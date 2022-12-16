Гастролі, зарплати та незворотні зміни: що насправді відбувається в столичному Театрі на Лівому березі

Хто стане керівником Театру на Лівому березі, що відбувається з колективом, як працює театр, чи виходитимуть нові прем'єри, чи бодай там не криза і розкол – питання, які турбують київську театральну спільноту у грудні 2022.

УП.Життя дізнавались про нинішнє життя однієї з найуспішніших театральних сцен столиці і запросили до слова Головну режисерку Театру Драми й комедії на Лівому Березі, театрального критика та Департамент культури КМДА. Також ми поспілкувались з керівником Театру на Лівому Березі Стасом Жирковим. Зараз він працює за кордоном і ставить нові прем'єри. Станіслав поговорив з нами, але згодом передумав і заборонив публікувати коментарі – пообіцяв, що поспілкуємось ще раз пізніше.

З чого все почалося

У жовтні 2022 директор-художній керівник Театру на Лівому березі Стас Жирков звільнився з посади. У соцмережах режисер написав, що це рішення не було добровільним, проте йому довелось його ухвалити. Тоді ж заяву на звільнення з посади директорки київського театру "Золоті Ворота" написала й дружина Жиркова Ксенія Ромашенко.

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Згодом стало відомо, що пара вже не перший місяць перебуває за кордоном. А працівники комунальних та державних підприємств та установ не можуть працювати дистанційно, перебуваючи за межами України, – так постановив Уряд ще у березні.

Згодом у соцмережах почали поширювати дописи, у яких прямо або натяками вказували на розкол у колективі Театру на Лівому березі. Також ішлось про буцімто незадоволення частини команди Театру тим вектором розвитку, який обрав у 2019 екс-керівник Стас Жирков. Ще натякали на можливі фінансові проблеми театру, спричинені політикою керівництва під час повномасштабного нападу Росії на Україну.

У Театрі розкол заперечують. У грудні 2022 колектив Театру створив публічну заяву з проханням призначити тимчасовим керівником театру акторку Олесю Жураківську. За кандидатуру акторки виступила більшість творчого колективу.

Кандидатуру Жураківської підтримала й головна режисерка Театру Тамара Трунова. У 2019 вона подавалась на конкурс директора разом із Стасом Жирковим. Згодом вони об'єднали зусилля і залишились керувати театром разом. Трунова зауважила, що поважає рішення Жиркова піти з посади.

Стас Жирков очолював театр із 2019 року. Фото: Facebook Жиркова

Коли звільнився Жирков

"Коли Жиркову довелось написати заяву на звільнення – було багато думок, навіть, контроверсійних. Все, крім звинувачень. Я достатньо добре знаю обставини життя Стаса і завдяки тісній співпраці дуже добре розумію його для того, щоб не робити поверхневих оціночних суджень. Він надзвичайно багато зробив для театру, і я завжди про це пам'ятатиму", – каже головна режисерка театру Тамара Трунова.

Кандидатура Олесі Жураківської як виконувачки обов’язків керівника, на думку режисерки, зараз єдина прийнятна.

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Чому у театрі пропонують кандидатуру Олесі Жураківської

"Олеся працює в театрі з 2001 року, знає його зсередини, розуміє потреби і проблеми. Має проактивну громадську позицію. Має вдалий досвід керівництва Будинком ветеранів сцени, який очолює з літа 2013 року. Як і всі, я чекаю на рішення Департаменту Культури. Я не бачу більш прийнятної кандидатури, ніж Жураківська, але і за межі власних компетенцій виходити не буду. Прийматиму власне рішення, відштовхуючись від фактичного призначення", – каже Тамара Трунова.

Театр запрацював набагато пізніше за інші київські

Театр на Лівому Березі, який, як і всі столичні заклади культури, вимушений був закритись з початком повномасштабного вторгнення, запрацював лише восени. Тоді як кілька інших київських театрів грали вже у травні. Це також стало предметом обговорення у театральній спільноті.

Тамара Трунова пояснює, що Театр на Лівому березі не відкривав двері глядачам з кількох причин.

"З весни 6 акторів перебувають на службі в ЗСУ. Велика кількість працівників перебували за кордоном. Розташування театру також диктує свої умови: будівля театру стоїть біля метро Лівобережна, й в час повітряної тривоги (яка навесні та на початку літа лунала кожні 2-3 години) червона гілка метрополітену не функціонує. Тобто частина глядачів та персоналу могли просто не доїхати / повернутися на / з вистави. Також у театрі немає власного бомбосховища. І коли з'явилися домовленості з ТРЦ Комод про те, що театр може користуватися їхнім укриттям, ми почали готуватися до відкриття театру", – коментує Трунова.

Режисерка пояснює, що в цей час театр створював міжнародні колаборації та вийшов у онлайн простір. В травні 2022 року запустили серію zoom-зустрічей глядачів з акторками та акторами. І навіть збирали цим гроші на ЗСУ.

Тамара Трунова працює головною режисеркою театру. Фото: Facebook Трунової

Керівники виїхали

Тамара Трунова розповідає, що Стас Жирков разом із частиною команди Лівого Берега виїхали з України для участі в міжнародних проєктах. Першим проєктом театру за кордоном став тур вистави "Погані дороги". Його провели у Польщі, країнах Балтії, Німеччині. Відповідно, виїзд на гастролі робили тим, хто має дотичність до конкретної вистави.

"Керівники та частина колективу виїхали за кордон наприкінці березня та на початку квітня. Писалися офіційні запити та конкретні плани щодо роботи за кордоном. Це складний бюрократичний процес, в результаті якого провідне Міністерство надає "рекомендацію" щодо виїзду. Деякі терміни вистав перетиналися чи накладалися, тож, так, зворотнього перетину кордону України не було. Керівники залишились за кордоном. На великі виїзди, як то тур "Поганих доріг" чи створення вистав у копродукції, люди їхали та поверталися у зазначені терміни, як і продовжують це робити зараз", – каже Трунова.

Чи отримували в театрі зарплати?

Режисерка каже, що попри закиди у ЗМІ, що весь колектив Театру влітку був у простої та не отримував оплати, – кошти все-таки надходили.

"Команда, яка активно працювала за кордоном та в Україні, отримувала повну заробітну плату, це біля 10% від колективу театру. Команда, яка технічно та адміністративно повинна обслуговувати будівлю та вести адміністративні процеси, були на простої та отримували ⅔ від голого окладу. Персонал, який мав дітей до 18 років були на простої та отримували ⅔ від голого окладу. Команда, яка взагалі не працювала (частина акторського, художнього та адмін колективу), були на призупинених контрактах. Влітку фактично всі працівники були відправлені в оплачувану відпустку", – каже Трунова.

Сама режисерка виїхала за кордон з дитиною 22 березня. Зараз працює віддалено – задіяна в міжнародних проєктах: створила онлайн-зустрічі "12-й гравець", викладала студентам оналайн, на запрошення Дойче Театру (Берлін) зробила сценічне читання п'єси Наталки Ворожбит "Саша, винеси сміття", у грудні разом із Польщею й Литвою поставили виставу "Інвазія" в Драматичному театрі ім. Алєксандра Венґєрка (Польща) – про жінок, що виїхали з України. Віддалено Трунова продовжує включатись у роботу Театру на Лівому Березі.

"Весь цей час щоденно займаюсь власними обов'язками головної режисерки театру. А це формування репертуару – на поточний сезон заплановано три прем'єри. Ухвалюю рішення щодо призначень та вводів, проводжую репетиції по введенням акторів на ролі – за активної участі завідуючої трупи. Безперервно шукаю драматургію для планування майбутнього репертуару. Веду перемовини з режисерами, художниками, композиторами. У нас триває пошук нових грантових програм, відбувається участь у пітчингах", – розповіла Трунова.

У Театрі на Лівому Березі провели ребрендинг, зробили ремонт та змінили репертуар

Тамара Трунова зауважила, що широке публічне обговорення ситуації на Лівому Березі сталось через перекручування фактів.

"Всім, хто бере на себе відповідальність висловлювати будь-яку думку, що не є фактом, треба розібратися у природі власних нереалізованих потреб. А потім - шукати шляхи реалізації цих потреб мирним і прозорим шляхом. Як стабілізувати ситуацію, яку свідомо і так неделікатно розхитує частина колективу? Я про це думаю", – каже Трунова.

Як змінився театр за Жиркова?

У театрі нам надали статистику щодо кількості нових вистав, випущених за керівництва Стаса Жиркова й Тамари Трунової. За 4 роки Театр випустив 20 нових прем’єр зараз готуються ще 3. За інформацією, яку надали проєктні менеджери театру, у 2021 році майже всі вистави, крім одної, були створені повністю або частково за грантові гроші.

"За два останні роки було залучено та реалізовано більше 8 млн грн грантових коштів. Мова йде не лише про вистави, але й величезну кількість спецпроєктів: від італійських читань Данте за участю італійських акторів до міжнародної театральної лабараторії з німецьким театром Каммершпіле.

Також ми змогли трохи оновити технічну частину театру за рахунок трьох інфраструктурних грантів. За статистикою, з приходом нової команди під керівництвом Стаса Жиркова, змінилася й аудиторія театру. Якщо до 2019 року наша аудиторія виглядала як 40-50+, то на початку 2022 року це 23-65+", – розповіла проєктна директорка Театру на Лівому березі Катерина Граднова-Савицька.

Також у театрі нам повідомили, що з 2019-го року провели ремонт та звукоізоляцію малої сцени, облаштували зону відпочинку для гостей, придбали кондиціонери для підтримування комфортної температури та закупили офісну техніку для працівників адміністративної частини. Більшість коштів зібрали краудфандингом.

У театрі хочуть призначити виконувачкою обов'язків директорки акторку Олесю Жураківську. Фото: Facebook

Про що свідчить широке обговорення зміни керівництва

Стосовно обговорення зміни керівництва Театру на Лівому Березі висловилась театрознавиця, кандидатка мистецтвознавства Ірина Чужинова. УП.Життя звернулись до неї за коментарем, проте критикиня висловила свою думку в соцмережі.

Чужинова написала, що її непокоїть обговорення ситуації в Театрі. Зокрема, вона звернула увагу на закиди в бік Стаса Жиркова, які не стосуються безпосередньо його роботи.

"Перше, що треба зробити, на мою думку, це публічно про це поговорити. Можливо, не один раз. Можливо, спочатку ми будемо кричати одне на одного, але і це частина процесу, давайте кричати. Але якщо Вахтанг Кіпіані і така арт-блогерка як Людмила Семенюк (тобто з різних "бульбашок") пишуть, що це злочин, якщо "чоловік призовного віку, та ще й директор театру, вже 9 місяців знаходиться за кордоном", то є про що говорити.

Бо ніби ми домовилися, що нам важливо розповідати про себе назовні, тому не один Стас сьогодні працює за кордоном, але щось пішло не так. Розумію, що основний акцент на тому, що саме керівник покинув інституцію, а не на тому, що режисер працює за кордоном, але все переплітається і наратив деформується. Я чую "злочин", "дезертирство", "непатріот". Тобто є про що думати ", – написала Ірина Чужинова.

Театрознавиця додала. що Стас Жирков вже не директор театру, тому далі можемо говорити виключно про право митця/мисткині на творчість в умовах війни.

Також Ірина Чужинова звернула увагу на закиди в бік репертуару та загалом вектор розвитку театру, який докорінно змінився за Стаса Жиркова. Вона підкреслила, що, режисер проходить конкурс з програмою. Отже, вектор розвитку Театру був затверджений вже у 2019-му.

"Програма, яку заявляє директор-художній керівник є частиною його контракту. В.о. отримує всі повноваження директора, але при цьому не подає програми, більше того не проходить через конкурс.

Тому сподіваюся, що у нинішнього керівника департаменту культури міста Києва Сергія Анжияка вистачить мудрості і терпіння, а також мужності і непохитності, аби прийняти виважене рішення і зберегти все те хороше, що було напрацьовано за останні три роки. Можливо, для цього потрібна також і зовнішня експертиза? Аби не зруйнувати інституцію і зберегти колектив під час війни", – написала Ірина Чужинова.

Що кажуть у Київській Адміністрації

У департаменті Культури КМДА, якому підпорядковується Театр на Лівому Березі нам повідомили, що через публічні звернення кількох працівників театру – невдовзі плануються перевірки.

"За інформацією Департаменту культури КМДА, відділом внутрішнього аудиту Департаменту у третій декаді грудня 2022 року планується розпочати проведення позапланової перевірки господарської та фінансової роботи театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, за період з 24 лютого 2022 року по цей час", – повідомили в КМДА.

Стосовно виїзду за кордон Стаса Жиркова, то у Департаменті нам повідомили, що перетин кордону відбувся в рамках міжнародного проєкту, підготовка до якого мала розпочатись іще в лютому. 11 лютого 2022 року Жирков звертався до Департаменту культури КМДА за погодженням службового відрядження за кордон до Вільнюса.

"У березні 2022 року Жирков виїжджав у службове відрядження за кордон з метою реалізації культурно-мистецьких заходів в підтримку України. Відрядження відбувалося у межах проєкту Міністерства культури та інформаційної політики України. Зазначимо, що Департамент культури КМДА здійснює виключно погодження міжнародної поїздки. Таке погодження не є документом, що дає право на безперешкодний перетин кордону України під час дії воєнного стану", – повідомили у КМДА.

Також у Департаменті нам повідомили, що за Законами України службові відрядження за кордоном можуть тривати до 2 місяців включно. Також діячам культури може надаватись творча відпустка.

"Строк одного відрядження не може перевищувати 30 календарних днів в межах України та 60 календарних днів за кордоном. Професійним творчим працівникам закладів культури для підготовки та участі в мистецьких конкурсах, гастрольних заходах та інших культурно-мистецьких проєктах може надаватися творча відпустка для провадження творчої діяльності тривалістю до 90 календарних днів", – зазначили в Департаменті.

Чи будуть оголошувати конкурс на заміщення посади керівника театру

Відповідно до чинного законодавства, проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора театру буде можливим після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування. В КМДА УП.Життя не надали інформації, чи і коли призначать Театру на Лівому Березі нового виконувача обов'язків керівника.