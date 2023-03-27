Отримати інноваційний якісний протез і зекономити. Як це можливо?

Оптимістичні новини з фронту мають велику ціну – здоров’я наших захисників. Багато з них втратили кінцівки. Після масових обстрілів міст без рук або ніг є і багато цивільних, зокрема дітей. Про це складно говорити, але і не потрібно мовчати.

За даними ВООЗ, сьогодні протезування чи ортезування потребують 0,5% людей у світі. У 2050 року ця частка сягне 1%, тобто збільшиться вдвічі. В Україні, за попередніми оцінками фахівців, внаслідок російської агресії йтиметься більш ніж про 10 тисяч людей.

Часто після травми, ампутації та лікарні пацієнт опиняється вдома без подальшої підтримки та реабілітації. Рідні розгублюються та не знають, куди звернутися. Досі щодо багатьох людей, які отримали інвалідність спрацьовує "радянський синдром" – сховати проблему. Сьогодні робити цього категорично не варто. Поясню детальніше.

По-перше, вартість протезів відшкодовує держава. Україна є учасником Конвенції про права осіб з інвалідністю. Це означає, що ми взяли на себе зобов’язання вибудовувати свою політику так, щоб вразливі групи мали доступ до всієї необхідної допомоги. А протезування – найважливіша частина цієї допомоги.

Питанням державного фінансування займається Міністерство соціальної політики та його підрозділи на місцях. Якщо необхідну процедуру неможливо провести в державних закладах, є варіант лікування за кордоном. Вартість розраховується індивідуально, бо залежить від показників здоров'я пацієнта. Зазвичай протез, встановлення якого може компенсувати держава, виконує мінімально потрібні функції. Є пацієнти, для способу життя яких, цього протеза цілком достатньо. Все дуже індивідуально.

Сучасні протези не просто компенсують втрачену кінцівку, а за допомогою технологій можуть виконувати складніші функції, додавати суперсили.

Обидва фактори багато в чому залежать від територіальної доступності можливості протезування. І тут якраз існує важливий пласт проблематики – більшість інноваційних виробництв та клінік знаходяться за кордоном.

Поїздка на медичні процедури в іншу країну, наприклад, Німеччину, Ізраїль, або США – це довга підготовка, тривалий час проходження процедури та значні кошти на супутні витрати, як-от дорога, проживання та харчування, навіть при безкоштовному протезуванні. Також пацієнти отримують додатковий стрес, долають мовний та культурний бар’єри, мають необхідність оформлення права на виїзд для себе та супроводжуючих осіб, проходити розширені бюрократичні процедури. Такий шлях виснажує людину, значно здорожчує протезування та інколи унеможливлює подальше обслуговування протеза та допомогу пацієнту.

У проміжку між обстеженням та виготовленням протеза, пацієнт може схуднути або набрати вагу – тоді процедуру потрібно проводити заново. Дітям, наприклад, виготовляти новий протез потрібно регулярно, поки вони ростуть. Саме тому дуже часто ті, хто їдуть за медичною допомогою за кордон, через певний після повернення додому просто знімають протез і більше ніколи ним не користуються.

Саме тому Superhumans.center у квітні повноцінно відкривається у Львові. Медична команда уже працює з тими, хто не може чекати. Більше того, ми вже запротезували наших перших пацієнтів.

Ми робимо, можна сказати, "єдине вікно". Завдяки нашим партнерам та донорам у центрі буде безкоштовно проводитися протезування, реабілітація, як фізична, так і психологічна, робота з ПТСР. Крім того, на території працюватиме лабораторія виготовлення сучасних протезів і ми вже маємо контракти з найкращими компаніями цього напрямку, як, наприклад, британський OpenBionics та німецький Ottobock.

Стати в чергу дуже просто – ми розмістили анкету на сайті. Заповнити її можна онлайн з будь-якого куточка України, що значно спрощує підготовчий етап для пацієнта. Потрапити на реабілітацію може кожен цивільний або військовий, який постраждав від війни в Україні, і потребує допомоги фахівців.

Як медичний керівник та лікар, я не хочу, щоб це сприймалося як реклама, бо йдеться про якісну соціальну послугу для наших суперукраїнців. Люди можуть звертатися до нас або обирати альтернативу, ми вболіваємо за одне – високу планку рівня послуги, і щоб ця послуга надавалася вдома, в Україні!

Андрій Віленський, медичний директор центру протезування та реабілітації Superhumans, спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.