Віра, надія та вдячність: ключові аспекти єврейського життя

Як релігійний лідер, я відчуваю обов’язок і бажання ще більше служити й допомагати країні, в якій я народився та частиною якої я з гордістю є вже багато років. Тож керуючись бажанням зробити внесок у добробут і гармонію емоційного стану українського суспільства – я і вирішив почати цей цикл колонок. На мою думку, це може не лише сприяти міжконфесійному діалогу, але й допомагати багатьом, хто цього потребує.

Гадаю, ви напевно неодноразово бачили тексти на кшталт "чому євреям вдалося досягти успіху, попри усі тягари та біди"? Або самі цікавилися "Як Ізраїль переміг проти кількох ворогів, не маючи ще ні великої армії, ні авіації й танків"?

Хоча багато факторів можуть впливати на успіх людини, можна сказати, що деякі з основних принципів та цінностей, що визначають єврейську традицію, можуть сприяти досягненню успіху. І ці принципи та цінності дуже універсальні, їх можливо набути і працюють воні для усіх без винятку людей. Тож хочу поділитися ними з вами.

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Універсальні принципи

Один з таких принципів – це активне мислення (А як інакше, коли тебе хочуть знищити?). В єврейській культурі важливо навчитися ставити запитання, досліджувати, аналізувати та постійно навчатися. Цей принцип допомагає євреям розвивати критичне мислення та постійно прагнути до самовдосконалення.

Насправді, це притаманно не лише євреям – Українську культуру також неодноразово намагалися знищити та поневолити (І зокрема просто зараз!). Але українська культура яскрава, багатогранна, жива, пронесена крізь роки. Боротьба за виживання – це звичайно загартовує, але пропоную сьогодні більше зосередитися на чомусь світлому та доброму, без чого неможлива ця боротьба. На вірі, оптимізмі, вдячності та незламності.

Віра є ключем до успіху євреїв і всіх людей. Вона надає сенс життя, впевненість, надію та силу для досягнення цілей. Віра допомагає знайти мир у важких моментах та розуміти, що навіть невдачі є частиною шляху до успіху. У єврейській традиції віра в Б-га, надія на краще майбутнє та вдячність за благословення є невід’ємною частиною щоденного життя в родині та спільноті.

Ці концепти мають глибоке значення для єврейського народу, допомагаючи знайти силу та спокій у складних часах, трагедіях, а також допомогли оживити мрію народу на власну державу після багатьох сумних сторінок історії. Але працюють вони незалежно від віросповідання. Розглянемо, як ці принципи можуть впливати на наші щоденні дії та ставлення до оточуючого світу. І чому потрібно підтримувати позитивний настрій.

Віра в Б-га та надія на краще майбутнє

Віра в Б-га є центральним елементом єврейської ідентичності. Вона надає євреям впевненість у тому, що Б-г завжди присутній поруч, що він не просто створив Всесвіт і відвернувся, пішов відпочивати. Ні, він щосекунди допомагає та направляє нас у житті. Як диригент оркестру, кожний його рух та ідея направляє наш світ. Навіть у найтемніші часи, віра в Б-га надає надію на краще майбутнє. Вона нагадує нам, що навіть у важких моментах ми несемо нашу долю з відповідальністю, а Б-г проводить нас по шляху справедливості та милосердя.

Наприклад, в іудаїзмі існує поняття "Бітахон" – дослівно перекладається як страховка або безпека, але справді це довіра. Довіра до Б-га. Це переконання, що Б-г береже та допомагає нам у всіх аспектах нашого життя. Віра в Б-га допомагає євреям ставитися до викликів і перешкод з впевненістю та надією на те, що Б-г знає, що краще для нас.

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Важливим аспектом віри є розуміння, що навіть якщо ми не бачимо безпосередніх результатів своїх зусиль, Б-г працює за кулісами, керуючи подіями на користь тих, хто довіряє Йому. Є навіть такий каббалістично-містичний термін "Ашгаха-Праті". Згідно з іудаїзмом, випадкових подій не буває.

Волосина з голови або лист з дерева не впадуть без волі Творця, а цієї волі не буде, якщо це не допоможе комусь. І навіть якщо людям зараз здається що це велике зло, і йому немає пояснення… Ми не бачимо усієї картини.

Хасидизм – течія іудаїзму, що зародилася в Україні – присвячена саме тому, щоб служити Б-гу в радості, а не зі страхом. А відкинути страх та довіряти можна лише тоді, коли знаєш що тебе люблять та не можуть нашкодити.

Хасидські мудреці, зокрема мій вчитель, Любавицький Ребе, народжений в Україні, казали: "Думай добре і буде добре".

Світлина з Києва, на розі вулиць Саксаганського та Шота Руставелі, біля Синагоги. Це була кампанія до 120 річчя з дня народження Любавицького Ребе, Менахем Мендла Шнеєрсона – ми розмістили цей вислів по всій Столиці 120 разів

Цей вислів закликає нас до двох речей. По-перше, до критичного мислення та аналізу, а по друге до позитивного мислення та оптимістичного сприйняття світу навколо нас. Цей принцип ґрунтується на вірі, що Всевишній хоче нам добра, та що наше мислення та наші думки мають силу створювати реальність, і коли ми зосереджуємося на позитивних та радісних аспектах життя, ми залучаємо до себе добро.

Іудаїзм вчить нас бачити світ у світлі надії та оптимізму. Коли ми мислимо позитивно, ми приваблюємо до себе позитивні події та можливості. Віра в Б-га та в себе допомагає нам знайти рішення навіть у найскладніших ситуаціях. Ми стаємо творцями власного щастя та благополуччя, коли зосереджуємо свою увагу на добрі та позитивних аспектах життя.

Ще у єврейській культурі часто вживається фраза "І це на краще" (Гам зу ле това), яка нагадує нам, що навіть у важких моментах та невдачах, євреї вірять, що все має свою причину та перебіг подій веде до чогось кращого. Цей принцип вчить нас приймати незвичайні обставини та виклики як навчальний досвід і знайти в них можливість для особистого зростання та розвитку.

У іудаїзмі існують численні історії та притчі, які підкреслюють цей принцип. Наприклад, історія про Йосефа, коли він був зраджений, проданий в рабство своїми братами, потрапив у в'язницю – але врешті отримав високе положення в Єгипті та зміг врятувати свою родину від голоду. Це і є принцип Ашгаха-Праті. Бо ми не бачимо всієї картини повністю, нам здається, що все погано – але Б-г бачить усі варіанти і робить якнайкраще для нас! І що у ситуаціях, які спочатку здаються негативними, можуть ховатися можливості та дивовижні перетворення.

Принцип "І це на краще" вчить нас бути відкритими до нових шляхів та можливостей, не зациклюватися на минулому, а знайти уроки та розуміння в кожній життєвій ситуації. Віра в те, що все має свою природну еволюцію та призначення, а також що зміни частіше за все – на краще – допомагає людству знаходити мир, впевненість та спокій навіть у найважчі часи.

Тож запам'ятаймо, що наша віра, вдячність, позитивне мислення та впевненість, що все на краще, допомагають нам знайти радість, сенс та спокій у житті. Вони нададуть вам силу, оптимізм та глибоке розуміння. Давайте практикувати ці принципи у нашому повсякденному житті, незалежно від обставин, та робити світ кращим для себе та оточууючих.

Вдячність як важлива складова єврейського життя

Вдячність в єврейській культурі є не тільки актом вдячності перед Б-гом, але й актом вдячності перед людьми. Вона нагадує нам, що кожна мить, кожен подарунок та допомога, яку ми отримуємо, є чимось особливим і варта нашої вдячності. Тож вдячність є важливою частиною єврейської культури та традицій.

Євреї починають свій день зі слова "Я вдячний" (Моде Ані). Одразу як прокинулися, перед виходом з дому. Це нагадує нам, що ми повинні цінувати та висловлювати вдячність за всі благословення, які ми отримуємо від Б-га та від оточуючих нас людей.

Ми вдячні Б-гу за те, що захищає всіх українських воїнів. Допомагаємо Армії та волонтеримо, бо вдячні ЗСУ, що боронять нас. Кожного дня у синагогах по всій країні ми молимося за Україну, керівництво Держави, та усіх патріотів. І я знаю, що євреї всього світу моляться за нашу державу разом з нами у своїх країнах – я бачив це зокрема під час зустрічі з Головним Рабином Сполученого Королівства у Лондоні.

Ці молитви виголошуються щоранку як знак вдячності за новий день, нові можливості та благословення. Вони нагадують нам, що щастя у простих та важливих речах, а вдячність – це не просто внутрішній стан, але й дія, яку ми можемо проявити у своєму житті. І корисна звичка, яку можна й треба розвивати в собі.

Спробуйте й ви почати свій ранок з висловлення вдячності – Б-гу, ЗСУ, батькам чи коханій людині, своїм дітям, колегам, водію тролейбуса чи незнайомцю в крамниці. Та головне – Країні, в якій ви живете! Ви побачите як змінюється ваше життя та світогляд!

Вдячність впливає на наше ставлення до світу та взаємини з іншими людьми. Пропоную всім, незалежно від віросповідання, цінувати кожен день та висловлювати вдячність за все, що ми маємо. Цінувати родину.

Вдячність також виявляється у діях. Це проявляється у нашому ставленні до інших людей, коли ми допомагаємо, підтримуємо та висловлюємо подяку за їхню присутність у нашому житті. Наша вдячність зміцнює наші взаємини та позитивно впливає на наше самопочуття. Ми даємо гроші на благодійність, адже дякуємо Б-гові за заробітки. Або присвячуємо свій час, волонтеримо – тому що наш час іноді цінніший за гроші.

Зараз багато хто, не лише українські євреї чи інші громадяни України, а й люди по всьому світу нерідко віддають навіть останнє під час донатів на ЗСУ або щоб допомогти постраждалим цивільним. Проте вкрай важливо пам’ятати, що згідно з іудаїзмом, ми не маємо віддавати останнє, щоб самим не стати тими, хто потребує допомоги. В такому випадку краще просто допомогти саме не грошима, а своїми навичками чи часом.

Важливість родини та спільноти

Єврейська культура також сприяє успіху через важливість родини та спільноти. Сім'я в єврейській традиції є центром підтримки та надії. Зміцнення зв'язків з родиною, друзями та спільнотою надає євреям підтримку, взаємодопомогу та менторство, що сприяє досягненню успіху у різних сферах життя. Саме в сім'ї вперше вчать вірі, дружбі, подяці та підтримці. Не забувайте одну з десяти заповедей, яку дав Б-г через Моїсея після Виходу з Єгіпту – шанувати батька й мати. Це запорука успіху. Коли ви в останнє спілкувалися з родичами чи друзями?

До речі, в Україні теж завжди плекали та поважали культуру та цінність родини. Я народився на Закарпатті, у місті Ужгород, і з дитинства пам'ятаю великі родинні свята та багато гостей, які були прийняті там з давніх-давен, і навіть радянська влада дуже хотіла це змінити та викоренити, але не змогла. До речі, місцеві там навіть в радянські часи, в 70-ті жили дружньо із закарпатськими євреями, ходили один до одного в гості.

Усі ці принципи роблять наше життя більш насиченим, щасливим і значущим. Віра в Б-га та впевненість що все, що він робить – це з любов'ю до нас, до його синів та творінь – це все дає надію на краще майбутнє, і дозволяє нам не ламатися. Тож нехай віра, надія та вдячність завжди супроводжують нас у житті, допомагаючи знайти радість та мир у нашому серці та допомагає наблизити перемогу!

Я сподіваюся, що після цього тексту ви замислилися кому й за що ви вдячні, будете висловлювати це. Та будете більше намагатися думати у позитивному та оптимістичному ключі. Будь ласка, поділіться ним. Так ви ще й допоможете замислитися комусь іншому.

Це важливо, бо ще одна запорука успіху євреїв – допомагати оточуючим, навчати їх та добре впливати на них. Адже з Б-жою допомогою, наша перемога починається з наших думок та віри. Наближаємо перемогу, не перестаємо дякувати, донатити, волонтерити та молитися!

Йонатан Беніамин Маркович, Головний Рабин Києва, спеціально для УП. Життя

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