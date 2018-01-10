Міністр рекомендує. Що дивитися, читати та слухати в січні

"Українська правда. Життя" продовжує рубрику, у якій міністр культури Євген Нищук раз на місяць радить книжки, вистави, музику та кіно і пояснює, чому саме їх він обрав.

КНИГИ

Джон Рональд Руел Толкін. "Листи різдвяного діда". "Астролябія"

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Книга "Листи різдвяного діда" – видання незвичне, воно зачаровує та переносить до дивного світу Різдвяного Діда та його помічників, втім залишається справжньою нон-фікшн літературою.

Це щоденники одного з найвидатніших письменників сучасності, який вів свої нотатки під час Другої світової війни і передав у них тонкий біль того часу.

Книга є збіркою реальних листів Толкіна, тобто Різдвяного Діда, до своїх дітей, які він писав їм протягом 23 років.

Видатний англієць давав повну свободу своїй невгамовній уяві – в нього то північні олені зриваються з прив’язі та розкидають усі подарунки, то Білий Ведмідь випадково розбиває Місяць на шматочки, то гобліни з-під будинку починають з’ясовувати між собою стосунки та й сам Різдвяний Дід постійно опиняється у різноманітних халепах.

Листи діда різними почерками "дописують" та "домальовують" його друзі, племінники, ельфи, гноми та казкові тварини.

Книга "Листи різдвяного діда" – видання незвичне, воно зачаровує та переносить до дивного світу

Дивовижною є і прив’язка до реального часу, в якому жили діти – Толкін-Дід питає, чи сподобались малечі подарунки і пояснює, чому він приніс саме це, розтлумачує необхідність поважати людей навколо та допомагати нужденним.

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Цікаво, що саме у період воєнного часу мешканці Північного полюсу все частіше розказують про напади злющих гоблінів.

Книга стає унікальним мальованим "репортажем" життя понад 80-ти літньої давності. Та через дивовижних казкових істот і самого Різдвяного Діда вона, попри складні часи, дарувала дітям письменника віру у диво, надихала, давала надію на мир, перемогу світла над темрявою, любові над злістю.

Дивовижно світла книга від неймовірного автора, яку має прочитати кожен та, зрештою, повірити у диво. А може і якось ввечері взяти ручку і написати своїй дитині: "Привіт, малий! Це тобі пише Святий Миколай. Я знаю, цього року ти був чемним хлопцем...".

Нікола Тесла. "Мої винаходи". "Видавництво Старого Лева"

Глибше дізнаючись про життя історичних персонажів, розумієш – за кожним стоїть звичайне буденне життя, з його труднощами та втратами. Таке схоже на інші. Та вирізняє кожного – невтримне бажання попри все йти за своєю мрією, падати, вставати і, зрештою, досягати небачених висот.

Книга "Мої винаходи" – біографія легендарного винахідника Ніколи Тесли. Тут і перші досліди маленького Ніколи, його робота над собою, а також роздуми на тему цивілізації та світу навколо, спостереження щодо розвитку електрики і механіки.

Нікола Тесла. "Мої винаходи"

Тесла не ставив меж, вбачав неможливе можливим, він навіть пробував втілити подорожі у часі та просторі, а також передбачав майбутнє, про що також йдеться на сторінках біографії.

Ця книга – історія життя не лише для тих, хто цікавиться науковим прогресом та винахідників, а й для звичайних людей, які ще поки вагаються – чи йти за своєю мрією, якою би божевільною вона не здавалась.

Ульф Старк. "Маленька книжка про любов". "Видавництво Старого Лева"



"– Агов, ти де? – спитала вона. – I’m in Heaven – відповів я. – Це означає "Я в небі"...

Чудова дитяча Різвяна казка, видана за підтримки Шведської ради з питань культури, яку, втім, цікаво буде погортати і дорослим.

Це історія звичайного маленького шведського хлопчика, який бешкетує у школі та отримує за це догани, допомагає мамі та вперше закохується. Та понад усе хлопець сумує за татом, який пішов на війну. Малий говорить з батьком, рідний голос чується йому навіть у шумі вентилятора.

Ульф Старк. "Маленька книжка про любов"

"Маленька книжка..." – просякнута любов’ю в кожній сторінці. Разом з головним персонажем можна пережити усі барви почуттів, повернутися на мить у своє дитинство, згадати батькові оповідки про війну, яку він пройшов – з магією криївок та їх боротьбою за Україну.

Знову пережити ту свою першу дитячу закоханість та ніяковість, коли мав заговорити до дівчинки, яка сподобалась.

Це ще одна книга про любов, віру та надію. Все те, чого ми всі так зараз прагнемо.

Особливе захоплення викликають ілюстрації Марії Фої. Вона створила справді дивовижний світ, в якому живе головний герой – маленький Фред.

До речі, слово "fred" у перекладі зі шведської означає "мир"!

ТЕАТР

"Кіт, що гуляє сам по собі". 14 січня, 16:30, 19:00. ЦСМ ДАХ

Деатр ДАХ вже традиційно дивує і вражає. Цього разу – вибагливу дитячу публіку.

Дія відбувається у прадавньому світі, де древнім людям вдалося приручити перших тварин – корову, коня та собаку. Лише один кіт демонстрував характер і беріг свою свободу. Головне питання – чи вдасться цій різнобарвній компанії спокусити тварину теплою печерою та смачним обідом?

Деатр ДАХ вже традиційно дивує і вражає

Цікаво, що кожен спектакль – справді унікальний, адже дійство народжується в "прямоу ефірі" перед глядачами – художник тут і зараз малює декорації, а музиканти на живих інструментах грають та співають, занурюючи присутніх у далекі часи, де і відбувається казка.

Спектакль поєднав традиційний драматичний театр з театром ляльок та тіней, а також комп’ютерною анімацією. В основі – відома усім з дитинства однойменна книга, написана Редьярдом Кіплінгом ще у 1902 році та декілька разів екранізована.

Вистава у ДАХу – гарна нагода подивитись на відому історію з нового ракурсу.

"Веселий дух". 25-26 січня. Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр, м. Сєвєродонецьк

На що лише не піде творча людина в пошуках натхнення. Головний герой вистави – відомий драматур Чарльз Кондомайн заради цього вирішив полоскотати собі нерви й організувати спіритичний сеанс. У асистентки він взяв ще одну "артистку" – екстравагантну посередницю між двома світами мадам Аркаті.

Та веселі посиденьки з жартами та захопливими розповідями обернулися у зовсім іншу історію. До компанії прийшов справжній дух і вечір перестав бути нудним.

"Веселий дух" – це яскрава театральна комедія Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру, яка нікого не залишить байдужим.

Автор п’єси – Ноел Коуард, постановка та музичне оформлення – Володимира Московченка. Втім, справжньою родзинкою п’єси стане участь у ній зірки театру та кіно – Римми Зюбіної.

Cправжньою родзинкою п’єси стане участь у ній зірки театру та кіно – Римми Зюбіної

Впевнений, це буде ще одна гарна постановка театру, який, попри війну та втрату рідного даху над головою, не опустив рук та зміг розпочати свою історію з нової сторінки.

Це шалено енергетичний колектив, я бачив кілька вистав цих молодих акторів, і те, як самовіддано кожен з них кожен віддає себе роботі, надихає.

Якось при зустрічі і сама Римма захоплено розказувала про неймовірне ставлення театральної трупи лугачан до своєї роботи, коли вона, попри свій графік, легко змогла "увійти" у майже готову постановку.

Вкотре закликаю до культурного туризму та відвідування вистав по всій Україні, втім, певен, гастролі Луганського театру з "Веселим духом" та іншими творами у столиці порадують і тутешніх поціновувачів театру.

"Наше містечко". 21 січня, 18:00. Київський академічний театр на Липках

Вистава "Наше містечко" – історія про те, як найголовніші речі можуть стати буденними, це складна розповідь про просте. Історія розгортається ніби поза часом та простором.

У химерному містечку-привиді живуть дві родини, крізь призму яких ми занурюємось у величезний світ, в якому і самі живемо, де люди з’являються та йдуть, народжуються та помирають.

Ось промінь сонця випадково пробігає по щоці та викликає посмішку, хлопець цілує дівчину, жінка готує чоловікові смачну каву. Все це здається таким буденним, правда? Але саме у цих дрібницях – усе наше життя. І автори п’єси вчать нас простому рецепту – цінувати кожну мить.

Вистава "Наше містечко" – історія про те, як найголовніші речі можуть стати буденними

Цікавою є і сама постановка "Нашого містечка". Один з найяскравіших режисерів України Дмитро Богомазов вже традиційно для себе відшуковує нові театральни ходи. Ви здивуєтесь, але у цій виставі, до прикладу, немає реквізиту, втім, він "з’являється" в руках героїв за допомогою...музики.

Тут немає завіси і глядач, заходячи до зали, одразу потрапляє у атмосферу того самого містечка, створеного автором твору Торнтоном Вайлдером у 1938 році.

Глибока розмова про життя та смерть – можливість зануритись у химерний світ та віднайти в ньому себе і відповіді на свої запитання.

МУЗИКА ТА КІНО

Музичний кіноперформанс "Хліб" feat Port Mone. 26 січня, 19:30. Національний Центр Олександра Довженка, Київ

Національний Центр Довженка у Києві продовжує відновлювати та дарувати нове дихання кіношедеврам, створеним майже століття тому.

Так тепер відбулось і з забороненим протягом багатьох десятиліть фільмом "Хліб" Миколи Шпиковського, який він зняв у 1930 році.

Саме тоді народжувалась і "Земля" Довженка, фільми були навіть співзвучними – та ж утопія, посівна, технічний прогрес. Та "Земля" стала кінематографічним каноном, "Хлібу" ж пощастило менше – його було заборонено як такий, що "дає хибне уявлення про боротьбу за хліб".

Стрічка так ніколи й не вийшла на екрани, а Шпиковського, талановитого, непересічного режисера, викреслили з історії українського кіно.

Національний Центр Довженка у Києві продовжує відновлювати та дарувати

нове дихання кіношедеврам

У 2012 році фільм було реставровано Національним центром Олександра Довженка.

В унікальну атмосферу "Хлібу" занурить жива музика гурту Port Mone з Білорусі.

Сам же захід пройде у рамках дводенної програми проекту Envision Sound, організованої спільно з British Council Ukraine – першої в Україні програми професійного розвитку кінокомпозиторів.

Наступного дня, 26 січня, у Центрі Довженка покажуть музичний кіноперформанс, створений на базі авангардистського шедевру Віктора Туріна "Турксиб" (1929 р.) у музичному супроводі від інді-проекту з Бристоля – Bronnt Industries Kapital з Великої Британії.

Альбом "Наше Різдво". Тарас Чубай, Скрябін і друзі. Караван CD, 1999

Цього року Різдво я провів у теплій компанії своїх давніх добрих друзів, з якими разом ми пройшли довгий шлях.

Після вечері ми сиділи у вітальні, у каміні тріщав вогонь, ми говорили, згадували, сміялись та сумували разом, а з програвача саме грав цей старенький альбом.

Він створив надзвичайно теплу атмосферу, яку б я побажав відчути зараз кожному. Коли є щось більше за буденне життя з його клопотами, і коли є ті, на кого можна покластися. Це гарне та чесне мистецтво, яке щемко відчуваєш десь на підсвідомому рівні.

Проект "Наше Різдво" майже 20 років тому створили разом Тарас Чубай, Кузьма Скрябін, Юлія Лорд, Нічлава, але він залишається цікавим та актуальним і зараз.

До слова, 9 січня о 17:00 на сцені Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької відбудеться традиційний концерт "Різдво в опері", де прозвучать пісні і з цієї платівки. Прекрасний світлий настрій гарантовано.

"Колядка для янголів"

"Колядка для янголів" – це дуже світлий проект, який ми втілили спільно Міністерством культури України та Благодійним Фондом "Майдан Гідності".

Його ідея виникла у кількох родин Героїв Небесної Сотні і ми, звісно, її підтримали.

Адже надзвичайно важливо продовжувати плекати і примножувати пам’ять про тих, хто віддав свої життя на Майдані в лютому 2014 року, в боротьбі за нове життя України, вільне від московського ярма.

На допомогу ми покликали і наших добрих друзів - талановитих дівчат з Камерного дівочого хору музичної Школи ім. Лисенка, саме вони і виконали разом з дітками, а також молодшими братиками і сестричками Героїв Небесної Сотні цю давню колядку "Янголи в небі пісню співають".

Знімали відео два дні, тоді навіть погода сприяла нам – на вулиці була справжня казкова зима з лапатим снігом. Пізніше з великим успіхом ми презентували проект концертом в Українському домі.

Послухайте і в "Колядку для янголів" – у цьому світлому смутку є те, заради чого треба далі творити та жити.

"Найвидатніший шоумен", США, в кінотеатрах по всій Україні

"Становище людини обмежене лише його уявою, а найшляхетніше мистецтво – робити когось щасливим", - грой Хью Джекмана Фінеас Барнум завжди мріяв створити щось надзвичайне і вразити цим публіку.

Після кількох невдач він наважився на сміливий крок – створив унікальний театр, де зібрав дивовижних людей – найвищого велетня, найбільшого товстуна, потужну співачку з оригінальною зовнішністю, акробатів й талановитих артистів.

Його шоу підкорило одних та викликало злість у інших, журналісти критикували постановки на перших шпальтах газет, але люди продовжували розкуповувати на них квитки.

Театр у розквіті, та чи не затьмарить такий успіх самого Барнума? Чи він знову ризикне і поставить на карту свій запальний та енергійний театр проти химерного світу богеми та дзвону бокалів з шампанським? Чи розгледить у світлі софітів та оплесках ту свою справжню мрію, за якою колись пішов?

Трейлер до цього фільму я подивився давно і, зізнаюсь, з цікавістю чекав на прем’єру. Це яскраве, видовищне кіно, по-театральному красиве.

В основі фільму – реальна історія життя американського шоумена та антерпретера, однієї з найбільших фігур американського шоу-бізнесу 19 століття.

Звісно, фільм – це лише одна його невеличка частина, дещо ідеалізована, навіть казкова. Але Барнум вірив у себе, мріяв, діяв і, зрештою, перемагав. І цьому треба в нього вчитись, а також, звісно, дивитись "Найвидатнішого шоумена".

МУЗЕЇ

"Невидиме. Марія Примаченко" (виставка діє до 21 січня). Національний Музей Тараса Шевченка, Київ

Буденне життя народу, фантастичні квіти та химерні тварини. Марія Примаченко – проста жінка з маленького села Болотня на Київщині навчила увесь світ вірити в казки.

Невичерпна енергія робіт мисткині до сьогодні навчає з оптимізмом дивитися на проблеми сучасного світу. Сама ж Марія Примаченко та її складна доля стає синонімом України, її дороговказом.

Ця виставка діє до 21 січня

Національний Музей Шевченка цього разу вирішив продемонструвати інший бік робіт видатної української художниці. Адже не усі знають, на скромно підписаних ініціалами "М.П." дивовижних картинах зі зворотнього боку розгортався інший світ, який надавав картинам нових змістів.

Це жартівливі, написані народною говіркою історії та приказки і приповідки про намальваних фантастичних істот. Вони звучать по-дитячому наївно, але яскраво, влучно, актуально та дуже глибоко.

Цікаво буде не лише дорослим, а й дітям – стіни музею прикрашені величезного розміру розмальовками, тож кожна дитина зможе відчути себе справжнім художником. Виставка відкрита для відвідувачів до 21 січня.

Виставка покадрових мультиплікаційних замальовок "Слідами Енея" (виставка діє до 31 січня), Музей книги і друкарства України

Книга "Енеїда" Івана Котляревського – шедевр літератури і з цим мало хто буде сперечатись, та не менш вражаючими є і її екранізації.

Одна з таких – анімаційний фільм 1991 року, де яскрава і водночас витончена фантазія геніального Котляревського у поєднанні з талантом режисера Володимира Дахна, художника та автора сценарію Едуарда Кірича та композитора Ігоря Поклада подарували нам справді культовий мультфільм.

На виставці у Музеї книги та друкарства будуть вперше продемонстровані оригінальні мультиплікаційні плівки "Енеїди", а гості потраплять за лаштунки творення мультфільму та навіть зможуть спробувати свої сили у музейно-творчій лабораторії.

"Слідами Енея" – виставка і для поціновувачів літератури, і для кіноманів, і для просто цікавих до неповторного українського мистецтва.

Підготувала Олександра Гайворонська, УП