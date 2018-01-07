6 фильмов января: Сталин, Черчилль и "Величайший шоумен Земли" 

Первые дни 2018-го года изобилуют премьерами картин, обращённых к прошедшим эпохам с их героями и их демонами, в которых нетрудно увидеть наших современников, политических лидеров и скромных обывателей, в равной мере одарённых неизбывными пороками и добродетелями человеческой природы.

С 4 января

"Величайший шоумен Земли", режиссёр Майкл Грэйси

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Режиссёрский дебют Майкла Грэйси, известного прежде в качестве специалиста по спецэффектам, стал первым байопиком, посвящённым противоречивой и обаятельной фигуре Финеаса Тейлора Барнума, одного из первопроходцев массовой культуры в её современном виде.

Создатель наиболее популярного бродячего цирка 19-го столетия, Барнум был известен как подлинный гений маркетинга, искусно поддерживавший ажиотаж к выступлениям своей труппы (зачастую самыми вздорными выдумками) и отличавшийся неизменной готовностью эксплуатировать самые низкие человеческие инстинкты и склонности.

Вместе с тем, этот мистификатор, сделавший имя и состояние на демонстрации людей с разнообразными физическими отклонениями и поддельных останков фантастических существ, первой звездой шоу которого была рабыня-негритянка, якобы нянчившая Джорджа Вашингтона, отличался определённой щепетильностью и способностью к состраданию, с неодобрением отзываясь о практике медиумов и выступая с прочувствованными речами в пользу отмены рабства.

В картине Грэйси карьера Барнума, его новаторства, многие из которых стали этапными для американского шоу-бизнеса, нашли отражение в форме мюзикла, по мнению многих критиков, своим размахом и наивной жизнерадостностью сопоставимого с классическими образчиками жанра.

Особых похвал удостоился центральный образ, созданный Хью Джекманом, получившим за своё исполнение номинацию на "Золотой Глобус".

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С 18 января

"Форма воды", режиссёр Гильермо дель Торо

Новая лента дель Торо, похоже, стала главным достижением мексиканского постановщика со времён "Лабиринта фавна".

Если в картине 2006-го года ужас братоубийственной бойни передаётся средствами волшебной сказки, то в "Форме воды" противостояние сверхдержав времён Холодной войны раскрывается с помощью сюжетных мотивов и стилистических приёмов научной фантастики середины прошлого столетия.

Фильм свидетельствует, что эпоха нетерпимости, непримиримой вражды двух систем (чьи силовые структуры в своих методах нередко оказываются неотличимыми) подчас странным образом благоприятствует проявлениям сочувствия, любви и готовности к самопожертвованию.

Героиня ленты, сорокалетняя уборщица, испытавшая немало разочарований, но сохранившая веру в возможность изменить свою участь к лучшему, работает в секретной военной лаборатории.

В качестве подопытного кролика (оказывающегося объектом повышенного интереса незримой советской разведки) здесь содержится загадочный обитатель морских глубин, получеловек, полурыба.

Героиня проникается сочувствием к ихтиандру, постепенно приобретающему оттенок сексуального влечения.

Узнав, что редкое создание, подвергаемое мучительным экспериментам, обречено бесчувственной военной машиной на гибель, она решает спасти пленника, заручившись поддержкой коллег, таких же парий мира высоких технологий и политического террора, осуществляемого во имя благих целей.

Фильм стал обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и номинирован на "Золотой глобус" в семи категориях.

"Последний портрет", режиссёр Стенли Туччи

Любому профессиональному критику независимо от сферы деятельности (орудует ли он в области литературы, наводит ли ужас на кинематографистов, является ли незваным гостем в рестораны и отели) следует сохранять дистанцию в общении с людьми, чьё искусство он призван оценивать.

Поучительный пример отступления от этого правила являет главный персонаж "Последнего портрета" Джеймс Лорд.

В изображении авторов картины этот американский писатель и арт-критик испытывает психологическую зависимость от одного из героев своих исследований современного искусства, швейцарского художника Альберто Джакометти, подобно тому как иной нерадивый психотерапевт попадает под обаяние эксцентричного пациента.

Фильм Стенли Туччи описывает последнюю встречу этих связанных причудливой дружбой людей, состоявшуюся в Париже в 1964-м.

Находящийся в зените славы и на исходе своего земного существования, не утративший бодрости духа и самоуверенности художник вновь оказывается способным подчинить эстетические представления и интеллектуальные способности младшего товарища, который, в свою очередь, переживает чувство унижения от неспособности дискутировать с Джакометти на равных.

Эта картина о странной привязанности, подпитываемой не только общностью интересов, но и творческой полемикой, не была отмечена участием в конкурсных программах престижных фестивалей, но удостоилась весьма благосклонного приёма у критики.

"Тёмные времена", режиссёр Джо Райт

Один из величайших государственных мужей британской империи, готовый ради её защиты на героические свершения и чудовищные злодеяния (и ставший свидетелем её распада), сэр Уинстон Черчилль оказался одним из тех, кто был призван спасти не только свою родину, но и весь мир.

Фильм Джо Райта посвящён первым месяцам Второй мировой войны, ставшим наиболее тяжёлым испытанием для Черчилля- и едва ли не главным его триумфом политика и человека.

В дни "Странной войны", последовавшей за нападением гитлеровской Германии на Польшу, период смятения и страха, когда страну возглавляло запятнанное Мюнхенским соглашением правительство Чемберлена, Черчилль, наиболее последовательный из британских противников нацистского режима, с бескомпромиссной решимостью отстаивал необходимость продолжения войны, отвергая саму возможность вести переговоры с Третьим рейхом.

"Тёмные времена" (оригинальное название, "Темнейший час", стало, вероятно, аллюзией на знаменитую речь Черчилля 1940-го года "Их звёздный час") получили высокую оценку критики, в первую очередь отметившей игру Гэри Олдмена, которого называют не только вероятным претендентом на получение "Оскара", но и лучшим исполнителем роли прославленного премьер-министра.

С 25 января

"Сказка про деньги", режиссёр Олеся Моргунец-Исаенко

Полнометражный дебют Олеси Моргунец-Исаенко (известной фестивальным завсегдатаям по короткометражной ленте "Виолончель", некогда получившей приз за лучший сценарий в Национальном конкурсе "Молодости") поставлен по одному из наиболее примечательных произведений киевского писателя Владимира Короленко.

Завязка ленты, вслед за отправной точкой сюжета повести "Судный день ("Иом-Кипур")", может вызвать определённое беспокойство и даже ошеломить тех, кто знаком с последовательной литературной и общественной деятельностью Короленко по защите прав еврейского населения (в 2011-м году, когда проект был запущен под руководством известного режиссёра Виктора Греся, высказывались опасения, что фильм может оказаться антисемитским).

Еврейский чёрт Хапун забирает в Преисподнюю шинкаря и ростовщика Янкеля, держащего односельчан в ежовых рукавицах, при этом местный мельник, украинец, ставший свидетелем несчастья, не находит нужным вступиться за Янкеля, считая того заслуживающим наказания лихоимцем.

Однако, как показывает дальнейшее повествование, освобождение от власти иноплеменника не приносит избавления. Место Янкеля занимает сам мельник, превосходящий еврея не только в жадности, но и в бессердечной готовности разорять ближних.

Сюжет литературного первоисточника, напоминающий о нелепости национальных предрассудков и лицемерии людей, их культивирующих, в наши дни кажется отражением отечественных политических реалий, свидетельствуя, что подчас самые яростные критики творимых власть имущими преступлений, получив бразды правления в собственные руки, с готовностью перенимают навыки свергнутых тиранов, не способные осознать, что Судный день однажды настанет и для них самих.

"Смерть Сталина", режиссёр Армандо Ианнуччи

Престиж тоталитарных режимов (как оскверняющих современную цивилизацию, так и ушедших в прошлое, но всё ещё находящих восторженных адептов) не в меньшей степени страдает от сатирических произведений, показывающих всю их нелепость, высмеивающих глупость их лидеров и безвкусие эстетики, чем от драм, обличающих их преступления.

Пускай Чарли Чаплин и заметил однажды, что не смог бы создать "Великого диктатора", знай он о масштабах зверств нацистов- его картина лучше любого трагического кинополотна демонстрирует абсурд и бесчеловечность Третьего рейха.

Создателям "Смерти Сталина" осведомлённость о происходившем в СССР времён "культа личности" не помешала превратить историю о борьбе за власть соратников почившего вождя в фарс, балаганную макабрическую пляску государственных мужей, ответственных за истребление миллионов сограждан.

Снятый по одноимённому графическому роману французов Фабьена Нури и Тьерри Робена фильм британского режиссёра Армандо Ианнуччи произвёл фурор на кинофестивале в Торонто, отмеченный кинопрессой как одна из лучших политических комедий десятилетия.

По мнению ряда критиков, "Смерть Сталина" не столько изображает беспринципность людей, в середине прошлого столетия руководивших одной шестой частью суши (и нашедших столь достойных преемников в настоящем), сколько напоминает о том, на что могут оказаться способными лидеры любой страны, народ которой позволит своим властителям безнаказанно себя обманывать и грабить.

Между тем, в Российской Федерации лента Ианнуччи была воспринята многими политиками как прямая дискредитация национальных исторических деятелей и акт антироссийской пропаганды, что поставило под угрозу её выход в российский прокат и привлекло к ней не меньше благожелательного внимания, чем тёплые отзывы кинокритиков.

Александр Гусев, кинокритик, специально для УП.Жизнь