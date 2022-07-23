Адаптація за кордоном: з чого почати вивчення польської мови

Від початку повномасштабної війни серед європейських країн-сусідів Польша прийняла найбільше переселенців з України. В ООН підрахували, що йдеться про понад 3 млн осіб. З них близько чверті українців – працездатного віку.

Люди знаходять житло, влаштовуються на роботу і намагаються повернутися до звичного життя. Як відомо, однією з умов швидкої адаптації за кордоном є знання іноземної мови.

Розповідаємо, із чого почати вивчення польської мови та чому навіть базове її розуміння допоможе вільно почуватися за кордоном.

Реклама:

Знаєте українську? Тоді з польською проблем не буде

Вивчення будь-якої мови починається з алфавіту. Гарна новина для українців: польська абетка успадкувала латинські літери і має багато спільного з українською, словацькою, чеською та болгарською мовами.

Однак тут ви зустрінете багато нових літер із хвостами, крапками та апострофами. Наприклад, носові звуки "ą" і "ę", м’які – "ć", "ś", "ź", "ń", вібраційну – "ż", а також поєднання кількох звуків на кшталт "cz", що характерно саме для польської.

Одні й ті самі звуки можна писати по-різному – як одну букву або як комбінацію букв. Щоб опанувати таку звукову систему і навчитися впевнено читати, ліпше спочатку потренуватися вимовляти окремі букви.

Далі раджу пригадати деякі поняття з рідної мови: що таке відмінок, як відмінюються дієслова, яка існує система часів. Ці знання допоможуть у польській мові самостійно будувати правильні граматичні конструкції.

Достатньо запам'ятати, що, скажімо, закінчення іменника жіночого роду в знахідному відмінку в українській мові має форму -у/-ю, а в польській – -ę. Тому правильно говорите proszę kawę (каву, будь ласка) або lubię pizzę (я люблю піцу).

Ще одна особливість польської мови – гендер в іменниках. В англійській, до прикладу, слова гендернонейтральні. Тому якщо ви вже володієте англійською, для вас цей момент може здатися справжньою головоломкою. Хоча у деяких випадках визначити рід іменника польською можна за останньою буквою у слові.

Реклама:

Чоловічий рід закінчується на приголосний (syn – син, brat – брат); жіночий – на -a (ulica – вулиця, córka – дочка); середній – на -o (auto – автомобіль, nazwisko – прізвище) або -e (mieszkanie – квартира, spotkanie – зустріч).

Самостійне вивчення будь-якої іноземної мови проходить ефективніше, коли ви маєте чіткий план: для чого хочете знати мову, які інструменти будете використовувати під час занять і які результати очікуєте. Тож почнемо з простих кроків.

Поради для вивчення польської мови

Визначте, на якому рівні хочете володіти польською

Свою мету можете розділити за напрямами. Наприклад, перш за все навчитися впевнено говорити та читати польською, щоб швидко порозумітися з людьми у громадських місцях. А паралельно розвивати навички письма. Тоді у першому випадку усі сили і в тому числі формат завдань мають піти на користь усного спілкування.

Оберіть час для занять

Систематичність – запорука успішних результатів у будь-якій справі. Складіть собі розклад занять, у якому вкажіть дні тижня і час, які ви готові регулярно приділяти навчанню. Нехай це буде 40 хвилин щодня або через день, ніж 3 години раз на тиждень. Чим більшою буде перерва між заняттями, тим складніше вам буде згадувати опрацьований раніше матеріал.

Будуйте уроки за принципом 50/50

Не гоніться за якнайшвидшим опануванням всіх розділів мови. Обов'язково половину часу варто присвятити повторенню вивченого і закріпленню цих знань на практиці. Наприклад, на початку уроку виконуйте аудіювання або письмові завдання з граматики за попередньою темою. Іншу частину заняття знайомтеся з новим матеріалом.

Користуйтеся онлайн-ресурсами і застосунками

Гарним доповненням до традиційних підручників і словників стануть YouTube-канали для вивчення польської мови. Такий контент урізноманітнить процес навчання. Крім роликів від професійних педагогів, подібних до класних занять, чимало є корисних неформальних каналів.

Наприклад, YouTube-канал Easy Languages пропонує вивчати польську мову буквально зі слів місцевих жителів. На каналі зібрані бліц-інтерв'ю з поляками на різні буденні теми. Жива говірка, жарти і часто вживані фрази – усе це протягом перегляду доповнюється субтитрами з транскрипцією та англомовними відповідниками.

Якщо хочете оволодіти польским сленгом, вам стане в пригоді блог поляка Дарека. Корисні словосполучення на кожен день, а також складні польські слова та вислови Дарек пояснює через знайомі всім життєві ситуації та прості приклади. До того ж у цих відео ви зможете дізнатися багато цікавих фактів про поляків та Польщу.

Намагайтеся частіше використовувати іноземну мову у повсякденному житті. Усі ми не випускаємо із рук смартфони. То чому б не обрати польську в налаштуваннях телефону та сторінках своїх соцмереж?

Звісно, знадобиться час на звикання до незвичайного інтерфейсу, але запевняю: цей лайфхак прискорить запам'ятовування нових слів. Розширювати лексичний запас допоможуть й окремі застосунки. У вільному доступі в App Store та Google Play ви знайдете безліч таких програм. Хоч поки їдете в громадському транспорті або стоїте у черзі – проведіть вільний час із користю.

Також рекомендую регулярно читати місцеві ЗМІ та відмовитись від автоматичного перекладу на англійську на сайтах магазинів та урядових ресурсах. Можете спробувати щось прочитати вголос і таким чином попрактикувати правильну вимову.

Спілкуйтеся з носіями мови

Насправді оточити себе потрібним мовним середовищем просто: слухайте польську музику чи аудіокниги, дивіться фільми або серіали польською з українськими субтитрами.

Це хороші способи для початківців, як вивчити польську мову самостійно і швидко. Однак ефективно вони діятимуть, коли ви будете регулярно спілкуватися з іншими людьми та розвивати розмовну польську мову. Якщо ви вже опинилися у Польщі, то для вас кожен день може стати мовленнєвою практикою. У магазині, в кафе, на роботі, у лікаря чи просто на вулиці – будь-де ви можете використовувати набуті знання зі співрозмовником.

Серед часто вживаних фраз можете спробувати такі:

Gdzie jest hotel, muzeum, kawiarnia? / Prosze, jak mogę się dostać? – Де знаходиться готель, музей, кафе? / Вибачте, як можна пройти до…?

Ile to kosztuje – Скільки коштує?

Palce lizać – Пальчики оближеш

Jak masz na imię? – Як тебе звати?

Zgadzam się z tobą. Też tak myślę. – Я погоджуюсь з тобою. Теж так думаю

Masz rację – Ти маєш рацію

Uważam, że… – Я вважаю, що…

To ciekawy temat – Це цікава тема.

Co masz na myśli? – Що ти маєш на увазі?

Chcę tylko powiedzieć, że… – Хочу тільки сказати, що…

Przepraszam, że przerywam – Перепрошую, що перебиваю.

Nie szkodzi. Wszystko w porządku – Нічого страшного. Все гаразд.

Популярні сленгові словосполучення, які теж стануть у нагоді:

Сo je? – Що трапилося?

Dobrze bobrze – Гаразд

Iść z buta – Йти пішки

Robić z kogoś balon – Обдурити когось

Upaść na głowę – Збожеволіти, буквально "впасти на голову"

Walić na chatę – Піти додому

Szafa gra – Все у порядку.

Практикуючи іноземну мову в побуті, ви зможете легше засвоїти мовні шаблони, подолати комунікаційний бар’єр та покращити вимову. Тим самим ви прискорите свою адаптацію у місцевій спільноті.

Хоча для тих, хто вперше опановує польську, я би ради все ж таки познайомитись із репетитором і вивчати мову разом із професійним педагогом. Чому так краще?

По-перше, фахівець допоможе систематизувати навчальний матеріал і надавати перевірені, актуальні ресурси для занять. По-друге, у вас завжди буде ментор, який проаналізує ваші успіхи, надасть фахову оцінку вашим навичкам і підкаже, що ви можете покращити у письмі чи комунікації. Або ж, якщо ви зі старту показує високі результати, репетитор зорієнтує, у яких темах ви можете поглибити знання.

Займатися з репетитором-носієм мови – ідеальний варіант. Незалежно від того, де ви перебуваєте, знайти такого спеціаліста можна на профільних ресурсах для вивчення мов.

Володіння українською або іншою мовою, яка належить до слов’янської групи, робить ваш ще ближчим до знання польської. Крім того, польською розмовляють не менше 40 млн людей по всьому світу. Тому можете бути певні: ці знання стануть вам у нагоді не лише у Польщі, а й будь-де за кордоном.