Вони віддають себе Україні. Як держава підтримує ветеранів і їхні сім’ї?

Наша свобода – це їхні життя. Учасники російсько-української війни понад вісім років платять за наше життя та свободу. Вони платять запеклими (інколи цілодобовими) боями з ворогом, важкими пораненнями, втратами побратимів, інвалідністю та смертю. Кров’ю – у прямому значенні.

Вони "купують" нам час. І за ці роки вони вже оплатили своє право бути підтриманими державою.

Державна політика щодо забезпечення прав та гарантій ветеранів у європейських країнах та Сполучених Штатах Америки зведена у ранг державних пріоритетів. Ключовим елементом такої ефективної державної політики є наявність спеціального виконавчого органу. До його відання належать усі питання, пов’язані із визначенням статусу ветеранів, програм підтримки, забезпечення прав і свобод ветеранів, а також членів їх сімей. В Україні це – Міністерство у справах ветеранів України.

До початку повномасштабного вторгнення в Україні було зареєстровано 500 тисяч людей – учасників АТО/ООС із 2014 року. У зв’язку з повномасштабним вторгненням росії кількість осіб, які були мобілізовані або доєднались до добровольчих формувань, а також їхніх родин та родин загиблих захисників може перевищити 5 мільйонів осіб.

Перехід військовослужбовців до цивільного життя стане серйозним викликом для країни. Наприклад, невтішна статистика США свідчить, що самогубства серед ветеранів тривалий час залишалися в середньому на рівні 22 випадки щодня. В Україні такі цифри станом на 2022 рік, зважаючи на обставини повномасштабної війни, допоки не оприлюднюються.

З основних проблем, що наразі існують в Україні:

не визначення реальних потреб ветеранів та членів їх сімей, а також їхня кардинальна зміна від моменту повномасштабного вторгнення;

незнання ветеранами та членами їхніх сімей про можливості від держави, бюджетних установ, міжнародних організацій;

підтримка ветеранів організована як система виплат та пільг, для отримання яких ветерани мають окремо подавати заявку.

Також варто окремо зауважити роботу росії щодо дезінформації, розповсюдження маніпуляцій, інформаційно-психологічних операцій для руйнування репутації образу ветерана російсько-української війни. Це значно впливає на ставлення суспільства до ветеранів, зниження довіри до ветеранів у порівнянні з діючими військовослужбовцями. Хоча це одні й ті самі люди, і один статус від іншого відділяє лише рапорт.

Нагадаємо, що Україна під час конференції в Лугано (Швейцарія) 4-5 липня презентувала "План відновлення України". Зокрема, серед національних програм було акцентовано і на забезпеченні таргетованої і ефективної соціальної політики, яка включає у себе програму для повернення та реінтеграції ветеранів. Так, йдеться про систему переходу від військового життя до цивільного, програми підтримки ветеранів.

З початку цього року в Україні утворений Український ветеранський фонд – бюджетна установа, яка належить до сфери управління Міністерства у справах ветеранів. Наша інституція сприяє реінтеграції ветеранів та їхніх сімей через фінансування проєктів. Український ветеранський фонд теж веде свій бій. Кожного разу ми досягаємо нової мети. Так само, як наші військові виходять на нові рубежі, відстоюючи рідну землю, ми (УВФ) щодня просуваємося вперед, відстоюючи права та гідне становище наших ветеранів та їхніх родин.

Наразі Фонд, попри повномасштабну війну, вже запустив декілька проєктів.

Мікрофінансування ветеранського бізнесу та бізнесу родин ветеранів у розмірі до 20000 гривень у період дії воєнного стану

Якщо ви – ветеран, ветеранка і маєте свій бізнес. Якщо ви – дружина, чоловік, дитина, хтось із батьків ветеранів і ветеранок, розвиваєте власну справу або давно хотіли відкрити ФОП. А також якщо ви переїхали в межах країни з початком повномасштабної війни росії проти України, подавайте свої заявки на грошове відшкодування для подальшого ведення своєї справи.

Бізнеси з виробництва одягу, надання послуг краси (перукарні, манікюрні салони, косметологічні процедури, послуги візажу), лісозаготівлі, торгівлі взуттям та надання освітніх послуг – це лише кілька власних справ ветеранів і ветеранок та їхніх рідних, які вже отримали відшкодування у розмірі до 20 000 від Українського ветеранського фонду.

Український ветеранський фонд надає фінансування бізнесу ветеранів та членів родин загиблих на конкурсній основі. Наразі на перший конкурс було прийнято 76 заявок від заявників.

Щоправда, тільки 36 з них пройшли технічний відбір та потрапили до етапу оцінювання експертною радою Фонду. Хоч УВФ зі стартом конкурсу і проводив серію консультацій, однак ми виявили, що ветеранському бізнесу необхідна системна менторська підтримка. Про це ж говорили самі ветерани, що займаються підприємництвом наприкінці минулого року на серії публічних консультацій щодо Стратегії розвитку підприємницьких ініціатив ветеранів війни на період до 2030 року, які спільно з Мінветеранів проводив Рух ЧЕСНО.

Український ветеранський фонд 14 жовтня 2022 року запустив додаткову програму підтримки громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів їхніх сімей.

Зокрема, у цьому конкурсі будуть підтримані заявники, що можуть організувати надання менторської підтримки та консультування ветеранського підприємництва від старту до розвитку. Окрім зазначеної підтримки ветеранського бізнесу у програмі є ще два напрями: соціальний супровід ветеранів, членів їхніх родин та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та соціальний супровід дітей ветеранів та дітей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України. Заявки на дану програму прийматимуться до 7 листопада 2022 року.

Гаряча лінія підтримки для ветеранів, членів їхніх родин, які опинилися в критичній ситуації та потребують кризової підтримки

На наш номер можуть телефонувати ветерани, члени їхніх родин – люди, які опинились у критичних ситуаціях і потребують кризової підтримки тут і зараз. Наші фахівці професійні психологи, які відібрані за професійними якостями, особистими цінностями та мотивацією надавати допомогу тим, хто її потребує.

Кожен із них усвідомлює важливість справи, до якої долучений, та готові стати опорою для ветеранів та їхніх родин, які в цей нелегкий час потребують кваліфікованої підтримки.

Якби не прикро було визнавати, за даними Шістнадцятого загальнонаціонального опитування "Україна під час війни. Образ ветеранів в українському суспільстві", яке було проведено за ініціативи ініціативи Фонду Соціологічною групою "Рейтинг", 32% серед опитаних мають асоціацію терміну "ветеран війни" з ветеранами Другої Світової війни.

43% з яких це люди, що мають 18-35 років, 37% – 36-50 років та 22% мають вік 50+. Саме тому Фонд працює і над інформаційними кампаніями. Зокрема, у всіх регіонах України можна побачити борди та сітілайти з фотографіями молодих чоловіків та жінок, які захищають країну, починаючи з 2014 року, а зараз знову повернулися на війну.

Поки тривають активні бойові дії – ми вже готуємо підґрунтя для повернення і реінтеграції ветеранів; підтримуємо їхні родини – поки захисники на фронті, щоб їхні серця були спокійні за рідних.

Ми робимо вже зараз акцент на фінансуванні підприємництва, адже лише потужні економіки виграють війни.

Так, Україні потрібні артилерійські системи та літаки. А ще нам потрібні швейні машинки, прилади для лісозаготівлі, апарати для манікюра, матеріали для виготовлення взуття.

Нам потрібні підприємства, які будуть рухати економіку та розвивати країну, і одночасно стануть інструментом реабілітації, які зроблять метою свого існування підтримку інших. А це все – про бізнес ветеранів та їхніх родин.

І ми впевнені, що робота в цьому напрямку надасть можливість сотням тисяч українців повернути собі майже мирне життя. Воно ніколи не буде таким, як до війни, але воно буде на нашій вільній землі, яку ми всі разом відновлюватимемо. І стане підґрунтям успішної України.

Наталія Калмикова, виконавчий директор бюджетної установи "Український ветеранський фонд", Руслана Величко, перша заступниця, спеціально для УП. Життя

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