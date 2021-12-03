Як почати займатися настільним тенісом? Короткий гайд

Пандемія COVID-19 ускладнила життя спортсменам-представникам командних дисциплін, але натомість підвищила інтерес українців до настільного тенісу.

2021 рік став неймовірно успішним для українських спортсменів цієї дисципліни, а тренування та змагання не припинялися навіть під час локдаунів: умови їхнього проведення відповідають усім карантинним вимогам.

Коли карантин не заважає тренуванням

Період пандемії та новий локдаун – непростий час для моїх колег з професійного спорту. Багато тренерів, аматорів, напівпрофесійних і навіть професійних спортсменів залишилися без роботи, пандемія змінила їх звичний ритм і спосіб життя.

Скорочення держфінансування та спад відвідуваності масових спортивних подій також суттєво вплинули на життя спортсменів. Функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл взагалі опинилося під загрозою через карантинні заходи та тривогу батьків щодо здоров'я дітей.

Чи є щасливі винятки? Так. Це спортсмени, які представляють індивідуальні види спорту: біг, біатлон, теніс, зокрема настільний.

Останній навіть набирає популярності серед українців. Як організатор цих змагань я спостерігаю зростання кількості учасників: у третьому кварталі цього року в турнірах з настільного тенісу, тенісу та пляжного волейболу взяло участь майже 900 осіб, що на 40% більше, ніж за той же період 2020 року.

Той факт, що спортсмени мали можливість продовжувати тренування під час карантину, паралельно із зусиллями Федерації настільного тенісу України у напрямку підтримки спортсменів та співпраці з комерційними турнірами, зробив свій внесок в успіхи українців на престижних міжнародних змаганнях.

2021 рік став безпрецедентним в історії українського настільного тенісу: три медалі на жіночому Чемпіонаті Європи (бронза Маргарити Песоцької в особистих змаганнях та ще дві бронзи Ганни Гапонової та Тетяни Біленко у парних змаганнях), феєрія кадетської збірної на Чемпіонаті Європи серед дівчат, а також чотири нагороди у Токіо: золото (Марина Литовченко), срібло (Віктор Дідух) та дві бронзи (Іван Май та Максим Ніколенко).

Перемоги професійних спортсменів підвищують імідж настільного тенісу і серед аматорів та дітей: хтось прагне побудувати спортивну кар'єру, хтось просто хоче вести активний спосіб життя.

Якою б не була мотивація, вибір цього виду спорту абсолютно виправданий: настільний теніс доступний для гравців різного віку та різних рівнів бюджету.

Придбати якісне базове спорядження, включаючи м'яч, ракетку і одяг, що відповідає всім необхідним стандартам, можна за 3-3,5 тисячі гривень, а низка учасників професійних змагань розпочинають спортивну кар'єру після 30-ти і навіть 40-ка років.

Фото: gleb_callfives/Depositphotos

Постійно в тонусі

Доступність – козир настільного тенісу. Стіл розміром 2,7 на 1,5 метра можна вмістити в кімнаті будь-якого бізнес-центру, а коли дозволяє погода – просто на вулиці.

Щоправда, це породжує міф, начебто настільний теніс відноситься до легких і винятково аматорських дисциплін, що, звичайно, не відповідає дійсності.

Насправді гра тренує м'язи всього тіла, тому ви не побачите гравця в настільний теніс в поганій фізичній формі. Спортсмен постійно рухається: серце, судини та дихальна система постійно перебувають в тонусі.

Крім м'язів рук, які отримують навантаження під час удару, тренуються швидкість реакції, точність рухів, психологічне загартування. Ви постійно прораховуєте дії опонента наперед: з якою силою та в якому напрямку буде зроблено подачу.

Ще одна з переваг настільного тенісу – відповідність принципу "не нашкодь": серйозну травму тут отримати досить складно.

Вивихи та розтягнення, звичайно, трапляються, але, по-перше, їх легко уникнути, якщо робити розминку та заминку (вправи після гри), а по-друге, такі травми не ставлять кар'єру спортсмена на довгу паузу.

Що важливо під час пандемії – можливість тренуватися за повної відповідності карантинним вимогам. Крім того, що настільний теніс власне відноситься до некомандних, "ізоляційних" видів спорту, тренування можна проводити поодинці, використовуючи тенісну гармату.

Вирішили спробувати? Швидкий гайд

Припустимо, стати учасником Олімпіади ви не прагнете, але настільний теніс вас зацікавив. Що потрібно знати для старту?

Вік. В ідеалі починати готуватися до професійних змагань потрібно з дитинства, років із п'яти.

Сам я розпочав спортивну кар'єру в юності: спочатку секція, потім команда академії, змагання на рівні області та України.

Утім, навіть у такому разі успіхів в спортивній кар'єрі може не бути, оскільки настільний теніс далеко не простий вид спорту, яким може здаватися зі сторони.

Навіть якщо ранній старт втрачено, це зовсім не означає, що за справу не варто братися.

Досягти пристойної кваліфікації можна навіть розпочавши заняття у 35-45 років: я нерідко зустрічав людей створених для настільного тенісу.

Спорядження. Для початку достатньо базового набору, про який йдеться вище.

Пізніше, з набуттям досвіду та формуванням вашого особистого стилю гри, можна придивлятися до більш просунутого інвентарю. Професійні гравці підбирають гумову накладку ракетки індивідуально: це залежить, зокрема, від того, нападник ви чи захисник (накладка може бути з шипами назовні або всередину).

Але спочатку знати ці тонкощі необов'язково. З одягом також все зовсім не складно: в ідеалі – футболка з короткими рукавами або без них, шорти/спідниця та спортивне взуття.

Вибір секції. Із цим трохи складніше. Загалом настільний теніс в Україні досить розвинений як у професійному сегменті, так і в аматорському: знайти клуб у великому місті не проблема.

У Києві таких локацій – близько двох десятків, зокрема Гідропарк чи Голосіївський парк, де в теплу пору року можна тренуватися з іншими аматорами.

Якщо все ж таки вибирати клуб більш професійний – звертайте увагу на рівень обладнання та відповідність санітарним стандартам.

Пандемія коронавірусу принесла організаторам тренувань та змагань підвищені вимоги – особливо до вентиляції, розміру роздягальні та душових, наявності кімнат відпочинку, медскринінгу гравців та загальній відповідності карантинних норм.

Валерій Озаренко, керівник з розвитку спортивної платформи Setka Cup, спеціально для УП. Життя

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Титульна світлина vlalukinv@gmail.com/Depositphotos

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