом, давай заведемо кота".

"Щоб бабусі не було самотньо, купимо їй цуценя".

І ще мільйон подібних розмов, які досить милі і нешкідливі, але абсолютно безвідповідальні, якщо не врахований ряд важливих моментів.

Як показує практика, люди просто не замислюються про зміни у своєму житті і, як наслідок, страждають тварини. Адже якщо щось трапляється, ніхто не думає віддати молодшу дитину в притулок або літніх батьків вигнати на вулицю.

Ми всі бажаємо добра і щастя нашим близьким і рідним. Коли ми заводимо вихованця, він також стає повноцінним членом нашої сім'ї. Чому ж ми з вами бачимо тисячі оголошень, які починаються словами "Віддам у хороші руки"?

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Впевнена, що спочатку ніхто не бажає навмисно заподіяти біль своєму вихованцеві. Але правда така, що в нашому суспільстві, на жаль, відсутня культура ставлення до тварин, ми тільки почали вчитися базовим речам і усвідомлювати, що тварини – це живі істоти.

Неправильне ставлення до тварин ви можете бачити часто-густо в абсолютно простих ситуаціях: прив'язані собаки біля входу в магазин, собаки бійцівських порід на вигулі без повідка і намордника, собаки і коти на самовигулі, особливо нестерилізовані. Приклади можна перераховувати нескінченно. Звичайно, господарі не думають про наслідки.

Якщо говорити цифрами, то Україна займає 5 місце в світі за кількістю безпритульних тварин в світі, близько 70% тварин на вулицях були раніше домашніми або їхні батьки були домашніми.

Тобто вони опинилися на вулиці з вини людини "з обставинами", яка просто не врахувала, що життя не завжди буде таке як зараз, а може змінюватися.

А незапланованих змін в житті може бути скільки завгодно: ми з чоловіком розлучаємося, тварини мені не потрібні, у мене діти залишаються; помер літній родич – квартира нам потрібна, а коти ні – не ми їх заводили; дитині набридла собака, а у нас робота – немає часу ним займатися; у мене алергія, терміново віддам кошеня; народилася дитина, зовсім немає сил на собаку тощо.

Цей матеріал про питання, які вам потрібно поставити собі і подумати над ними, перш ніж заводити будь яких домашніх тварин для того, щоб і ваше, і їхнє життя було щасливим і комфортним.

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Смерть. Що буде з твариною після вашої смерті або якщо щось з вами трапитися? Хто про неї подбає?

Так звичайно, не варто думати про погане, ми живі, здорові, життєрадісні, у нас робота, мільйон справ, сім'ї, діти, горять дедлайни. Але просто подумайте на хвилину, а що якщо вас завтра не стане, а у вас є тварина?

Хто подбає про вашого вихованця? Особливо якщо ви з ним живете удвох.

Не вважайте це питання незначним, і що ваші родичі це зроблять, навіть якщо у вас сім'я і купа людей в квартирі. Якщо ви заздалегідь це не врахуєте, то може бути, що ваша тварина залишиться напризволяще.

Потрібно розуміти, що як для людини, так і для кота або собаки, втратити близького – величезне горе. Це як втратити одного з батьків або друга, з яким ви спілкуєтесь щодня.

А для наших улюбленців ми і є їхнє життя і цілий світ. Якщо тварина втрачає свого господаря, вона вже знаходиться в емоційному стресі, а якщо її ще викидають на вулицю або віддають у притулок, це жах для створіння, яке все життя було улюбленим і домашнім.

У тварин такі ж душевні рани, як і у нас, які потрібно лікувати любов'ю і розумінням.

Раджу вибрати заздалегідь вашу довірену людину, поговорити з нею і домовитися, що якщо вас не стане, то вона зробить все, щоб у тварини було щасливе життя. Залиште конкретні інструкції, можна навіть в письмовому вигляді, що потрібно буде зробити.

Як для людини, так і для кота або собаки, втратити близького – величезне горе

Справи сердечні. Є проста формула: 1 тварина = 1 відповідальна за неї людина

Звичайно ж зараз це спільний кіт або пес, але хто забере тварину при розлученні або якщо ви роз’їдетесь з другою половиною?

Всі ми, звичайно ж, будемо жити довго і щасливо в любові і будемо відзначати золоте весілля... Але як ми знаємо, не завжди так трапляється.

При розлученнях часто буває, що тварини залишаються нікому не потрібні, поки пари вирішують справи сердечні.

Я буквально недавно дізналася історію, при якій чоловік з дружиною розлучилися, він залишив їй маленьких дітей і собаку. Тому колись улюбленого собаку, який був раніше центром сім'ї, просто віддали, бо займатися з ним було нікому.

Ви можете тільки уявити, що відчув собака. Його не питали, його родина і світ перестав існувати, його вигнали.

Я нікого не засуджую, життя непередбачуване, ситуації в сім'ї бувають різні. Але, якщо ви не впевнені, що зможете бути відповідальним за тварину, якщо раптом у вас зміниться сімейна ситуація, краще допомагайте тваринам, які живуть на вулицях або притулках, займайтеся волонтерством.

Довгострокове планування на 15-20 років

Чи готові ви взяти відповідальність на такий тривалий термін до кінця життя кота або собаки? Чи впевнені ви, що щоб не сталося, ви зможете піклуватися про вихованця, враховуючи ваше здоров'я?

Є поширена ситуація, коли для того, щоб зробити добру справу, сім'я заводить для свого літнього родича кота або собаку, щоб людині не було самотньо і щоб вона частіше гуляла.

Це чудово, але при цьому можна провести нехитрий математичний аналіз з огляду на середню тривалість життя у нас в країні і побачити, що буде можлива нестиковка.

У притулках, наприклад, не дають котів і собак для літніх людей. Тому що тварини, швидше за все, просто залишаться ранніми сиротами та знову потраплять до притулку або на вулицю.

Якщо ви хочете зробити таку добру справу для своїх родичів, беріть вже дорослого пса чи кота з притулку, вам обов'язково порадять, як краще зробити.

Поведінкові особливості

Люди думають що, тварини повинні бути зручними, відразу все розуміти, ходити в туалет куди треба з першого разу і відповідати всім поведінковим вимогам, бути слухняними.

Але абсолютно неможливо передбачити, який характер буде у вашого вихованця. Тут все, як з людьми. Вам потрібно буде вибудовувати ваші відносини і довіру.

У мене була знайома, яка взяла собаку і через пару тижнів віддала його, сказавши, що вони не зійшлися характерами. Тобто людина просто не розуміла, що бере живу істоту, яке може бути примхливою, прокинутися з поганим настроєм, з нею потрібно спілкуватися, вчити і, найголовніше, розуміти, чому поведінка саме така.

Навіть якщо пес пожував все ваше взуття, це означає, що йому не вистачає активності. А якщо він сходив в туалет у будинку, а ви його покарали, то він вас просто не зрозуміє або подумає, що ви зла людина. Все повинно бути тільки через любов, навчання і терпіння.

Найголовніше – це розуміти, що тварини відчувають такі ж почуття, як і людина – вони радіють, сумують, бояться.

Саме тому ми з Ніною Кульчевич, засновницею агентства Victory PR, створили "Cпільноту pet-friendly людей", де розповідаємо про поведінку тварин, щоб міняти культуру ставлення до тварин в Україні і щоб якомога менше тварин ставали бездомними.

Нещодавно ми презентували першу в Україні освітньо-гумористичну книгу про виховання людини "Поради від пса Гермеса, як жити з людиною".

Автором книги став пес-письменник та блогер Гермес. Ще кілька років тому Гермес був безхатьком, але потім завів собі людину. Тепер він діліться своїм, безумовно, корисним досвідом, з іншими тваринами.

Це справжній довідник зі співіснування дволапих та чотирьохлапих, оскільки в книзі експерти із зоопсихології, каністерапії, кінології діляться практичними порадами та рекомендаціями.

Частка коштів з продажу книг іде на реконструкцію найбільшого Притулку в Україні "Сіріус" у "Простір адопції тварин", щоб зменшити кількість безпритульних тварин.

Блогер Гермес

Особливості породи і ваш стиль життя

Не заводьте ви мисливського собаку, якщо не готові гуляти з ним по кілька годин на день і бігати кілометри.

Інакше пес просто знищить ваш будинок, і ви будете думати, що з ним щось не так. Не ображайтеся, але це в прямому сенсі через вас.

Ви не зіставили свої можливості з потребами тварини. Потім люди кажуть, що мій пес чи кіт такий дурний. Також, як і нам, тваринам необхідне навантаження фізичне і розумове.

Або якщо, наприклад, у вас кіт, і ви не влаштовуєте йому домашне полювання, він просто почне полювати за вашими ногами і ногами ваших гостей. І всі думатимуть, що у вас агресивний кіт. Але це не так, ви постійно зайняті і не можете їм займатися, тому такий і результат. Страждаєте і ви, і тварина.

Фінанси

Чи готові ви щомісяця витрачати гроші на тварину, корм, ласощі, ветеринара, обробки від паразитів. А якщо вона захворіє? Це значні суми. Точно так, як прорахунок кредиту в банку, сядьте і порахуйте ваші можливі витрати.

Метою матеріалу не є відрадити вас, а навпаки допомогти прийняти зважене рішення, щоб якомога менше тварин потрапляли до притулків або на вулиці через людей.

Приїжджайте до притулків та вибирайте собі вухатого, якщо ви готові до нового члена у вашій родині :)

Юлія Гусєва, ідеолог і керівник "Cпільноти pet-friendly людей", спеціально для УП. Життя

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