Міністр рекомендує. Що дивитися, читати та слухати у листопаді

"Українська правда. Життя" започатковує нову рубрику, у якій міністр культури Євген Нищук раз на місяць радитиме книжки, вистави, музику та кіно і пояснюватиме, чому саме їх він обрав.
КНИЖКИ
Сергій Жадан. "Інтернат". Видавництво "Meridian Czernowitz"
Часто я чую від друзів – "Жадан пише так, ніби про мене". Майстерним пером Сергій дійсно вміє зачепити найтонші емоції кожної людини, іноді повеселити, а часом – не дати вчинити помилок.
Дійсно тішить, що творчість Сергія надихає не лише його численних читачів, які готові годинами стояти за автографом улюбленого письменника, а й інших творчих людей – музикантів, які створюють пісні на його тексти; режисерів, що ставлять у театрах вистави та знімають кіно.
Книгу "Інтернат" я придбав собі на Форумі Видавців у Львові, з інтересом прочитав, тому і раджу.
Кость Москалець. "Поезія Келії". "Видавництво Старого Лева"
".. І знову братися за справу українську –
писати вірші, сіяти зерно
і думати про військо запорізьке,
якого вже немає так давно.
Не відректися нам своєї вдачі,
Як білці колеса, як зорей – небесам..
Чого ти плачеш, гетьман Сагайдачний?
Чому ти знову сам не свій – і сам?.."
Кость Москалець – неординарна і надзвичайна постать в українській літературі. Мільйони людей дослівно знають його вірші – "Вона", "Ти втретє цього літа зацвітеш", втім дехто щиро впевнений – то тексти "народні", настільки співзвучні вони кожному з нас.
У його віршах червоною стрічкою одвічне і надважливе – любов. Любов до людей, до рідної землі, Бога.
Ця книга – чудова нагода зануритись у світ поезії. Тут все, для настрою прохолодного осіннього дощового дня – чисті та щирі емоції, доброзичливий гумор, ніжність та роздуми про життя.
КІНО
"Сторожова застава". Режисер Юрій Ковальов, за мотивами книги Володимира Рутківського
Гарне, якісне, актуальне, наше кіно. Надзвичайно приємно спостерігати з перших днів прокату величезні черги на покази цього фільму. Зали наповнені дітлахами різного віку, але, як я зауважив, і батьки живо реагують на події на екрані та щиро сміються з жартів персонажів.
Українське кіно протягом останніх років стрімко й потужно розвивається, і я радий безпосередньо бути причетним до цього процесу.
Фільм став одним з переможців п’ятого пітчингу Держкіно, впевнений, кіновиробникам варто звернути пильну увагу на успіх цього фільму – юна аудиторія, хоч і дуже вибаглива, але і така ж вдячна.
Окремо хотів відзначити саундтрек до фільму, зокрема, "Мантра" з сольного проекту мого товариша Олега "Фагота" Михайлюти у фінальних титрах звучить максимально потужно.
"Межа/Ciara". Режисер Петер Беб’як, фільм відзнятий у копродукції Україна-Словаччина
Кіно про контрабанду на кордоні між Україною та Словаччиною.
Проблематика, піднята авторами фільму, досить специфічна – кордон, а також стосунки в родинах людей по обидва його боки. Але, разом з тим, у стрічці є елементи гумору, подекуди дещо чорного, однак він рятує, та є добре зрозумілим і в Україні, і в Словаччині, і в Чехії, і інших країнах, близьких до нас.
У липні я був на прем’єрі цього фільму на кінофестивалі у Карлових Варах, тоді багато чув від європейських колег про невипадковість цієї прем’єри – саме у той час, коли Україна позбувається радянських пут, долає свої формальні межі, долучається до великої європейської родини, частиною якої ми є вже багато століть.
Ми відкриваємо себе, і саме мова мистецтва стає тою мовою, яка робить нас більш зрозумілими для світу.
З іншого боку, окрема моя радість – чудові українські актори в кадрі – Римма Зюбіна, Станіслав Боклан та інші. Щобільше таких фільмів – то краще.
МУЗИКА
Концерт "Три "С". Національний академічний театр опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка. 10 листопада, 19:00
|Концерт "Три "С". Національний академічний театр опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка
Україна справді дарує світу мистецькі величини світового рівня.
У рамках цього проекту об’єднаються три "стовпи" сучасної української класичної музики – легендарні композитори Мирослав Скорик, Євген Станкович і Валентин Сильвестров.
Кожен з цих музикантів – створив неповторну сторінку української культури та назавжди закарбував там своє ім’я. Про це треба не говорити – це треба слухати, бо ця музика – істинна насолода для душі.
ТЕАТР
Докудрама "Вій". Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка. 8 листопада, 24 листопада, 19:00
|Докудрама "Вій". Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка
Театр – це надзвичайно глибоке мистецтво. Завдяки прямому діалогу артиста з глядачем народжується емоція, яку ні з чим не порівняти.
Фраза, погляд зі сцени, мелодія чи тиша, що бринить у повітрі, порух світла – все це відносить й одних, й інших у інший світ, дарує нагоду пережити усю можливу гамму почуттів. І мене тішить, що зараз, у досить складний для України час наші театри повні.
І це стосується не лише Києва, Одеси чи Львова. Справжні театральні перли можна знайти по всій країні.
Ось приклад – креативна постановка Андрія Бакірова та нашого сучасного драматурга Наталки Ворожбит. Автори поклали в основу Гоголівський сюжет, але додали несподіваних режисерських рішень та створили цікаве театральне дійство.
Не час спойлерів – виставу варто дивитись, як і долучатися до культурного туризму Україною.
Вистава "Оскар". Київський муніципальний академічний театр ляльок. 18 листопада, 19:00
|Вистава "Оскар". Київський муніципальний академічний театр ляльок
Прем’єра цієї філософської вистави відбулась ще у 2015 році, але дорослий глядач часом незаслужено оминає афіші лялькових театрів.
І дарма. Ця історія торкається самого серця, зачіпає його глибокі струни, сповнює такого надзвичайно світлого суму, а найголовніше – любові.
Історія маленького невиліковно хворого хлопчика Оскара, вчить нас цінувати кожну мить, проживати її наповню, віддавати усю увагу, теплоту, любов близьким, адже завтра доля може повернутися кардинально інакше, а все навколо розлетиться на дрібні уламки.
Лише 2 актори та ляльки у їхніх руках змусять сміятися та плакати. "Київська пектораль" за "Кращу драматичну виставу" і "Кращу режисерську роботу". Дивитись обов’язково.
Вистава "Наш клас. Історія в XIV уроках". Національний центр Олександра Довженка, "Сцена 6". 26 листопада, 19:00
|"Наш клас. Історія в XIV уроках". Національний центр Олександра Довженка, "Сцена 6"
Незвичайна вистава. Незвичайна сценографія. Надзвичайно болісна історія. В основі "Нашого класу" – реальні події Другої Світової Війни. Польща, маленьке село, найзгуртованіший клас, здавалось би, що може стати на заваді міцної дружби?
Але за вікнами задзвеніла зброя, і все перевернулося з ніг на голову. Принципи, переконання, почуття зникли, химерно змішались, викривились до невпізнанності.
"Наш клас" – вистава, дуже потрібна зараз в Україні, аби усвідомити та не допустити в майбутньому повторення страшних помилок минулого.
ВИСТАВКИ
Фотовиставка Кейт Беррі "Актриси". Національний музей Тараса Шевченка. До 14 листопада
|Фотовиставка Кейт Беррі "Актриси". Національний музей Тараса Шевченка
Дуже ніжна виставка фотографа Кейт Беррі. Через свій об’єктив вона продемонструвала світу душі акторок, здебільшого французьких – від найвідоміших зірок до досить юних артисток.
У цих портретах – чисті, майже інтимні емоції, а жінка – довершена, чутлива, багатогранна.
Виставка – естетична насолода. А для наших фотохудожників – підказка уважно придивитись і до українських красунь.
"Уявний путівник. Японія". Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал". 9 листопада – 17 грудня
До року Японії в Україні, що триває, у Мистецькому Арсеналі відкривається мистецький масштабний проект, присвячений японській культурі.
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Як кажуть самі автори – "Це уявний путівник уявної подорожі Японією, сповнений зображеннями, текстами, поезією, а також новими технологічними мистецтвами".
Тут старовинне переплететься із сучасним, а унікальна культура Японії відкриється для українців, зокрема, через майстер-класи з орігамі, традиційної чайної церемонії, воркшопи з коміксів Манга від Japan Cartoonists Association та знайомства з постановкою сцен боїв.
Останнє має привернути увагу і поціновувачів кіно, адже їх презентуватимуть гості з Японії – постановники боїв фільму Квентіна Тарантіно "Вбити Білла".
Підготувала Олександра Гайворонська, УП