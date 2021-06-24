Сучасне мистецтво просто неба: про що розповідає Виставка на ВДНГ

Національний комплекс "Експоцентр України" — один з найуспішніших прикладів перетворення покинутого радянського публічного простору в популярний дозвільний комплекс та культурно-просвітницький парк.

Утім це унікальне місце відомо не тільки своїми подіями та розважальними локаціями (яких тут до речі понад 20), а й унікальною естетикою радянської архітектури.

Саме остання надихнула комунікаційну агенцію Dontstop Agency, брендингову студію COLOMO та креативну продюсерку ВДНГ Наталію Верьовку на запуск довгострокового артпроєкту під гаслом "ВДНГ надихає".

Кураторкою запросили мистецтвознавицю Євгенію Моляр.

У рамках сезоного проєкту "Літо на ВДНГ" простори Експоцентру перетворили на територію сучасного мистецтва.

Протягом літа гості Експоцентру зможуть побачити серію мистецьких ініціатив, за допомогою яких сучасні українські митці спробують переосмислити та навіть трохи "осучаснити" історію та архитектуру ВДНГ.

Їхні твори уже розмістили на території комплексу.

"Виставка" підкреслює загальний архітектурний ансамбль та надихає резидентів й відвідувачів комплексу на глибше ознайомлення з його історією.

Нові роботи з`являтимуться на ВДНГ протягом усього літнього сезону, кожна буде доповнювати та продовжувати попередні.

Що ж до основного експонату, ним стала колекція артпостерів, яку розмістили на центральній алеї. Це творчі рефлексії на певні об’єкти, місця та явища ВДНГ.

19 будівель зі 180 споруд Експоцентру мають статус пам’яток культурної спадщини.

Центральну частину комплексу збудували в 1952-1958 роках за проєктом Бориса Жежеріна, Віталія Орєхова, Ігора Мезенцева, Анатолія Станіславського та Дмитра Баталова.

Над окремими павільйонами працювали Михайло Гречин, Мусій Катеринога, Василь Гнєзділов, Віктор Єлізаров, Ігор Ланько та інші знані архітектори.

Колонада вхідної групи, центральний фонтан та основні галузеві павільйони, кожен з яких має свою особливу стилістику, утворюють разом неперевершений ансамбль.

А весь ВДНГ є взірцем модерністської архітектури зі скла, металу та бетону.

Сучасні художники і художниці по-різному репрезентують архітектуру комплексу: Богдан Мороз та Аліса Колодуб підкреслюють її святковість, Ксенія Гнилицька — декоративність.

Архітекторка Дана Косміна показує на практиці, як стильно і вишукано виглядає стилістика 1970-х років у сучасному дизайні.

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Є серед інших, і досить критичні роботи, що стосуються експлуатації будівель у сучасні часи.

Так, наприклад, Катерина Бучацька підіймає питання загальноприйнятої в Україні практики фарбування будівель, та на прикладі ВДНГ закликає до інших способів догляду за архітектурою.

А Даша Чечушкова розмірковує про те, як зі зміною функціонального призначення змінюються окремі елементи архітектурних споруд, зокрема — вікна.

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Тематику виставкових павільйонів осмислюють у своїх роботах Ганна Самар та Даниїл Немировський. Про історії та міфи ВДНГ розповідає фотографія Каті Бучацької "Ти точно його бачила". Роботи Анатолія Бєлова присвячено рослинному царству комплексу.

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Свого часу ВДНГ створювався як важливий політичний проєкт, в контексті ідеологічних зсувів останніх років, ця тема і зараз відгукується митцям.

Зокрема вона простежується у репродукції живопису із серії "Монументальна пропаганда світу моєї мрії" Катерини Лісовенко та у фотоколажі про антирелігійну складову ідеології СРСР Богдана Бунчака.

Погляд на радянську ідеологію через сучасну феміністичну оптику пропонує Олена Сіятовська, а іронічне фото про крах радянської системи та тимчасовий занепад ВДНГ представляє Євген Коршунов.

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Крім "Виставки" постерів уже зараз на ВДНГ можна побачити й цікаві артінсталяції.

Відомий проєкт Жани Кадирової "Реканонізація" розміщується на другому павільйоні комплексу та зображає подібність радянської антирелігійної діяльності до сучасних методів української декомунізації.

Робота "Сон П'єра Мічелі або пам'ятник перемоги сапротрофів" Ксенії Гнилицької – яку невдовзі можна буде побачити у відреставрованій оранжереї, відсилає нас до колонади центральних павільйонів ВДНГ.

Побачити Виставку на ВДНГ можна протягом усього літа. Вхід на територію комплексу — вільний.

Слідкувати за новинами ВДНГ, а також дізнатися перелік арт-проєктів та графік роботи усіх локацій "Літа на ВДНГ" можна на офіційних сторінках у Facebook та Instagram, приєднавшись до спільноти у Viber, а також на сайті.