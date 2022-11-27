Україна, яка завжди відроджувалась: у Мистецькому арсеналі відкрили виставку "Серце землі"

У столичному Мистецькому арсеналі відкрили виставку сучасного мистецтва "Серце землі". Вона стала другим проєктом музею від початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну.

Виставку мали відкрити напередодні Дня пам'яті жертв Голодоморів в Україні, у п'ятницю 25 листопада, однак у Києві, як і в більшості регіонів України, стався блекаут. Проте група людей все-одно прийшла на відкриття саме в цей день – тож для них провели кураторську екскурсію у світлі ліхтариків. Монтували експозицію також у темряві.

УП.Культура розповість, що подивитись на виставці "Серце землі" та чому вона актуальна сьогодні, в час героїчного захисту України від атак Росії.

У трьох залах правого крила Старого Арсеналу представили роботи у різних медіа – живопис, фотографія, відео, скульптура, графіка, інсталяція. Авторами стали 16 українських митців та мисткинь.

Тематично експонати розділили на три історії: перша – Україна химерна, яку знають із античних міфів і давніх оповідок. Така собі "антична житниця" Північного Причорномор’я, із чорноземів поблизу Херсона та Миколаєва, з якої везли зерно до Європи.Друга зала розповідає історію землі, яка переживала наругу, але завжди відновлювалась. Третя – плоди України: від збіжжя й поживних продуктів і до "отруйних плодів" – слідів сучасної війни.

У Мистецькому арсеналі відкрилась виставка "Серце землі". Кураторську екскурсію довелось провести майже в темряві через пошкоджену Росією енергетичну інфраструктуру. Фото: Олександр Попенко, Мистецький арсенал

Відвідувачі можуть побачити роботи художників, створені протягом 2014–2022 років. Є тут і такі, що створені спеціально до виставки.

"У виставці три зали і три частини. У першій історична оптика – це те, як наші терена бачили в інших землях. Дивились на них, як на шось дуже дивне, як на химерні місця, в яких всяке може бути. Тоді для стороннього глядача українські землі були населені кентаврами, химерними формами. Це були землі, в яких є щось приховане.

В експонатах цієї частини – приховані змісти. Як, наприклад, у графіці Нікіти Кадана. На перший погляд, пейзаж із ріллею, але на нижній його частині, під морівкою є тіні, в яких пізнаєш тіні померлих", – розповідає для УП.Життя про виставку директорка Мистецького арсеналу, співкураторка Олеся Островська-Люта.

Окрім директорки до кураторської групи проєкту "Серце землі" увійшли дві її заступниці – Ольга Жук та Анна Погрібна, а також менеджерка проєктів сучасного мистецтва Арсеналу Наташа Чичасова.

Виставку "Серце землі" у Мистецькому арсеналі готували при тимчасовому освітленні через знеструмлення. Фото: Олександр Попенко, Мистецький арсенал

Друга частина виставки присвячена трагічним подіям, що відбувались в різні часи на території України. Були пов’язані як безпосередньо із землею, так і накладали на неї свій багатовіковий відбиток.

У Мистецькому арсеналі відкрилась виставка "Серце землі". Фото: Олександр Попенко, Мистецький арсенал

"Іллюк зробив відео з "Землею" Довженка. Так змонтував фільм, що залишив сцени, де нема людей, а є тільки яблука, трави, пшениця... Каже, що треба на це дивитись, думаючи, що це 1932 рік, саме в тих регіонах, де відбувся Голодомор. Коли з кадру вилучена людина, ніби це такий парадиз, але ми знаємо насправді, що те, що нам показують не парадиз, а трагедія. Розуміємо це, вже привносячи своє знання", – розповіла співкураторка.

У Мистецькому арсеналі відкрилась виставка "Серце землі". Фото: Олександр Попенко, Мистецький арсенал

Багато уваги приділили степовій частині України, яку найбільше атакує ворог. Митці переосмислили й сталінські репресії, штучний голод як знаряддя залякування і контролю людей. Ці методи використовує й сучасна Росія, блокуючи відправлення хліба, продуктів із наших територій. Зачіпають пам’ять і про катастрофу на Чорнобильській АЕС у 1986. Стала кульмінацією наруги над людьми й усією екосистемою. Ще довгий час навіть вирощена на землі їжа здавалася отруйною.

"Більше говоримо про степ – про цей регіон, який зараз під обстрілами, був під окупацією. Це Херсонщина, Миколаївщина – говоримо про ці чорноземи. Алевтина Кахідзе зробила розпис про багаторічну й однорічну пшеницю, Олександр Бурлака зробив відео, як він подорожує південно-східними областями з середньовічною мапою – степом переважно. Які і зараз в окупації.

Дарина Мамайсур зняла про природу степу і його освоєння – знято це в Асканії Новій, яка зараз також зайнята ворогом", – розповіла директорка Арсеналу.

У Мистецькому арсеналі відкрилась виставка "Серце землі". Фото: Олександр Попенко, Мистецький арсенал

Третій блок присвячений "новим плодам" української землі. Вони проростають із нової війни, змушують осмислити зв’язок зі своєю територією, захищатись.

"Остання зала більше про рослини, їжу, харчі. Бачимо це як форму долання отруєння землі – там Жанна Кадирова з проєктом "Паляниця". Катерия Алійник малює гранати, людські залишки, зброю, яка нібито проростає з землі. Тут у блоці також роботи Андрія Достлєва і Лії Достлєвої "Я не можу викинути їжу"– переосмислення травми Голодоморів.

У роботі Звягенцевої центральним елементом є вербова гілка, яка проростає за всіх обставин. Це з одного боку про дивність, з іншого про те, що ці землі щоразу виживають, яке місце людини при цьому всьому, яка для людини трагедія часто. Також про зв'язок між людиною й конкретним місцем", – розповідає Олеся Островська-Люта.

Після відновлення постачання електроенергії у Києві, виставка запрацювала на повну потужність. Попри загрозу нових відключень, в Арсеналі говорять, що підлаштовуватимуться під них – команді інституції важливо показати "Серце землі" якомога більшій кількості людей.

Ганна Щокань, журналістка УП.Культура