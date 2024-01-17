Чи знаєте ви, як живуть діти, які мають порушення слуху? Або діти, що пересуваються на кріслі колісному? Яка їхня щоденна рутина? Які в них радості та виклики?

Сьогодні поговоримо про дітей з порушеннями слуху. Допоможе розібратися з правилами спілкування з цією категорією дітей Лілія Білик, старша тренерка проєкту Inclusive Friendly, логопединя ГО "Відчуй", а також мама слухопротезованої доньки з глухотою.

Діти, які не чують, отримують від держави можливість безкоштовного встановлення кохлеарних імплантів. Але головне – не втратити час. Саме для того, щоб якнайшвидше виявити проблему та вчасно отримати допомогу, від початку 2022 року в усіх пологових будинках новонародженим перевіряють слух. Це обов'язковий скринінг, який мав би повторно проводитися в 3 місяці, в 3 роки та в 6 років, перед школою.

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Доньці Лілії імпланти компенсували втрату слуху, коли їй було два роки. Це дало змогу дівчинці чути і навчитися говорити нарівні з однолітками. Але перші роки життя все одно довелося наздоганяти. Наслідки відчуваються ще й дотепер, хоча донька Лілії – вже підліток. Лілія ділиться: "Я стикнулася з тим, що моя донька у школі не тягне німецьку мову. Для неї і українська є практично штучно вивченою. Глухота від народження означає, що у два роки ми почали вивчати рідну мову як іноземну. Тобто не було цього моменту, коли, як кажуть, "дитина чує слова ще в лоні матері". І потім ще два роки були втрачені".

Лілія Білик пояснює: "На перших етапах діагностування розвитку дитини бачу, що розвиток дуже різниться залежно від ступеня втрати слуху (або й глухоти) та важкості його руйнівного впливу. Сучасна медицина та державні програми встановлення кохлеарних імплантів дозволяють компенсувати втрату слуху навіть у випадках, коли він повністю відсутній. Але не для всіх період глухоти минає безслідно. Для реабілітації важливо вчасно встановити діагноз.

Часто батьки, які до 6 до 7 років дитини вірять у диво, втрачають час, мовляв, "святі місця нам допоможуть", "переросте", "це можна вилікувати". Я зараз працюю з дівчинкою, якій встановили імплант лише у 8 років, причому батьки знали, що вона не чує, коли їй був рік. До її 6-річного віку був живий тато, і він був настільки проти, що мама не могла нічого зробити. Тато помер, і тільки після цього дівчинці поставили спочатку слуховий апарат, а потім і кохлеарні імпланти. На жаль, вона не говоритиме так, як ми з вами, і розуміння мовлення поки що немає. Роботи непочатий край, і перспективи не дуже позитивні".

Лілія Білик, старша тренерка проєкту Inclusive Friendly, логопединя ГО "Відчуй"

Виходом для таких дітей може бути використання жестової мови і відвідування закладів освіти – дитячого садочка, школи, – в яких вміють працювати з такими дітьми. Але все має відбуватися вчасно, і успіх у навчанні та житті такої дитини залежить від того, чи надаватиметься якомога раніше якісна, адаптована саме до її потреб і особливостей розвитку підтримка (реабілітація, корекція, освіта тощо).

Зараз донька Лілії – вже підліток, у неї є друзі, вона нічим не відрізняється від однолітків. Але тема її інвалідності для неї неприємна. Вона не хоче особливого ставлення, ховає під волоссям свій мовний процесор і уникає запитань та розмов про це. За спостереженнями Лілії, що молодші діти, то легше вони ставляться до цікавості до них.

Така вікова особливість у сприйнятті різноманітності людей стосується не тільки самих людей з інвалідністю, а й їхнього оточення. Лілія згадує досвід лекцій, які вона разом з колегою декілька років тому проводила у школі.

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Фахівчині розповідали школярам про порушення слуху, показували слухові апарати та імпланти, пояснювали, як вони працюють.

"Я тоді запитала в дітей, чи хтось знає, хто такий "інвалід". І в першому класі підіймали руки й казали, що так говорити не можна. А коли я в 11 класі те саме спитала, учні вже говорили, що інваліди – це люди, з якими щось не так. Це були різні класи в одній школі. Чим раніше дитині пояснити, хто такі люди з інвалідністю, тим простіше вона це сприйме. Моя донька в першому класі залюбки навчала друзів жестової мови. Вони використовували її для підказок на уроках. Донька показувала однокласникам, як вона чує, а як ні. Тепер тінейджера це вже зробити не змусиш", – розповідає логопединя.

Ставлення в колективі починається з нюансів, які далеко не всі можуть помітити. У школі, де навчається донька Лілії, є дівчинка з ДЦП. Коли дочка раніше згадувала її у своїх розповідях про школу, то до імені автоматично додавала: "Та, що погано ходить".

Лілія пояснила, що це уточнення є зайвим, не треба акцентувати на цьому щоразу, коли говориш про людину. В людини є ім’я, і цього достатньо. Це основне правило: діагноз дитини не є її другим ім’ям. Він не визначає її особистість.

Лілія поділилася цікавими фактами про життя людей з кохлеарними імплантами, про які інші люди можуть не здогадуватися, а часом їм навіть не спаде на думку таке спитати. Або ж вони соромитимуться ставити подібні запитання, щоб не зачепити їхні почуття.

Фахівчиня розповідає: "Кохлеарні імпланти бувають різних виробників і з різним додатковим функціоналом. Але в кожного, хто носить імпланти, в голові і на вухах "девайси", які коштують від 300 тисяч гривень. Тож фізкультурою, наприклад, треба займатися дуже обережно: якщо прилетить у голову м'яч, то буде не тільки боляче, а ще й дорого.

Апарати чи мовні процесори працюють на батарейках або акумуляторах. Тож якщо пропустити момент зарядки або заміни батарейок – людина занурюється в тишу. Тому я рекомендую завжди тримати зоровий контакт. Моя донька, наприклад, непогано читає артикуляцію з губ. Це додатковий метод комунікації на такий випадок.

Якщо людина з імплантами захоче послухати музику в навушниках, то варіантів у неї два. Перший – взяти достатньо великі навушники, що охоплюють усе вухо разом із процесором. Другий – якщо імплант більш технологічний, то він може по блютузу підключатися до телефона і звук надходитиме просто, так би мовити, "в голову". Навушники-вкладки для людей із кохлеарними імплантами не мають жодної користі, адже мікрофон ловить звук не у вушній раковині, а зовні.

Мовні процесори та апарати мають свої технічні налаштування. Раз на рік їх треба оновлювати й коригувати. Це, я гадаю, про всяк випадок варто знати і вчителям, тому що те, що зазвичай працює, в якийсь момент може збитися з налаштувань. І дитина може одразу не зрозуміти це. Знову ж таки, виходом буде зоровий контакт.

Одним із варіантів для спілкування є титрувальна система. Є застосунки в телефоні, які перетворюють звук на текст. Це спростить комунікацію, особливо коли людина погано сприймає усне мовлення, але повинна вміти швидко читати.

Загалом комунікація залежить не від апарата чи мовного процесора, а від бажання спілкуватися. Коли ви бачите людину з пристроєм на вухах, це вже свідчить про те, що вона вас чує. А вже під час спілкування ви з’ясуєте, чи повністю розуміє. Запитувати про те, чи є в людини слухові апарати, чи немає, не варто.

Якщо вони є, ви їх у будь-якому разі побачите. Або побачите у вусі людини внутрішньовушну вкладку, здебільшого з прозорого матеріалу. Вони такі, як у співаків під час виступів. Або це може бути внутрішньовушний апарат, схожий на навушники air pods. Або ж (у разі імплантації) на вусі (за вухом) в людини буде процесор. Не варто фокусувати свою увагу на пристроях, адже людина може почуватися ніяково.

Що точно варто робити, так це розмовляти, повернувшись обличчям до людини й чітко промовляючи слова. Це вияв поваги до будь-якого співрозмовника, незалежно від того, є в нього порушення слуху чи немає. Під час розмови стане зрозуміло, як краще спілкуватися – голосно чи тихо, повільно чи швидко. Можливо, додатково ви щось покажете жестами, щось напишете. Або навіть використаєте для спілкування застосунок у телефоні чи інший цифровий інструмент. Але лякатися точно не варто. Якщо є бажання і готовність спілкуватися, то засоби завжди знайдуться!".

Дар’я Герасимчук, Радниця – Уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, за підтримки ЮНІСЕФ, спеціально для УП. Життя

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