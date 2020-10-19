Хороший приклад – заразний: 5 бібліотек, що змінили життя громади

У багатьох бібліотека й досі асоціюється з місцем, де лиш можна почитати книги чи періодику.

Та є в Україні бібліотеки, що реалізують проєкти, які змінюють життя людей і навіть цілих громад.

Розповідаємо про п’ять таких закладів з різних куточків України.

КВЕСТ-КІМНАТА "ТАЄМНИЦЯ ФАРАОНА"

Бібліотека-філії №8 для юнацтва Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи, Кіровоградська область

Перша квест-кімната Origin була створена в Кремнієвій Долині, США, групою програмістів у 2006 році.

В Україну цей незвичний вид розваг та відпочинку прийшов у 2014 році. Й хто б міг подумати, що вже за чотири роки, у 2018-му, вирішувати непрості та цікаві завдання, намагаючись вийти з квест-кімнати, можна буде прямісінько в бібліотеці.

"Таємниця фараона" – таку назву отримала квест-кімната, створена в бібліотеці в 83-тисячній Олександрії.

"Таємниця фараона" – таку назву отримала квест-кімната

На жаль, у місті не так багато місць, де діти могли б розважитися й відпочити. Є кілька музеїв, палаци культури. Й жодного кінотеатру.

Тож саме бібліотека взяла на себе роль місця зустрічей, подій та розваг. Бібліотекарі розробили анкету з ідеями різноманітних проєктів, які можна було б тут реалізувати. А читачі голосували. Найбільше голосів віддали за квест-кімнату.

В основу концепції квест-кімнати покладено історію Стародавнього світу. Бібліотекарі розмалювали стіни, розробили сценарій квесту. Їм допомагали містяни та викладачі дитячої художньої школи. До прикладу, Заслужений художник України Олександр Охапкін виготовив мумію і бюст фараона.

Мумію виготовив художник Олександр Охапкін

У результаті вийшло два види квесту – реальний та ескейп-рум.

Перший – це повне занурення в атмосферу стародавнього Єгипту. Декорації, сюжет, персонажі та інші елементи кімнати – єдине ціле. У такій грі учасникам потрібно виконати головну місію – врятувати людство, розв`язавши всі завдання.

В ескейп-румі головною метою є пошук виходу. Вибратися з кімнати гравцям допомагають певні предмети, відповіді на загадки, вирішення завдань, розгадування головоломок, знання стародавніх міфів.

До карантину бібліотечна квест-кімната "Таємниця фараона" була одним з найулюбленіших місць для молодіжного, сімейного та корпоративного відпочинку в Олександрії. Спочатку сюди приходили родини, колективи та компанії друзів, а потім на квести почали записуватися цілими класами навчальні заклади не лише з Олександрії, але й з району і навіть ОТГ.

Ще б пак. По-перше, це надзвичайно цікавий та незвичний формат відпочинку навіть для тих, хто вже проходив випробування. Бібліотекарі регулярно змінюють сценарії та пропонують нові завдання. По-друге – це все безкоштовно.

"ЦЕНТР РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ STEPHUB"

Степанецька бібліотека, Черкаська область

У Канівському районі на Черкащині є село Степанці – центр Степанецької ОТГ. Тут живе близько двох тисяч осіб.

Є в селі річка Росава, де можна скупатися та порибалити. Птахофабрика. А от місць, де могли б відпочити, розважитися, поспілкуватися діти та молодь, немає. На щастя, покоління Z таке, що бажане дістане з-під землі. Тому й не дивно, що вирішення цього питання взяли у свої руки вихованці місцевого ліцею.

Спочатку вони подалися на програму неформальної громадянської освіти молоді "Майстерня сільських ініціатив". Під час навчання розробили проєкт "Центру розвитку особистості STEPHUB", який планували створити на базі місцевої бібліотеки. Знайшли спонсорів, домовилися з громадою про фінансування й перетворили стару сільську бібліотеку на сучасний простір.

Розробили цей проєкт вихованці місцевого ліцею

У закладі зробили ремонт, старі стандартні книжкові стелажі замінили на сучасні європейські – висотою до самісінької стелі. Облаштували комп’ютерну кімнату зі швидкісним безпровідним інтернетом. Закупили побутову техніку для кава-брейків. І в результаті отримали власне місце, де можна цікаво та з користю проводити час.

Діти регулярно збираються у STEPHUB, складають план заходів на тиждень та місяць – різноманітні майстер-класи, на які запрошують майстрів зі свого та навколишніх сіл, перегляди фільмів, репетиції.

Прикладом молоді надихнулося й старше покоління. У бібліотеці почав діяти Центр активного довголіття для людей поважного віку – від 60 років. Вже сформувалася група з 14 активістів.

Для них також проводять різноманітні майстер-класи та запланували відвідини концертів. Найбільше вони чекають на зустріч зі своїм улюбленим "Лісапетним батальйоном".

Інших місць у селі Степанці, де могли б розважитися і поспілкуватися діти та молодь, немає

ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара

Останніх кілька років багато говорять про інклюзію. А в Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олеся Гончара її ще у втілюють.

14 років тут діє Центр обслуговування користувачів з особливими потребами. Починалося з того, що людям з вадами зору тут допомагали знаходити потрібну інформацію – в бібліотечному фонді є література шрифтом Брайля, спеціальне обладнання, що допомагає працювати з книгами та інтернетом.

Сьогодні ж на базі Центру діють два театри – інклюзивний театр при бібліотеці "Звичайна роль – особливий актор", де грають діти з інвалідністю під керівництвом професійного режисера, заслуженого діяча мистецтв Ірини Корольової. Більше того, нарівні з іншими акторськими колективами вони беруть участь у міжнародних театральних фестивалях, де посідають призові місця.

Є тут також інклюзивний ляльковий театр, в якому лялькарями є дітки-аутисти. В основі цього проєкту – лялькотерапія, тобто арт-терапевтичний метод, корисний та ефективний для дітей з розладами аутичного спектру (РАС).

Під час роботи над лялькою, вони працюють з різними матеріалами: різнофактурна тканина, щільний картон або папір, дерево, дрібні ґудзики та великі елементи ляльки. Це сприяє розвитку дрібної моторики та позитивно впливає на психологічний стан дитини.

А от працюючи з готовою лялькою, діти вчаться спілкуватися та працювати в команді, що допомагає соціалізуватися.

Крім того, у дітей з РАС може бути порушена картина власного тіла: їм складно координувати рухи, вони не завжди розуміють, де, наприклад, ліва нога або права рука, можуть не відчувати кінчиків пальців або долоні тощо. Працюючи з лялькою, діти виконують певні "вправи", які покращують розуміння власного тіла: помахати лівою рукою, кивнути головою тощо.

Ще один цікавий та унікальний для України проєкт – "Читаймо разом з Кіміко". Деякі сучасні бібліотеки та освітні заклади Японії, Фінляндії та США активно використовують чотирилапих помічників у якості "мотиваторів" для дітей до читання та навчання.

У Херсоні реалізували унікальний для України проєкт – "Читаймо разом з Кіміко"

Наприклад, у США є ціла програма Reading Education Assistance Dogs (R.E.A.D.), що готує песиків спеціально для навчальної місії.

Коли в Центрі довідалися, що у Херсоні живе собака породи японська акіта-іну на кличку Кіміко Такара, яка пройшла спеціальне тестування у прибалтійських каністерапевтів та отримала кваліфікацію "собака для читання", то вирішили запросити її до бібліотеки на сеанс читання.

Читачами були дітки з ментальною інвалідністю. Усім так сподобалося, що тепер щотижня в бібліотеці збирається група дітей, щоб почитати Кіміко. Найбільше вони люблять їй читати про котів.

А ще куратори проєкту вимірювали діткам пульс до та після читання. Й виявилося, що після читання він стає нижчим, отже сам сеанс заспокоює дитину.

Щотижня в бібліотеці збирається група дітей, щоб почитати собаці

Є серед відвідувачів центру Ліза. Вона аутист. Коли разом з мамою дівчинка вперше прийшла на сеанс читання, то страшенно боялася собак. Раніше Ліза протягом кількох годин не могла заспокоїтися. Чотирилапі були для неї неймовірним стресом.

На першому занятті Ліза не хотіла підходити до Кіміко. Вона лишень гортала книги, які лежали перед нею.

На наступних сеансах мама стала гладити Кіміко, говорити з нею. З часом Ліза призвичаїлася до собаки й почала потроху контактувати з нею. Спочатку торкнулася пальчиком до лапки, потім погладила.

А за півроку взагалі перестала боятися собак. Це сміливо можна назвати перемогою й маленькою історією успіху.

БІБЛІОЦЕНТР

Тернопільська обласна бібліотека для молоді

Бібліотека досить активна в проєктній діяльності. Тут реалізували чимало цікавих задумів та розвинули нетрадиційні напрями бібліотечного сервісу.

Є тут інтернет-центр для незрячих та слабозорих, обладнаний тифлотехнікою та спеціалізованим програмним забезпеченням: дисплей Брайля, портативний збільшувач, тифло-флеш-плеєр, програма екранного доступу JAWS та OPENbook.

Для батьків та дітей діє центр "Розумна дитина". Охочі можуть пройти навчальний курс "Англійська для дітей", або ж відвідати заняття із дитячим психологом, клуб інтерактивного читання, майстер-класи "Умілі ручки", тематичні табори "Канікули у бібліотеці".

Інформаційний центр Вікно в америку для майбутніх лідерів

Також тут регулярно влаштовують сімейні перегляди фільмів, мультиків. Для батьків доступна послуга "бібліоняня" – нагляд за дитиною впродовж години.

2019 року напередодні Всеукраїнського дня бібліотек зробили користувачам подарунок – відкрили кімнату активностей і відпочинку з караоке-системою, плазмовим телевізором, ігровою X-box приставкою, графічними ручками, настільними іграми.

Один із нових проєктів Тернопільської обласної бібліотеки для молоді – "Мультимедійна лабораторія "МедіаСтарт". Це навчально-комунікаційний майданчик, де кожен охочий має вільний доступ до сучасних мультимедійних технологій. Тут проходять курси із веб-програмування, графічного дизайну, діють клуби робототехніки, програмування.

Кімната активностей та відпочинку

Завідувач відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів пройшов онлайнове навчання та отримав сертифікат тренера із діджитал-маркетингу. Тепер він сам проводить курси для молодих підприємців, які стали користувачами бібліотеки.

У лабораторії також є студія звукозапису, де користувачі можуть створювати електронну музику та інший аудіоконтент. А взимку та влітку тут проходять ІТ-табори неповного дня.

За майже два роки понад 300 осіб пройшли навчання, понад 6000 відвідали саму лишень лабораторію. І це надзвичайно круто. Тому що не всім доступні мультимедійна техніка, мовні чи ІТ-курси, заняття з розвитку дитини, сучасна література.

Для батьків тут доступна послуга "бібліоняня" – нагляд за дитиною впродовж години

МУЛЬТИЗОНАЛЬНИЙ ПРОСТІР

Тростянецька публічна бібліотека, Сумська область

Як організувати простір та поєднати активності, які будуть цікаві дорослим та дітям, знають у Тростянецькій публічній бібліотеці. Під одним дахом тут знаходяться бібліотека для дітей та бібліотека для дорослих.

Коли почався процес децентралізації, бібліотеку хотіли взагалі закрити. Та зась! Завдяки меру вона не лише залишилася, але й перетворилася на заклад, що може скласти гідну конкуренцію європейським.

Трансформацію бібліотеки вирішили зробити за польським зразком. Простір поділили на різні функціональні зони.

У дитячій бібліотеці для дітей дошкільного віку облаштували ігрову кімнату з батутом, сухим басейном тощо. Менш ніж за рік її відвідали більше 350 молодих сімей з маленькими дітками.

У дитячій бібліотеці облаштували ігрову кімнату

Для дітей шкільного віку зробили зону Play Station. Там є кілька джойстиків, щоб діти одночасно могли грати в ігри чи розбиватися на команди та влаштовувати змагання, наприклад, гри у FIFA.

Є в бібліотеці й курси робототехніки, які проводить Сумська політехніка. Студенти та викладачі вишу вчать охочих, а бібліотека надає для цього приміщення. Задоволені усі – й ті, хто викладає, й ті, хто приходять учитися.

У дорослій бібліотеці облаштували соціально-літературне кафе. Кава тут коштує 5-7 грн, а чай – усього 3 грн. Є в меню холодні напої й різноманітні смаколики. Кафе стало улюбленим місцем і дорослих, і дітей.

Вранці сюди поспішають бабусі, які приходять до бібліотеки на гуртки. Спочатку вип`ють кави-чаю, а потім ідуть в`язати-вишивати.

Бабусі приходять до бібліотеки на гуртки

В обідню перерву тут організовують кава-паузи учасникам різноманітних семінарів і тренінгів.

Пізніше приходять школярі, чаюють та вчать уроки.

З липня по грудень 2019 року соціальне кафе відвідали майже 2 тис. осіб. І це не випадкові люди, які забігли на каву. Всі вони відвідувачі бібліотеки. Для багатьох містян бібліотека стала справжнім третім місцем після роботи й дому.

***

Щоб в Україні з`явилося якомога більше таких бібліотек, ВГО Українська бібліотечна асоціація запустила в червні 2020 року проєкт "Чотири простори бібліотеки: інноваційна модель діяльності".

Він отримав грант від Українського культурного фонду, а також підтримку Фундації Дарини Жолдак, Асоціації об`єднаних територіальних громад та Міністерства культури та інформаційної політики України.

У рамках проєкту розробили модель бібліотеки, що поєднує чотири простори: навчання, натхнення, зустрічей та подій. Цей формат був створений у Данії. В 2010 році його запропонували експерти Центру досліджень культурної політики Королівської школи бібліотечних та інформаційних наук при Копенгагенському університеті Дорек Скот-Хансен, Каспер Хвенегард Расмуссен та Хенрік Йохумсен.

Він добре зарекомендував себе на практиці. Бібліотеки за подібною моделлю сьогодні працюють в Данії, Німеччині, США та інших розвинених країнах. Сподіваємося, що невдовзі до цього списку додасться й Україна.

Оксана Бруй, експертка Української бібліотечної асоціації, спеціально для УП.Життя

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.