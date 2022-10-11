Як розпочати волонтерити в умовах війни

Початок повномасштабної війни повністю змінив наше ставлення до волонтерства. Долучатися почали навіть ті, хто раніше й не задумувався про таке. Мене тішить таке прагнення українців до волонтерства. І я сподіваюся, що це залишиться в нашому ДНК.

Останній сезон соціального проєкту "Знай своїх" моя команда присвятила волонтерам, які зараз активно працюють заради нашої майбутньої перемоги. Під час зйомок я поспілкувався з ініціативними людьми, які надихають волонтерити. Вони займаються гуманітарною допомогою, інформаційною підтримкою України за кордоном та створюють власні проекти.

Проаналізувавши їхній та власний досвід волонтерства, я виокремив декілька порад. Якщо ви лише починаєте свій шлях у цій сфері, то вони можуть стати вам у пригоді.

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Навіщо мені волонтерство?

Волонтерство зараз – це не лише можливість реалізувати себе, а й стати причетним до нашої майбутньої перемоги й особисто наближати її.

Під час війни все залежить від нас, від кожного українця. І мене надихає, як люди гуртуються за покликом, буквально за мить вирішуючи, що вони готові віддати свій час та сили, аби зробити щось корисне.

Крім того, допомога волонтерів для багатьох зараз стає питанням виживання. Адже вони доставляють їжу, ліки та інші критично важливі речі в постраждалі міста й села, де не працюють крамниці, та евакуйовують людей з небезпечних регіонів. У таких ситуаціях волонтери рятують життя.

Де варто починати волонтерити?

Якщо ви раніше не мали досвіду волонтерства, я б радив починати з малого. По-перше, визначте, які завдання вам буде приємніше й цікавіше виконувати – чи займатися механічною роботою (плести сітки, сортувати гуманітарну допомогу), чи спілкуватися з людьми, чи надавати свої професійні послуги. Це дуже важливо, адже кожна людина краще та якісніше робить те, що вміє та любить. По-друге, знайдіть волонтерський рух, штаб чи організацію, які займаються тим напрямком, що вам близький.

Якщо ж ви хочете заснувати власну волонтерську організацію, то спочатку перевірте, чи ніхто вже не працює в цьому напрямку. Можливо в такому випадку краще приєднатися та об’єднати зусилля.

Якщо ж ваша ідея дійсно унікальна або ж у вашому регіоні є незакрита потреба в певному виді допомоги, то бажаю натхнення. Адже очолювати волонтерську організацію – це важлива, але складна та копітка справа. Тож раджу спочатку все ж поволонтерити в уже сформованій організації, набратися знань і досвіду й так підготуватися до заснування власної ініціативи.

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Яким волонтерством можна займатися в підлітковому віці?

Упевнений, що зараз кожна пара рук дуже важлива, тож підлітки також можуть активно долучатися до волонтерства. Звичайно, не їздити в зони бойових дій. Проте є безліч варіантів, які не наражатимуть підлітка на небезпеку. Можна сортувати гуманітарну допомогу, приймати дзвінки, допомагати з веденням соцмереж.

Також є багато молодіжних організацій, які організовують волонтерські проекти. Наприклад, БУР, які влаштовують табори, де молодь може поїхати в певний населений пункт і допомогти місцевій громаді.

Як не вигоріти, поєднуючи волонтерство й роботу/навчання?

На початку повномасштабного вторгнення ми всі кинулися волонтерити, і перший час ніхто навіть не думав про роботу. А згодом постало питання, за що жити та що мають їсти діти. Крім того, працюючи, ми підтримуємо економіку й таким чином також підтримуємо ЗСУ.

Тож дуже важливо віднайти баланс між волонтерством та роботою чи навчанням і розвинути свої навички тайм-менеджменту. Зациклюватися лише на чомусь одному – не варіант. І обов’язково давайте собі час на відпочинок. Адже ви набагато більше допоможете країні, якщо будете виспаним та повним сил.

Олександр Педан, телеведучий, лідер громадського руху JuniorZ, співзасновник pedan|buro, спеціально для УП. Життя

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