Чим мене лікують: як перевіряють якість препаратів, що безоплатно надають у лікарнях

Можливо ви чули стереотипні думки про те, що у лікарнях безоплатно можна отримати тільки недорогі або неякісні ліки. Я вас здивую, але це – абсолютно не так. Більшу частину ліків для безоплатного лікування в медзаклади постачають Медичні закупівлі України.

Зокрема, мова про орфанні та серцево-судинні захворювання, гемофілію, онкологію, вірусні гепатити, розсіяний склероз тощо. І ми дуже ретельно їх перевіряємо, щоб впевнитися, що до вас поїдуть лише якісні препарати. Як саме? Зараз розповім детальніше, вмощуйтесь зручно.

Підготовка до закупівлі

Традиційно, все починається із запиту та планування. Щороку кожна лікарня подає свою потребу в ліках. Тобто, кількість препарату, який їй необхідний на рік з огляду на кількість пацієнтів. Потім цю інформацію верифікує Міністерство охорони здоров’я, враховуючи вже наявні залишки ліків у лікарнях. Також "замовлення" перевіряють експертні групи МОЗ, що складаються з лікарів, представників пацієнтської спільноти тощо. Тільки після всіх погоджень дані про потребу передаються нам – єдиній національній закупівельній агенції для проведення подальших закупівель і поставок.

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Для розуміння масштабів цих закупівель, поясню на прикладі: протягом року через наш склад проходять понад 2,5 тисячі палет з ліками. Одночасно у пікові навантаження на складі може зберігатися до 1300 палет. Щороку ми закуповуємо ліки на мільярди гривень.

Для нас важливо, аби пацієнти отримували якісні препарати. Тому процес перевірки починається ще на етапі підготовки до закупівлі. Що ми робимо? Грунтовно аналізуємо ринок. Вивчаємо, які медичні товари пропонують українські або закордонні постачальники.

На основі цього ми формуємо медико-технічні вимоги до товару. Це складне словосполучення насправді означає певні критерії, яким має відповідати товар. Для ліків це – термін придатності, упаковка, відсутність протипоказань для дітей, маркування тощо.

Але це ще не все. Щоб закупити якісні ліки, ми висуваємо перед постачальниками й інші вимоги. Наприклад, ми перевіряємо сертифікацію заводу, де безпосередньо виготовляються ліки.

Перевірка якості

Після прибуття в Україну ліки проходять митний контроль. Далі на них очікує ще кілька етапів перевірки, кожен з яких є надзвичайно важливим. Зупинюся на цьому більш детальніше.

Перший етап: перевірка документів та дотримання температурних умов під час доставки ліків на склад МЗУ (стандартний режим +15 - +25°C, холодовий – від +2 до +8°C). Якщо все у нормі – ліки відвантажуються на склад.

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Другий етап: огляд кожного пакування, флакону та перерахунок їх кількості. Щоб жоден флакон не був побитий, а упаковка – пошкоджена.

Третій етап: потрібен тільки для деяких препаратів, які прибувають з країн без суворої регуляторної політики. У такому випадку маленька кількість такої партії направляється на лабораторний контроль, за результатом якого Держлікслужба надає висновок про якість. Йдеться про усі держави, крім країн-членів ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Нової Зеландії, Австралії, Японії, Ізраїлю.

Тільки після проходження всіх перевірок ліки із дотриманням належного температурного режиму доставляються до лікарень, де надаються пацієнтам безоплатно.

Здоров'я – найбільший пріоритет

Як бачите – процес перевірки лікарських засобів досить складний та відповідальний. Він складається з багатьох етапів, кожен з яких є дуже важливим. На перший погляд може здатися, що всі ці аналізи та перевірки займають забагато часу. Проте від якості препаратів залежить ефективність лікування, а іноді – здоров’я та життя пацієнта. Саме тому важливо старанно перевіряти кожну упаковку та кожен флакон.

Олег Кльоц, керівник відділу логістики Медичних закупівель України, спеціально для УП.Життя

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