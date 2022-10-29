Інсульт – не вирок. Як отримати допомогу від держави

29 жовтня – Всесвітній день боротьби з інсультом. На жаль, ця проблема є дуже актуальною для України. Адже щороку з нею стикаються понад 100 тисяч українців та українок.

Інсульт виникає раптово. Розрізняють два його види: через блокування кровотоку та кровотечу в мозок. Серед основних симптомів: раптове погіршення зору, мовлення, запаморочення, втрата координації, слабкість і оніміння частин тіла, сильний головний біль тощо.

Проте інсульт – не вирок, якщо дотримуватись правил профілактики та вчасно надати допомогу пацієнту.

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Хто може розраховувати на безоплатне лікування та як його отримати?

Кожен громадянин та громадянка мають право на безкоштовне лікування гострого інсульту в закладах охорони здоров’я, що уклали договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Наразі в Україні понад 230 таких лікарень. Дізнатися, де знаходиться найближча до вас, можна на гарячій лінії НСЗУ – 1677.

Зокрема, в пакет безкоштовної допомоги входить:

діагностика;

проведення тромболітичної терапії;

перебування у реанімації;

реабілітація;

малоінвазивна хірургія судин;

харчування в стаціонарі.

Які ліки та медвироби надає держава безоплатно?

Також пацієнти з інсультом мають безкоштовно отримувати усі необхідні ліки, які забезпечують лікарні з Нацпереліку, та медичні вироби, що централізовано купують Медзакупівлі України за напрямом серцево-судинні захворювання. Він включає в себе медичні вироби для лікування та попередження інсульту.

Мова про 31 позицію: Мікроспіралі, Провідникові катетери, Мікрокатетери, Мікропровідники, Стент-системи каротидні, пастки для захисту від емболії, Інтродюсери, Балони для предилатації та постдилатиції, Інтракраніальні стенти, Пункційні голки, Кліпси для прямого виключення аневризм, Речовини для емболізації судин, Матеріали для нейрохірургічних операцій, Пристрій для екстракції тромбів, Аспіраційні системи для тромбектомії при ішемічному інсульті із відповідними нейроваскулярними аспіраційними катетерами.

Більшість цих товарів необхідні для оперативного лікування інсульту та можуть коштувати сотні тисяч гривень. Вони мають надаватись пацієнтам безкоштовно.

Покращення інфраструктури державних лікарень

У випадку інсульту пацієнту також можуть призначити діагностування за допомогою комп’ютерного томографу або ангіографу. Кілька років тому подібне обладнання було далеко не в кожній лікарні.

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Проте Медичні закупівлі України закупили та поставили 161 КТ та 24 ангіографи для понад 150 лікарень. Сьогодні це обладнання використовується, зокрема, для надання допомоги пацієнтам з діагнозом інсульт.

Як перевірити наявність ліків у вашій лікарні?

Перевірити наявність у лікарнях цих та інших товарів, що купують МЗУ, можна за допомогою нашого Telegram-боту.

Існує міф, що інсульт це – хвороба літніх людей, проте третина пацієнтів – працездатного віку. Це важка хвороба, проте в наших силах зменшити ризики, дотримуючись простих правил профілактики. Наполегливо радимо вам контролювати артеріальний тиск та рівень холестерину, бути фізично активними та вести здоровий спосіб життя, як би банально це не звучало.

Тетяна Харченко, заступниця генерального директора з управління клієнтським досвідом та міжнародної взаємодії, спеціально для УП. Життя

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