21 травня визначать переможця премії імені Ґонґадзе. Що важливо про це знати

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21 травня 2020

21 травня о 19:15 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: КУЛЬТУРА відбудеться церемонія нагородження лауреата Премії імені Георгія Ґонґадзе 2020 року.

Церемонія розпочнеться на YouTube-каналі UA: КУЛЬТУРА за цим посиланням. 

Трансляцію також можна буде переглянути на Фейсбук-сторінках Премії, Українського ПЕН, UA: КУЛЬТУРА, Української правди та Детектор медіа. 

Оголошення лауреата традиційно відбувається у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе – 21 травня.

 

Цього року церемонія нагородження вперше відбудеться у телеформаті. Ведучими події стануть Юрій Макаров та Ольга Сніцарчук.

Премія імені Георгія Ґонґадзе – нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з powered KMBS Alumni platform та виданням "Українська правда".

Хто візьме участь у церемонії

Участь у церемонії візьмуть цьогорічні фіналісти Премії: 

  • засновник "Телебачення Торонто" Роман Вінтонів;
  • публіцист, телеведучий Павло Казарін;
  • засновник проєкту Ukrainer Богдан Логвиненко. 

Також участь в церемонії візьмуть дружина Георгія Ґонґадзе, керівниця Української служби "Голосу Америки" Мирослава Ґонґадзе, письменник і президент Українського ПЕН Андрій Курков, письменниця, правозахисниця і журналістка Лариса Денисенко, вчений, публіцист Ігор Козловський, перший лауреат Премії, головний редактор інтернет-видання "Історична правда" та однойменного тележурналу на каналі "Еспресо", а також засновник Музею-архіву преси Вахтанґ Кіпіані, експерт зі стратегій Євген Глібовицький.

До довгого списку номінантів на здобуття Премії цього року ввійшли 22 українські журналісти. 

Серед критеріїв для висунення кандидатів: 

  • інноваційність;
  • значний внесок у розвиток жанру чи журналістського середовища;
  • професійність і компетентність.

 За умовами Премії, лише члени Капітули мають право номінувати журналістів на її здобуття. 

До Капітули Премії цього року ввійшли: 

  • дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, головна редакторка і керівниця Української служби "Голосу Америки" Мирослава Ґонґадзе;
  • президент Українського ПЕН, письменник Андрій Курков;
  • журналістка, співзасновниця та власниця видання "Українська правда" Олена Притула;
  • меценат Премії та представник powered KMBS Alumni platform Микола Сушко;
  • письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко;
  • засновник "Історичної правди" та Музею-архіву преси, перший лауреат Премії імені Ґонґадзе Вахтанґ Кіпіані;
  • релігієзнавець, письменник Ігор Козловський;
  • правозахисник, публіцист, віцеректор Українського католицького університету у Львові Мирослав Маринович;
  • співзасновниця та головна редакторка видання "Дзеркало тижня" Юлія Мостова. 

Сума винагороди для лауреата складає 100 тисяч гривень.

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