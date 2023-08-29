Порушення сну, тривожність, раннє статеве дозрівання: як війна впливає на здоров’я дітей

Повномасштабне вторгнення Росії вкрай негативно позначилося як на психологічному, так і на фізіологічному здоров’ї українців. Однак великої уваги у цьому питанні потребують діти, адже їхній організм ще росте та формується.

Стрес та війна провокують серйозні дитячі захворювання. Команда медиків з 30 людей нашої поліклініки "Охматдит" з травня 2022 року виїздять в різні області України, щоб оглядати дітей. З літа цього року виїзди проводимо під гаслом #нечекайзчекапом, адже важливо перевіряти дітей, щоб завчасно діагностувати порушення та слідкувати за розвитком дитячого організму. Багато хвороб на початкових етапах можуть протікати безсимптомно, тому важливо робити медогляди дітей так само часто, як і дорослих.

За підсумками таких поїздок ми маємо велику базу даних щодо їхнього стану здоров’я. Далі – про те, які наразі існують приховані загрози та як війна впливає на дитяче здоров’я навіть в умовно безпечних регіонах.

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Найпоширеніші хвороби під час війни

За нашими спостереженнями, найбільший вплив на дитячий організм наразі має психологічний стрес, який може провокувати психосоматичні форми розладів. При цьому схожа ситуація відбувається як на деокупованих територіях, так і на тих, де не було російських військ.

Війна спровокувала у дітей порушення сну, активізувала страхи від різких звуків, грому. На фоні переживань загострилися психосоматичні, невротичні розлади, затримки розвитку. У батьків великий запит на консультації психолога, бо в дітей наявні порушення сну, підвищена тривожність. Стрес своєю чергою викликає загострення хронічних хвороб або провокує виникнення нових, як-от захворювання кишково-шлункового тракту та ендокринологічної системи.

Почастішали алергічні захворювання. Скажімо, раніше не було алергії на пух, пил чи тварин – тепер з’явилися. Це – відповідь організму на стрес. Важливо вчасно почати лікування, аби це потім не перейшло в хронічну стадію.

Також через війну у дітей змінився режим харчування: вони почали частіше заїдати стрес. Проблеми спостерігаються і з фізичною активністю, адже діти почали бути менш рухливими через онлайн-навчання, обмежене відвідування різних гуртків і перебування на свіжому повітрі. Аналізи крові показують зниження гемоглобіну, а сидіння у підвалах спровокували гінекологічні та урологічні хвороби у дітей.

"Поліклініка на виїзді"

Усі ці зміни ми бачимо за результатами консультацій, які проводимо у різних областях України. Наша команда складається з лікарів різного профілю: від ортопеда до психолога і гінеколога. Оскільки ми працюємо як поліклініка на виїзді і у нас є 1-2 дні на огляд дітей, нам треба швидко видавати результати та ставити діагнози. Ми не можемо чекати, щоб відвезти аналізи в Київ, а потім знову контактувати з батьками щодо результатів, бо це може зайняти декілька днів. У подібних виїздах нас підтримують меценати й благодійники, які допомагають з придбанням якісного обладнання.

Наприклад, у нас завжди з собою є УЗД-апарат та гематологічний аналізатор. Завдяки цьому ми отримуємо результати аналізів на місці за кілька хвилин. Навіть у приватних клініках такого немає. Людина на одному столі здає кров, далі лаборантка передає аналіз керівнику, аналізатор за 30 секунд виводить результати, ті далі друкуються – і пацієнт підходить уже до мого стола з повним комплексом показників крові.

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Приміром, коли ми були в межах проєкту "Скарбничка здоров’я" у Ладижині, за день вдалося обстежити 250 дітей. А під час нещодавнього виїзду в Макарів – зробили рекордних 311 оглядів, з яких 121 – лабораторне обстеження. Ми оперативно знаходимо відхилення та, за потреби, направляємо на лікування. У нас раніше був випадок, коли дитині поставили діагноз в п’ятницю, а в суботу вона вже була у стаціонарі Києва. Тому в цьому процесі надзвичайно важлива оперативність.

За результатами обстежень, і в аналізах крові, і в аналізах сечі дітей ми бачимо зміни. У першому випадку, це різного виду зниження гемоглобіну, а в другому – реакції кровотворення та накопичення солей. Врешті вони викликають хвороби сечовивідних шляхів, а у дівчаток подекуди і гінекологічні захворювання. Також наші гінекологи фіксують порушення менструальних циклів у дівчаток: у когось почастішали кровотечі, а в когось, навпаки, раніше починається статеве дозрівання.

Разом з тим хочу зауважити відповідальне ставлення батьків до огляду їхніх дітей. Ми їздимо по тих регіонах, де не завжди є змога пройти обстеження у лікарів необхідних спеціальностей. Ми заздалегідь оголошуємо про свій приїзд і формуємо списки. Однак щоразу є родини, які приходять і просять їх оглянути додатково поза списком, адже могли не знати раніше про цю можливість.

На кожному виїзді закликаємо батьків: не чекайте з чекапом дітей та вчасно оглядайте їх у лікарів. А ми продовжимо виїжджати в регіони, бо якщо сьогодні ми не поїдемо самі до наших пацієнтів, завтра ризикуємо отримати масштабніші проблеми. Не можемо собі такого дозволити, бо маємо будувати майбутнє.

Ольга Медведєва, завідувачка педіатричного відділення КДП НДСЛ "Охматдит", спеціально для УП.Життя

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