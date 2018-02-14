"Надруковано в Росії. Республіка Крим". Нові заборони на ввезення книг в Україну

Держкомтелерадіо не дозволив ввозити в Україну з території Росії книги "Постоянное напряжение" Романа Сенчина та серії "Путешествие вокруг света" (видавець - ТОВ "Издательство "Э").

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"У книзі Романа Сенчина присутня пропаганда імперських геополітичних доктрин держави-агресора та пропаганда війни. Один із її героїв, російський офіцер запасу, ностальгує за війною: "А вокруг… Вокруг Новороссия, Сирия… То один его однополчанин уехал в Донбасс, то другой добился отправки в Сирию. С гордостью за этих ребят сообщал он и с досадой на себя…".

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А далі – опис подій в Україні із пропагандистськими гаслами: "антигосударственный переворот в Киеве", "гибли люди, говорящие по-русски", "Надо вводить войска – защитить наших братьев и остановить бандеровцев-фашистов!", – пояснюють у комітеті.

Що стосується серії дитячих книжок "Путешествие вокруг света", то вона не викликала питань щодо змісту, проте у вихідних даних видань зазначено: "Отпечатано в России. Республика Крым".

"Саме через цю "помилку" в географії (Крим був, є і буде українським!) видання не отримало дозволу на ввезення і розповсюдження в Україні", – коментує Держкомтелерадіо.

Тому ТОВ "Форс Україна" отримало відмову.

Станом на 14 лютого 2018 року Держкомтелерадіо дозволило ввезти на територію України майже 10,5 тисяч найменувань видавничої продукції з Росії та тимчасово окупованих територій України.

Загалом видали 259 відмов, з них 30 – через негативні висновки експертної ради Держкомтелерадіо у зв'язку з невідповідністю видань критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України.

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У відомстві нагадують, що поширення російських книг без відповідного дозволу карається штрафами.

Але можна ввозити російські книги без спецдозволу в кількості не більше 10 примірників на людину.