Суперфуди – гра макетологів чи унікально корисна їжа?

До 2029 року обсяг світового ринку суперфудів перевищить 229 млрд $ за прогнозами Future market insights. Та все ж, що можна вважати суперфудом і за якими ознаками – варто розібратися.

Наразі термін "суперфуд" частіше використовують ЗМІ та маркетингові агенції, ніж науковці, і досі не існує у світі згоди щодо того, що таке суперфуди і що вони повинні містити.

Тож не дивно, що йогурт, кіноа, вівсяні пластівці, cпіруліна, капуста кейл та ягоди продаються як суперфуди, хоча і з різних причин.

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Йогурт містить пробіотики, а також білки і кальцій. Кіноа - це зерно без глютену. Воно багате білком і містить молекули з доведеним антиоксидантним ефектом. Ягоди також містять антиоксиданти, а ще клітковину та вітаміни, і цей список можна продовжувати нескінченно довго.

Загалом суперфудом може називатися продукція, що містить велику концентрацію речовин, корисних для здоров’я людей. Ознаками суперфудів є передусім локальність, природність, екзотичність, традиційність та органічність.

Суперфуд як термін адаптувався у вжитку багатьох країн світу, та все ж положення про використання цього терміну змінюються від країни до країни.

До речі, на ринках США та Австралії суперфудом можна назвати будь-яку продукцію – їх маркування не визначене законодавством. В ЄС таке неможливо.

До 2007 року у ЄС можна було маркувати навою "Суперфуд" будь-який продукт – як вдалий хід для продажу будь-чого. Тож, не дивно, що за висновком Британської асоціації дієтологів, 61% опитаних купували, їли або пили певну їжу тільки тому, що на ній було позначення "Суперфуд".

Потім в ЄС прийняли закон, який зобов'язав усіх, хто продає свої продукти з маркуванням "Суперфуд", надавати докази їхньої ефективності.

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В Україні є певні обмеження, і в Технічному регламенті щодо правил маркування харчових продуктів вказано: "Маркування харчових продуктів та спосіб, яким його виконують, не повинні вводити в оману споживача стосовно необґрунтованого зазначення інформації про властивості харчового продукту". Це обмеження поширюється також на рекламу та оформлення харчових продуктів.

Згідно з визначенням Оксфордського словника, суперфуди – це багата поживними речовинами їжа, яка вважається корисною для здоров’я та добробуту. Це означає, що суперфуди забезпечують значну кількість поживних речовин і дуже мало калорій.

Сьогодні ринок суперпродуктів сегментований за такими типами, як фрукти, овочі, зернові та злакові культури, трави та коріння та інші види. До інших видів включають, зокрема, органічне та сире какао, спіруліну, хлорелу тощо.

Найбільше суперфудів серед фруктів та овочів. У 2019 році на сегмент "Фрукти та овочі" припадала домінуюча частка ринку суперфудів. При цьому прогнозується, що до 2029 року буде спостерігатися найбільше зростання саме в цьому сегменті.

При цьому споживачі стали більш усвідомленими щодо особистого благополуччя і прагнуть активно покращити його шляхом здорового способу життя, а не за допомогою використання ліків. Ця підвищена обізнаність про здоров'я також пов'язана з готовністю споживачів експериментувати,що призводить до розробки нових суперпродуктів.

Якщо проаналізувати ринок овочевих культур-лідерів за обсягами світової торгівлі, то можна побачити, що серед них знаходяться цибуля-порей, селера та артишок.

А найшвидшими темпами зростає експорт авокадо, лохини та дуріана. Кожен з цих продуктів можна віднести до категорії суперфудів.

Прогнозується, що до кінця 2029 року світовий ринок суперпродуктів досягне 229,2 млрд доларів США. А ще у 2019 році ринок оцінювався в 156,3 млрд доларів США.

Очікується, що лідером споживання суперфудів у майбутньому стануть країни Північної Америки. Наразі серед найбільш популярних суперфудів в Північній Америці - насіння чіа, капуста кейл, кіноа, лохина та суниця садова.

Протягом періоду до 2029 оку. Європа та Латинська Америка, ймовірно, також відкриють більш прибуткові можливості зростання виробництва та споживання суперфудів. Ринок Європи вже сьогодні щорічно зростає на 6,9%, і таке зростання відбуватиметься протягом наступних 5 років.

Українські ягоди, злакові та насіння можуть скласти гідну конкуренцію на ринку відомих суперфудів

Бум суперфудів спостерігаємо у всьому світі. Та в Україні є чимало продуктів, які можуть гідно конкурувати з екзотичними чіа кіноа та макадамією.

Наприклад, насіння чіа містить значну кількість вітамінів В1, В3 та фосфору. Однак воно також зазвичай дороге, і його можна легко замінити іншими насінням. Наприклад, насіння льону, як і чіа, містить високий рівень білка та омега-3 жирів.

Навіть найпоширеніше насіння маку може бути багатшим на мікроелементи, ніж чіа. Наприклад, при розгляді вмісту вітаміну В1 або калію. У будь-якому випадку насіння зазвичай використовують як доповнення до салатів, хліба та інших страв. Відмінності поживних речовин типової порції недостатньо великі, щоб мати значний вплив на збалансовану дієту.

А українська гречка, як і кіноа, не містить глютен. В ній зашкалює вміст заліза, кальцій і йод, вітаміни групи В і фолієва кислота.

Антиоксидантна "Амазонка" - лісова ягода асаї може помірятися силами з традиційною болотною журавлиною, якою багате українське Полісся.

Капуста кейл – одна з найяскравіших зірок небосхилу суперпродуктів. Капуста кейл має схожі поживні властивості з зеленню або брокколі. Загалом, зелені листові овочі, такі як шпинат, містять велику кількість вітаміну К, а шпинат навіть містить більше калію та фолієвої кислоти, ніж капуста кейл.

Більшості трендових та екзотичних суперфудів можна знайти локальні та традиційні аналоги.

Маркетинг часто зосереджується на кількох відібраних корисних поживних речовинах, особливо коли суперпродукти дуже багаті ними. Обираючи суперфуд через вміст у ньому цинку, ми ризикуємо пропустити більш широку картину елементів харчування та повний вміст поживних речовин у цій їжі.

Якщо виходити з твердження, що "суперпродукт" -це лише маркетинговий термін, який використовується для розробки деяких продуктів, багатих поживними речовинами, то цілком можливо, що кожен зможе знайти "свій" суперпродукт і, можливо, вдало вивести його на ринок.

Зрештою, капусту кейл раніше в основному використовували як корм для тварин, перш ніж вона стала популярною. А таку нині популярну культуру як спаржа в Україні називали "заячий холодок" і нею годували худобу.

Нові суперпродукти можуть з’явитися в будь-який день, і з аграрної країни Україна може перетворитися на батьківщину нового суперфуду.

Катерина Звєрєва, міжнародна консультантка ФАО ООН, директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації, спеціально для УП. Життя

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