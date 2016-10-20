Створеній за тиждень до тендеру компанії дали майже 18 мільйонів на музей під Поштовою площею

Угода передбачає виконання комплексу досліджень та наукової обробки археологічних знахідок для створення підземного археологічного музею на Поштовій площі Києва у складі об’єкту "Реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі".

Вартість угоди склала 17,81 млн грн. Про це із посиланням на "Вісник державних закупівель" повідомляють "Наші гроші".

ТОВ "Науково-практичний центр реконструкції історичного середовища" засновано у липні цього року, за тиждень до оголошення тендеру.

Реклама:

Засновником фірми зі статутним капіталом 5 тисяч гривень є Костянтин Леонідович Роєнко з міста Буча Київської області.

У відкритих джерелах з таким ПІБ згадується заступник директора державного підприємства "Центр археології Києва Інституту археології НАН України".

Таке ж ПІБ мав керівник ТОВ "Науково-практичний центр "Віче". Співзасновником цієї фірми є ТОВ "Проектне бюро "Юран" Валерія Нечитайла, який у 2006 році балотувався до парламенту по списку "Партії політики Путіна".

Угода передбачає виконання комплексу досліджень та наукової обробки археологічних знахідок для створення підземного археологічного музею на Поштовій площі Києва у складі об’єкту "Реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі". Фото Дмитра Ларіна

Кошти угоди виділено на проведення дослідних робіт, у тому числі радіовуглеродний аналіз зразків, а також 3D-сканування, фото- і відео фіксацію розкопок.

Творча частина передбачає написання концепції майбутнього музею і ескізний проект експозиції.

Також у тендері брали участь ТОВ "Бюро науково-технічної експертизи "Арт-Лаб" і ТОВ "Лабораторія неруйнівних методів дослідження".

Реклама:

Кошти угоди виділено на проведення дослідних робіт, у тому числі радіовуглеродний аналіз зразків, а також 3D-сканування, фото- і відео фіксацію розкопок. Фото Дмитра Ларіна

Раніше йшлося про те, що в районі Поштової площі співробітники Центру археології Києва Інституту археології НАН України під керівництвом Михайла Сагайдака досліджують місце, випадкове виявлення якого під час реконструкції Поштової стало сенсацією в науковому світі.