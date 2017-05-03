"Інтеру" заборонили на 9 травня показати російсько-білоруський серіал

Державне агентство України з питань кіно відмовило телеканалу "Інтер" у видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування телесеріалу "Танкіст".

Таке рішення було прийнято після розгляду клопотання телеканалу, повідомляє сайт регулятора.

"Статтею 15-1 Закону України "Про кінематографію" регламентовано заборону трансляції фільмів, створених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які вироблені та/або вперше оприлюднені після 1 січня 2014 року", – пояснили у Держкіно.

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Телеканалом було заявлено, що режисером фільму значиться О. Єфремов. Країною виробництва заявлена Білорусь, а рік виробництва вказаний 2017-й.

Однак, відповідно до інформації, оприлюдненої у реєстрі на сайті Міністерства культури Російської федерації, країною-виробником телесеріалу "Танкіст" є Росія, рік виробництва – 2016.

Режисер цього багатосерійного фільму – художній керівник театру-студії кіноактора "Білорусьфільму" Олександр Єфремов. У головних ролях – Олексій Чадов, Ліза Арзамасова, Анатолій Кот, Вероніка Пляшкевич, Олексій Назаров.

Зважаючи на вищевикладене, Держкіно прийняло рішення відмовити даному телесеріалу в державній реєстрації та видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування.

У свою чергу Член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський у коментарі до свого поста у Facebook, щодо того як саме буде покараний телеканал "Інтер", якщо він таки покаже 9 травня анонсований ним серіал "Танкіст", уточнив, що буде "попередження".

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Якщо телеканал отримує два таких попередження, то це є підставою для анулювання ліцензії на мовлення.