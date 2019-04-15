Писанки, крашанки, крапанки: великодні яйця в домашніх умовах. Ідеї декору та природні барвники

Приготування до Великодня – це світло, радісно та весело!

Коли ми збираємо святковий кошик, хочемо, аби він мав і красивий, і оригінальний вигляд.

Особливо прикрашанням яєць тішаться діти. Але й дорослі можуть зловити кайф від процесу!

Розповідаємо про те, як самотужки вдома зробити писанку, крашанку і крапанку, які барвники використовувати, а яких краще уникати, і якими способами можна їх цікаво розфарбувати.

7 натуральних барвників для великодніх яєць

Перетворити яйця у яскраві крашанки допоможуть натуральні барвники. До їх складу не входять хімікати, які просочуються крізь шкаралупу, псують яєчний білок та шкодять здоров'ю.

Головний секрет інтенсивного та рівномірного коліру – яйця потрібно знежирити. Для цього їх, безпосередньо перед фарбуванням, протирають оцтом, спиртом чи горілкою.

Щоб ваші крашанки були ще цікавішими, в якості трафаретів можна використати листочки з вазонів та зелені, резинові гумки, шматочки скотчу чи ізоляційної стрічки, вирізані у цікавих формах.

1 Червоний та рожевий Для насиченого кольору вичавіть сік зі свіжого буряка та замочіть в ньому попередньо зварені яйця на мінімум три години. Якщо вам більше до вподоби брудно-рожевий колір, замочіть яйця у червоному вині.

2 Оранжевий та коричневий Зваріть яйця у цибулинні. Більш насиченим вийде колір яєць з темною шкаралупою, а для мармурового ефекту підійдуть білі яйця. Для різного відтінку цибулю можна використовувати як золотаву ріпчасту, так і червону, яку ще називають ялтинською. У коричневий колір яйця можна пофарбувати за допомогою кави та міцного чорного чаю.

3 Жовтий Сонячні крашанки легко отримати за допомогою куркуми. У літр води додайте три столові ложки змеленої в порошок спеції та зваріть у цьому розчині яйця.

4 Зелений Зваріть міцний відвар із замороженого шпинату, свіжої кропиви, петрушки чи іншої зелені. Дайте настоятись ніч, а потім помістіть у нього варені яйця на три години. У болотний колір крашанки зафарбуває зелений чай. Спосіб подібний.

5 Блакитний та фіолетовий Для блакитного кольору: наріжте червонокачанну капустину в каструлю, залийте невеликою кількістю води та кип’ятіть на повільному вогні до 45 хвилин. Дайте відвару охолонути, потім влийте туди 4-5 столових ложок оцту та помістіть на 30 хвилин попередньо зварені яйця. Фіолетовий колір можна отримати, замочивши вже зварені яйця у свіжовичавленому соці капусти.

6 Синій Насичений космічний комір крашанок можна отримати, використавши заморожену чорницю чи лохину (потрібна всього жменя). Розітріть ягоди у пюре, додайте трішечки води та замочіть в цьому варені яйця на три години. У темно-синій колір крашанки здатен пофарбувати чай каркаде та гібіскус. Зварити треба настій (30 хвилин нехай покипить), а потім ще 10 хвилин варити у цій чайній гущі яйця.

7 Чорний Чорними крашанки здатні зробити ягоди бузини. В ідеалі їх треба зібрати влітку, але можна й купити в інтернеті. З ягід потрібно зварити настій та лишити в ньому яйця на три години, а то й на ніч.

Яких барвників слід уникати

На упаковці будь-яких продовольчих товарів, в тому числі великодніх яєць, є перелік використаних барвників.

Схильним до алергій покупцям необхідно уважно його вивчити.

Якщо в цьому переліку фігурують такі позначення як:

Е - 122 (азорубін, червоний колір)

Е - 102 (тартразин, жовтий колір)

Е - 104 (жовтий хіноліновий, жовто-зелений колір)

Е - 151 (чорний блискучий BN, синій колір),

то від покупки краще утриматися, повідомляє Deutsche Welle.

А ось Е - 140 (хлорофіл, зелений колір) або Е -160 (биксин, жовтий колір) вважають нешкідливими.

Застосування виключно природних пігментів - теж не панацея. Адже і рослинні барвники можуть викликати алергічні реакції.

ОРИГІНАЛЬНІ ІДЕЇ ДЛЯ ВЕЛИКОДНІХ ЯЄЦЬ СВОЇМИ РУКАМИ

Щоб створити ще більш святковий настрій до Великодня, спробуйте прикрасити їх самотужки, без класичних наклейок.

Ось ідеї, які можуть допомогти або надихнути.

1. Мармурова смакота до столу

Покоцайте шкаралупу вареного яйця, а тоді занурте його в суміш міцного чаю та соєвого соусу.

2. "Мереживне" яйце.

Перш ніж занурити яйце в фарбу, тугенько завяжіть його в клаптик мережива.

3. Наклеюйте нову стрічку ізоленти чи скотча перед кожним зануренням яйця в фарбу.

4. Яйця-смайлики

5. "Яєчний" зоопарк

6. Яйця в крапочку

Пофарбуйте яйце в колір, який захочете.

Далі крапніть трохи акрилової фарби на пергамент чи вощений папір.

Візьміть стару зубну щітку, вмочіть її в фарбу, надлишок витріть об папір.

Тримаючи яйце над папером, піднесіть до нього щітку, швидко проведіть пальцем по щетині, щоби на яйце потрапили дрібні бризки фарби.

7. Яйця-вусані

8. Поріжте на шматочки кольорову декоративну клейку стрічку, понаклеюйте, як підкаже вам фантазія.

9. "Татуйовані" яйця

Їх можна зробити за допомогою фальшивих татуювань, котрі любить малеча.

10. Яйця, декоровані сухими рослинами, огорнуті у нейлонову панчоху та зварені у цибулиному лушпинні.

11. Яйця-міньйони

12. "Краваткові" яйця

СТВОРЮЄМО КЛАСИЧНІ ПИСАНКУ І КРАПАНКУ

Таку писанку можна зробити за 10-15 хвилин

За 15-20 хвилин своїми руками можна зробити писанку або крапанку. Знадобиться писачок, простий олівець, віск, запалена свічка та барвники.

Попередньо підготуйте яйця (курячі, гусячі, страусині) й видуйте з них білок та жовток, зробивши дірку або дві. Яйця просушіть та заробіть дірку воском. Дивіться, аби не було тріщин.

Можете розмальовувати зварені яйця.

Коли визначитесь з малюнком, простим олівцем намалюйте коло на "екваторі" яйця, далі з’єднайтие полюси яйця двома еліпсами, вийде ось так:

Чим менше кольорів малюнку й дрібних деталей, тим легше зробити писанку.

Для першого разу краще обирати найпростіші малюнки 2-3 кольорів.

Після проведення ліній на сектори наносимо малюнок, який далі треба буде замальовувати:

знадобиться писачок, віск та відкритий вогонь для нагріву воску в писачку (свічка або конфорка).

Після проведення ліній на сектори наносимо малюнок, який далі треба буде замальовувати

Які фарби будете використовувати, такі й треба розвести у воді. Якщо в малюнку є білий колір, для такої писанки краще обирати біле яйце.

Там, де має бути білий колір, треба залити воском за допомогою писачка. Віск у писачку добре нагрівають на вогні свічки чи газової конфорки.

Якщо віск недостатньо нагрітий, то лінію писачок буде викладати не рівну, а рвану. Тоді віск у писачку треба донагріти на вогні.

Якщо білого кольору у писанці немає, треба починати фарбувати від найсвітлішого до найтемнішого кольору. Щоб краще бралась до білого яйця фарба, деякі майстрині радять змочувати перед фарбуванням водою з оцтом.

Через кілька хвилин дістаньте яйце, яке повністю стане кольору фарби, й промокніть паперовим рушником чи серветкою.

Через кілька хвилин дістаньте яйце, яке повністю стане кольору фарби, й промокніть паперовим рушником чи серветкою

За допомогою писачка й добре нагрітого воску покрийте воском ті лінії чи сектори, які мають залишитись у цьому кольорі, в який ми вифарбували все яйце.

Далі обираєте наступну фарбу, в яку треба занурити яйце.

Крізь віск, яким ви попередньо зафарбували лінії чи сегменти, нова фарба не зачепить вже пофарбованих ділянок шкарлупи.

Скільки в писанці кольорів, стільки разів треба буде замальовувати воском елементи.

Після занурення в останню фарбу яйце протираємо паперовим рушником чи серветкою.

Щоб зняти нанесений на писанку віск, яйце боком підносять до полум’я й через кілька секунд стирають паперовим рушником розплавлений віск.

Важливо не перетримати або не тримати яйце над полум’ям, щоб не утворилась кіптява.

Після зняття воску писанка готова.

КРАПАНКА

Її роблять за цією ж технологією, що і писанки. Коли ви пофарбували яйце у найсвітліший колір, крапаєте на нього кілька крапель воску.

Потім занурюєте в більш темну фарбу й в іншому місці на неї знову крапаєте кілька крапель воску і так далі.

Остання фарба використана у крапанці й буде загальним тлом, на якому будуть різнокольорові краплі.

Як правило, ця фарба найтемніша з усіх використаних.

Віск далі з яйця знімається так само, як і в писанках за допомогою вогню й паперових серветок чи рушників.

Готово! Так просто, і так елегантно! Фото: nikolodion/Depositphotos

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