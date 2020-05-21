21 травня визначать переможця премії імені Ґонґадзе. Що важливо про це знати

21 травня о 19:15 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: КУЛЬТУРА відбудеться церемонія нагородження лауреата Премії імені Георгія Ґонґадзе 2020 року.
Церемонія розпочнеться на YouTube-каналі UA: КУЛЬТУРА за цим посиланням.
Трансляцію також можна буде переглянути на Фейсбук-сторінках Премії, Українського ПЕН, UA: КУЛЬТУРА, Української правди та Детектор медіа.
Оголошення лауреата традиційно відбувається у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе – 21 травня.
Цього року церемонія нагородження вперше відбудеться у телеформаті. Ведучими події стануть Юрій Макаров та Ольга Сніцарчук.
Премія імені Георгія Ґонґадзе – нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з powered KMBS Alumni platform та виданням "Українська правда".
Хто візьме участь у церемонії
Участь у церемонії візьмуть цьогорічні фіналісти Премії:
- засновник "Телебачення Торонто" Роман Вінтонів;
- публіцист, телеведучий Павло Казарін;
- засновник проєкту Ukrainer Богдан Логвиненко.
Також участь в церемонії візьмуть дружина Георгія Ґонґадзе, керівниця Української служби "Голосу Америки" Мирослава Ґонґадзе, письменник і президент Українського ПЕН Андрій Курков, письменниця, правозахисниця і журналістка Лариса Денисенко, вчений, публіцист Ігор Козловський, перший лауреат Премії, головний редактор інтернет-видання "Історична правда" та однойменного тележурналу на каналі "Еспресо", а також засновник Музею-архіву преси Вахтанґ Кіпіані, експерт зі стратегій Євген Глібовицький.
До довгого списку номінантів на здобуття Премії цього року ввійшли 22 українські журналісти.
Серед критеріїв для висунення кандидатів:
- інноваційність;
- значний внесок у розвиток жанру чи журналістського середовища;
- професійність і компетентність.
За умовами Премії, лише члени Капітули мають право номінувати журналістів на її здобуття.
До Капітули Премії цього року ввійшли:
- дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, головна редакторка і керівниця Української служби "Голосу Америки" Мирослава Ґонґадзе;
- президент Українського ПЕН, письменник Андрій Курков;
- журналістка, співзасновниця та власниця видання "Українська правда" Олена Притула;
- меценат Премії та представник powered KMBS Alumni platform Микола Сушко;
- письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко;
- засновник "Історичної правди" та Музею-архіву преси, перший лауреат Премії імені Ґонґадзе Вахтанґ Кіпіані;
- релігієзнавець, письменник Ігор Козловський;
- правозахисник, публіцист, віцеректор Українського католицького університету у Львові Мирослав Маринович;
- співзасновниця та головна редакторка видання "Дзеркало тижня" Юлія Мостова.
Сума винагороди для лауреата складає 100 тисяч гривень.
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