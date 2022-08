Що не так з жестом до Дня Незалежності: критика українців і реакція Мінкульту

Креативна агенція Banda разом з Міністерством культури і інформаційної політики України запропонували жест до Дня Незалежності, яким українці зможуть вітати один одного зі святом.

Акцію назвали "Тризуб Незалежності", повідомляють в агенції.

Щоб утворити жест, треба підняти догори вказівний і середній пальці та мізинець, а безіменний зігнути і поставити на нього зверху великий.

"Ми обрали жест, яким усі українці зможуть вітати одне одного з Днем Незалежності: і в Києві, і в Криму, і у Варшаві. Це – Тризуб Незалежності. У ньому пульсує сила нашого Гербу та живе дух Незалежності, бо жестовою мовою він означає букву Н", – пояснюють в агенції.

Акцію назвали "Тризуб Незалежності"

До акції вже долучилися виконавиці DOROFEEVA, Alyona Alyona, Lida Lee, Даша Астаф’єва тощо. На якийсь час у пості агенції з’явилося фото міністра культури і інформаційної політики Олександр Ткаченка у вишиванці, однак потім його видалили.

Блогер Ігор Лаченков пише, що йому також пропонували взяти участь у флешмобі.

Однак чимало користувачів соціальних мереж почали висловлювати обурення щодо використання цього жесту.

Українці зазначили, що "тризуб" з пальців, який проборонує робити агенція, нагадує непристойний жест "two in pink one in stink" або "шокер".

Дописувачі звинуватили організаторів флешмобу у незнанні української історіїі. Вони згадали лідера Народного Руху України В’ячеслава Чорновола та його знаменитий жест, який символізував тризуб. Це підняті догори вказівний, середній та безіменний пальці.

Саме з таким жестом борець за українську незалежність зображений на пам’ятнику у Львові, саме так складали пальці народні депутати під час проголошення самостійної української держави у 1991 році. Пізніше цей жест став символом політичної партії "Свобода".

Інші дописувачі розгледіли більш глибинний сенс жесту.

У коментарях під постом чимало дописувачів називає акцію "крінжем" (соромом) і закликає видалити пост та "не ганьбитися".

"Просто видаліть це", – прохають коритсувачі

Тим часом в офісах banda створюють нові креативні жести: pic.twitter.com/euWaTvOn8T — піздоцентрований бабораб - early acce$s (beta) (@BlackthornDish) August 22, 2022

У Міністерстві культури і інформаційної політки прокоментували обурення користувачів.

"Перш за все, приносимо наші щирі вибачення за те, що "перекреативили" разом з @banda.agency" , – кажуть у відомстві.

Як пояснюють, у МКІП, мета цього флешмобу створити єдиний символ "для своїх".

"Жест, який можна було б показати в знак гордості за свою країну, а не навпаки. Без жодного підтексту та паплюження.

Ми наголошуємо, що у жодному випадку не ставили за ціль зневажити або образити наших співгромадян", – кажуть у Мінкульті.

У відомстві вважають, що "тризуба Чорновола" вже використовує політична партія, а їхньою метою було "розробити жест для всіх українців, незалежно від їхніх політичних поглядів".

У коментарі "УП. Життя" у МКІП зазначили, що гроші за флешмоб вони не платили і не замовляли його. Агенція сама вийшла на них з пропозицією підтримати акцію.

У креативній агенції також відреагували на хвилю коментарів та мемів. Вони заявили, що їхнім завданням було обрати "безпечний жест для усіх територій України".

"Авжеж, ми знаємо і шануємо традиційний жест Тризуба з пальців, який використовував В’ячеслав Чорновіл. Проте, на жаль, зараз його небезпечно підіймати у тимчасово окупованих українських областях. А ще він досить сильно асоціюється з однією з політичних партій", – зазначили в агенції.

Також організатори флешмобу закликали учасників акції використовувати той "жест Тризуба", який їм подобається.

Зрештою, агенція видаляє пост про флешмоб "на прохання деяких зірок".

"Планувалось все трішки інакше, але вийшло не дуже. Про*бали. Вибачте", – йдеться у дописі креативників.