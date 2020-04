Оголошено номінантів на премію "Оскар-2020"

У Лос-Анджелесі назвали номінантів головної американської премії в галузі кіно.

92-а церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 9 лютого 2020 року.

Найкращий фільм

"Аутсайдери"

"Ірландець"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькі жінки"

"Шлюбна історія"

"1917"

"Одного разу в Голлівуді"

"Паразити"







Найкращий режисер

Мартін Скорсезе, "Ірландець"

Тодд Філліпс, "Джокер"

Сем Мендес, "1917"

Квентін Тарантіно, "Одного разу в Голлівуді"

Пон Джун Хо, "Паразити"

Найкращий актор другого плану

Том Генкс, "Чудовий день у нашому районі"

Ентоні Гопкінс "Два Папи"

Аль Пачіно, "Ірландець"

Джо Пеші "Ірландець"

Бред Пітт "Одного разу в Голлівуді"

Найкраща акторка другого плану

Кеті Бейд у фільмі "Річард Джуел"

Лора Дорн у фільмі "Шлюбна історія"

Скарлет Йогансон у фільмі "Кролик Джоджо"

Флоренс П’ю у фільмі "Маленькі жінки"

Марго Роббі у фільмі "Секс-бомба"

Найкращий актор

Антоніо Бандерас "Біль та cлава"

Леонардо Ди Капріо "Одного разу в Голлівуді"

Адам Драйвер "Шлюбна історія"

Хоакін Фенікс "Джокер"

Джонатан Прайс "Два Папи"

Найкраща акторка

Сінтія Аріва "Гаррієт"

Скарлет Йоганссон "Шлюбна історія"

Сірша Ронан "Маленькі жінки"

Шарліз Терон "Секс-бомба"

Рене Зелльвегер "Джуді"

Найкращий звуковий монтаж

"Аутсайдери"

"Джокер"

"1917"

"Одного разу в Голлівуді"

"Зоряні війни. Скайвокер. Сходження"

Найкращий звук

"Ad Astra"

"Аутсайдери"

"Джокер"

"1917"

"Одного разу в Голлівуді"

Найкращий дизайн костюмів

"Ірландець"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькі жінки"

"Одного разу в Голлівуді"

Мартіна Скорсезе номіновано на найкращого режисера за фільм "Ірландець". Фото: The New York Times

Найкращий анімаційний фільм

"Як приборкати дракона 3: прихований світ"

"Я втратив своє тіло"

"Клаус"

"Містер Лінк: Загублена ланка еволюції

"Історія іграшок 4"

Найкраща пісня

I can’t let you throw yourself away (Історія іграшк 4)

I’m Gonna Love me Again (Рокетмен)

I’m standing with you (Прорив)

Into the unknown (Крижане серце 2)

Stand up (Гарієт)

Найкращий адаптований сценарій

"Ірландець"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькі жінки"

"Два Папи"

Ентоні Гопкінс може отримати премію як найкращий актор другого плану у фільмі "Два Папи". Фото: Super Stars Bio

Найкращий оригінальний сценарій

"Ножі наголо"

"Шлюбна історія"

"1917"

"Одного разу в Голлівуді"

"Паразити"

