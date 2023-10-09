Ми змінюємо процес усиновлення. Як це виглядатиме?

Досить встановлювати критерії до дітей. Їм потрібна сім’я.

Процес усиновлення в Україні триває в середньому близько року. Багатьом громадянам він може видатися занадто довгим, складним, бюрократичним, незрозумілим. Однак на практиці цей час насправді потрібен всім учасникам:

майбутнім батькам, щоб утвердитись у своїх намірах усиновити дитину;

щоб утвердитись у своїх намірах усиновити дитину; дитині, яка не має зіштовхнутись з розусиновленням або бажанням втекти;

яка не має зіштовхнутись з розусиновленням або бажанням втекти; державі, яка повинна переконатись, що людина, яка вирішила народити серцем – має необхідні навички та можливості для виховання.

Для порівняння, у світі процес усиновлення може тривати до 4 років.

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Динаміка усиновлення в Україні впродовж останніх трьох років майже незмінна (якщо не враховувати ті виклики, які перед нами поставило повномасштабне вторгнення). Сьогодні 1 656 кандидатів (потенційних прийомних батьків) вже розпочали процедуру усиновлення. При цьому на обліку з усиновлення перебуває 15 697 дітей.

За цими сухими цифрами криється значно більше деталей і людських почуттів. Тисячам дітей потрібні прийомні батьки, тоді як прийомні батьки здебільшого повинні розуміти наступне:

більшість кандидатів хоче усиновити дитину до 5 років, а вагома частка дітей-сиріт – діти-підлітки;

понад 10% дітей, які можуть бути усиновлені – діти з інвалідністю;

не можна роз’єднувати братів та сестер.

Наша відповідальність – дати любов і турботу кожній дитині, яка потребує цього. Саме тому ми зараз працюємо над змінами, які представимо вже на початку наступного року. Вони спростять життя потенційним прийомним батькам та, найголовніше – поставлять в центр інтереси дитини.

Інтереси дитини на першому місці

Сьогодні в центрі процедури усиновлення стоять інтереси потенційних батьків. Вони обирають дитину, яку хочуть всиновити. При цьому саму дитину ніхто не питає, яких батьків хотіла би вона. Якщо говорити дуже грубо, дитина просто чекає того, хто погодиться її взяти.

Ми хочемо це змінити і дати можливість також обирати дитині. Йдеться про психологічну сумісність.

Ми консультуємося з психологами та європейськими колегами щодо максимально безпечної та комфортної для дитячої психіки форми. Зрештою, такого підходу вимагає не лише Конвенція з прав дитини, але й здоровий глузд.

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Цифрові документи

Сьогодні процес усиновлення розпочинається із заяви про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі. Тобто потенційні прийомні батьки звертаються у Службу у справах дітей за місцем проживання, пишуть заяву і збирають необхідний пакет документів. Початковий досвід не завжди зручний.

Наша мета – максимально перевести процес усиновлення в цифровий формат.

Держава вже має більшість інформації про особу, а цифрові інструменти дозволять позбутися контакту зі службами у справах дітей на старті, дати можливість службовцям швидше верифіковувати побажання кандидатів. Частково це реалізовано. Заяву вже можна подати через ДІЮ. По завершенню цифровізації – всі довідки підтягуватимуться з реєстрів автоматично.

Електронні черги на навчання

Етап навчання дає цінність процедури усиновлення. Прийомних батьків вчать, зокрема, як допомогти дитині швидше адаптуватись тощо. Навчання організовуються на обласному рівні, і часто доводиться чекати, поки сформується група, зважаючи на ту кількість сертифікованих тренерів, яку ми маємо.

Ми прагнемо зробити списки очікування навчання прозорими. Крім того, навчання кандидатів в усиновлювачі відбуватиметься у будь-якого зручного та сертифікованого провайдера в Україні за оновленою програмою, яку затверджує держава.

Сімейні судді

Фактичне усиновлення дітей в Україні відбувається після рішення суду. Мінсоцполітики працює з Мін'юстом щодо створення окремої категорії суддів – сімейних, які займатимуться сімейними справами (в тому числі усиновленням). Це означає, що на цьому фінальному етапі не виникатиме суттєвих затримок, і кандидати, які вже пройшли весь шлях процедури, зможуть спокійно завершити її. Варто відзначити, що багато судів вже йдуть цим шляхом, розуміючи важливість проблематики.

Весь шлях по процедурі усиновлення спонукає майбутніх прийомних батьків відчувати відповідальність за те рішення, яке вони прийняли. Держава ж, безумовно, прагне бути партнером у цій добрій справі.

Мінсоцполітики максимально підтримує рішення громадян усиновити дітей і змінює правила, які дозволятимуть проходити всю процедуру комфортно. Очікуємо на початку наступного року продемонструвати перші зміни.

Назар Танасишин, заступник Міністра соціальної політики України, спеціально для УП. Життя

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