"Дике поле" VS "Ворошиловград". 14 фактів про фільм за Сергієм Жаданом, які ви б хотіли знати

8 листопада в кінотеатрах відбудеться прем’єра фільму "Дике поле" за романом Сергія Жадана "Ворошиловград".

За сюжетом, головний герой фільму Герман через зникнення брата вперше за багато років повертається на рідний Донбас.

Там без нагляду залишився сімейний бізнес – стара бензоколонка, яку хочуть забрати собі в руки місцеві рекетири.

У в рідному місті Герман знаходить друзів дитинства, любов і намагається захистити бензоколонку і близьких від бід, які зустрічаються на кожному кроці.

Пропонуємо вам 13 фактів про фільм та книгу, які допоможуть зрозуміти, чого очікувати від стрічки.

1. Сергій Жадан дізнався назву картини із новин. Режисер Ярослав Лодигін каже, обговорення назви могло б заняти багато часу, а рішення треба було приймати швидко.

Також Жадан не втручався у підбір акторів для стрічки. Каже, вибором продюсера цілком задоволений. Натомість, є сцени, які не увійшли в фільм, і про це письменник шкодує.

2. Перший сценарій фільму, за книгою "Ворошиловград", був на стрічку тривалістю 10 годин. Режисер просто спробував перевести у репліки увесь текст, який можна було показати у кадрі.

Нагадуємо, що зрештою сценарій був написаний чи не найавторитетнішим українським драматургом Наталею Ворожбит.

3. Бюджет фільму 31 мільйон гривень. Половину фінансування стрічка отримала від Держкіно – 15,5 мільйонів гривень.

Решта грошей надійшли з пітчингу у Німеччині та краудфайндингової платформи у Швейцарії.

4. Режисер знайомився з автором книги двічі.

Вперше Лодигін підійшов до Жадана у пабі "Черчіль" у Харкові. Тоді майбутньому режисеру було трохи більше 18 й він попросив у письменника дозволу знімати фільм за книгою "Депеш Мод".

Сергій погодився і дав Ярославу свій міський телефон. Але наступного дня, Лодигін засоромився і не зателефонував.

Історія повторилася через 5 років з книгою "Ворошиловград" у тому ж пабі. Тільки цього разу Лодигін таки передзвонив.

5. Пропотипи є не лише у персонажів, але й у бензоколонки.

Персонаж Коча (його зіграв актор Володимир Ямненко) списаний зі старого знайомого Жадана, "Травмований" (Георгій Поволоцький) – тренер письменника з футболу, а у Старопільському районі Луганської області справді була заправка, як у фільмі й вона мала стратегічне значення.

Літерний потяг, який зняли у фільмі, справжній. Це не муляж. Залізничне сполучення, яким він їде справді веде в нікуди: з одного боку РФ, з іншого – окупована територія.

6. Монтаж фільму тривав рік. Версія, яку покажуть глядачам, – 23-тя.

Готовий варіант вдвічі коротший за перший змонтований фільм. Він був тривалістю 2 години 40 хвилин.

7. Роботу над фільмом, який розповідає про Донбас у 2010-му, почали задовго до подій на сході України.

Лодигін називає "Божим промислом" те, що фільм не вдалося зняти до 2013 року.

А те, що головна ідея "Ворошиловграду" перегукується з подіями в регіоні нині, – "здатністю письменника передбачати майбутнє".

8. Жадан і Лодигін мали ідею зняти за книгою не фільм, а серіал. Вони планували протягнути сюжет до літа 2014 року.

Ідея була така: містечко, де стоїть заправка, звільняється українською армією від сепаратистів. В камері СБУ сидить четвірка головних героїв. Приходить слідчий і намагається розібратися, хто за кого воював, коли місто було під владою сепаратистів.

Зараз обоє раді, що зупинилися на фільмові.

9. За словами режисера, головна ідея фільму – важливість та сила об’єднання. Іноді у чомусь дивному, іноді не назавжди, але фільм про спільність у потрібний момент.

Герої захищають свою власність, навіть якщо це заржавіла заправка.

Автори кажуть, зараз це про всю країну, яка не віддає свого, попри політичні, мовні та інші розбіжності.

10. У фільмі дуже багато музики. Умовно творці фільму ділять її на два шари: написану власне для фільму та різних виконавців.

Головну тему для "Дикого поля" та низку інших мелодій написав Фіма Чупахін – піаніст, композитор, один із засновників джазового колективу Acoustic Quartet.

Решта музики – пісні різних українських виконавців. Є ще італійська музика і трохи радянської, яка передає ностальгію за молодістю героїв фільму.

11. Більшість героїв "Дикого поля" говорять суржиком.

Фраза "Ну шо ти рішив?", на якій роблять акцент у другому тизері до "Дикого поля", в самому фільмі повторюється всього три рази. Жадан у стрічці цієї фрази не каже.

У стрічки буде версія з англійськими субтитрами, щоб показати її на одному з міжнародних кінофестивалів. Творці поки не афішують, на якому саме.

12. У фільму є чат-бот "Бар "Дике поле" у Telegram. Всі відповіді бота засновані на репліках героїв роману "Ворошиловград".

Бот розуміє українську, російську та іноді вживає ненормативну лексику.

13.Таблетки від тарганів, які у фільмі персонаж Коча радить жувати по 5 штук, насправді всього лише вітамін С.

14. Ярослав Лодигін вже вирішив, що буде екранізувати ще один роман Сергія Жадана – "Інтернат".

Людмила Панасюк, УП