Курси чи самостійно? Як краще вчити англійську мову

"Матеріали для самостійного вивчення англійської" – один з найпопулярніших запитів у Google за темою.

Та чи можливо вивчити іноземну мову лише власними зусиллями та яку альтернативу можна обрати?

Скільки часу потребує вивчення мови?

Освоїти один рівень можна приблизно за 200 годин. Це півтора року, якщо займатися три години щотижня. Крім того, відповідно до дослідження Кембриджського університету, час на освоєння рівня залежить від численних факторів:

частоти використання мови в особистому житті та на роботі;

методики навчання, яка має відрізнятися залежно від рівня, віку, цілей студента та попереднього досвіду вивчення мови;

інтенсивності: мова забувається, якщо займатися двічі чи менше на тиждень і робити тривалі перерви у навчанні;

доступу до якісних навчальних ресурсів, які відповідають цілям студента;

рідної мови: з латиниці легше починати вчити англійську;

віку: вмотивованому дорослому потрібно менше годин для освоєння рівня, ніж дитині чи підлітку;

рівня перфекціонізму: "не скажу, поки не знатиму точно, що будую речення правильно";

попередніх досягнень у вивченні інших дисциплін;

емоційного фону навколо.

Але найбільше на ефективність та швидкість опанування мови впливають окреслені цілі та чітке розуміння, в яких ситуаціях вона буде використовуватися, адже від цього залежить вибір релевантних інструментів, методик, тем.

Найпопулярніші цілі вивчення іноземної

Рік тому КМІС проводив всеукраїнське соціологічне дослідження, метою якого було зокрема визначити стимули вивчення іноземних мов.

Найбільш згадувані мотиви можна поділити на дві групи – перша з яких характеризує якість життя (дозвілля, відео, музика, подорожі, цікаві задачі), а друга має більш прагматичне спрямування (гроші, кар’єра, робочі обов’язки тощо).

Щодо останнього, то впевнене володіння мовою дійсно відкриває більше можливостей: 67% наших випускників, які розпочали карʼєру в ІТ у 2023 році, мали середній та вище рівень англійською.

Якщо людина обирає як ціль професійний розвиток, то для пришвидшення результату варто робити акцент на говорінні – ми практикуємо зі студентами розмовні клуби, щоб побороти страх спілкування. Також на вивченні слів та виразів за темами, наприклад, English for Work, Job interview тощо. І не варто забувати "розписуватися", адже в міжнародних компаніях текстова комунікація теж ведеться іноземною мовою.

Сам на сам з англійською: можливо чи ні?

Шлях самостійного вивчення мови, хоч він довгий і тернистий, обирає більшість поліглотів. У цьому їм допомагає розробка покрокового плану від вихідної точки до фінальної.

Можна скористатися запропонованим BBC списком тем, які потрібно знати на кожному рівні, та системно працювати над ними, паралельно тренуючи чотири мовні навички: слухання, читання, письмо та говоріння.

Якщо ж з першими двома зрозуміло, як самостійно працювати (ось приклад корисного ресурсу), то для розвитку останніх потрібно отримувати зворотний зв'язок. Зараз це частково покриває штучний інтелект.

ChatGPT може перевірити письмо, а SmallTalk2Me пропонує розгорнуту оцінку говорінню. Проте ці інструменти поки неспроможні проаналізувати, чому певні помилки виникли, і запропонувати стратегії уникнення їх надалі.

Тому на початкових рівнях, як A1 та A2, мову швидше й ефективніше опановувати за підтримки компетентного викладача, який допоможе зрозуміти, як працює мова і підкріпить це якісним зворотним зв'язком.

Вже на вищих рівнях часто трапляється сумнозвісне плато, коли здається, що немає жодного прогресу або він мінімальний. Саме тоді доцільніше брати ініціативу та повну відповідальність за самостійне навчання.

То що обрати на початку: групові чи індивідуальні заняття?

Щоб зробити висновок, розглянемо основні переваги та недоліки цих двох форматів навчання.

Заняття у групі

Переваги:

розвиток м'яких навичок – ефективна комунікація, емпатія, активне слухання;

мотивація говорити так, як одногрупники з вищим рівнем;

подвійне заохочення: динаміка групи та методична підтримка викладача;

нижча вартість навчання.

Недоліки:

менше індивідуального фідбеку;

стандартизований для всіх темп для засвоєння інформації;

одногрупники з різними рівнями та здібностями;

уніфікація цілей навчання для всіх студентів.

Індивідуальні заняття

Переваги:

персоналізований зворотний зв'язок;

повна відповідність програми до цілей студента;

гнучкий графік, який залежить тільки від студента й викладача;

психологічна безпека для тих, хто переживає через публічність.

Недоліки:

вища вартість;

втрата фокуса, коли викладач та студент стають друзями;

обмежений вплив соціальної психології через нестачу комунікації з різними особистостями;

звикання до єдиної вимови та темпу говоріння, які студент чує у викладача.

Тож якщо у вас початковий рівень володіння, ціль навчання – загальне опанування мови й є запит на практику спілкування, то найкращий варіант – група.

Якщо ж у вас середній або високий рівень, є конкретний запит, наприклад, підготуватися до публічного виступу, робочої зустрічі тощо, то найкраще взяти певну кількість індивідуальних уроків з кваліфікованим викладачем. Він же зможе підказати, як вам рухатися далі самостійно.

Ольга Шанкар, Head of English в EdTech-стартапі Mate academy, спеціально для УП. Життя

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