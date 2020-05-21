21 травня визначать переможця премії імені Ґонґадзе. Що важливо про це знати

21 травня о 19:15 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: КУЛЬТУРА відбудеться церемонія нагородження лауреата Премії імені Георгія Ґонґадзе 2020 року.

Церемонія розпочнеться на YouTube-каналі UA: КУЛЬТУРА за цим посиланням.

Трансляцію також можна буде переглянути на Фейсбук-сторінках Премії, Українського ПЕН, UA: КУЛЬТУРА, Української правди та Детектор медіа.

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Оголошення лауреата традиційно відбувається у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе – 21 травня.

Цього року церемонія нагородження вперше відбудеться у телеформаті. Ведучими події стануть Юрій Макаров та Ольга Сніцарчук.

Премія імені Георгія Ґонґадзе – нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з powered KMBS Alumni platform та виданням "Українська правда".

Хто візьме участь у церемонії

Участь у церемонії візьмуть цьогорічні фіналісти Премії:

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засновник "Телебачення Торонто" Роман Вінтонів;

публіцист, телеведучий Павло Казарін;

засновник проєкту Ukrainer Богдан Логвиненко.

Також участь в церемонії візьмуть дружина Георгія Ґонґадзе, керівниця Української служби "Голосу Америки" Мирослава Ґонґадзе, письменник і президент Українського ПЕН Андрій Курков, письменниця, правозахисниця і журналістка Лариса Денисенко, вчений, публіцист Ігор Козловський, перший лауреат Премії, головний редактор інтернет-видання "Історична правда" та однойменного тележурналу на каналі "Еспресо", а також засновник Музею-архіву преси Вахтанґ Кіпіані, експерт зі стратегій Євген Глібовицький.

До довгого списку номінантів на здобуття Премії цього року ввійшли 22 українські журналісти.

Серед критеріїв для висунення кандидатів:

інноваційність;

значний внесок у розвиток жанру чи журналістського середовища;

професійність і компетентність.

За умовами Премії, лише члени Капітули мають право номінувати журналістів на її здобуття.

До Капітули Премії цього року ввійшли:

дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, головна редакторка і керівниця Української служби "Голосу Америки" Мирослава Ґонґадзе;

президент Українського ПЕН, письменник Андрій Курков;

журналістка, співзасновниця та власниця видання "Українська правда" Олена Притула;

меценат Премії та представник powered KMBS Alumni platform Микола Сушко;

письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко;

засновник "Історичної правди" та Музею-архіву преси, перший лауреат Премії імені Ґонґадзе Вахтанґ Кіпіані;

релігієзнавець, письменник Ігор Козловський;

правозахисник, публіцист, віцеректор Українського католицького університету у Львові Мирослав Маринович;

співзасновниця та головна редакторка видання "Дзеркало тижня" Юлія Мостова.

Сума винагороди для лауреата складає 100 тисяч гривень.

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