Любив поїсти й одну особливу українську пісню: як знімали фільм про Казимира Малевича

В Україні дозняли фільм про найвідомішого авангардиста, засновника напряму супрематизм Казимира Малевича. Зйомки фільму мали завершитись у березні 2022 року, але їх перенесли через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Зараз стрічка перебуває на постродакшені, а відзнятий матеріал в той час мандрує світовими фестивалями.

Режисеркою фільму є Дар’я Онищенко, продюсерками фільму стали Анна Паленчук і Марія Каель. Роль майстра кольорових абстракцій та автора "Чорного квадрату" виконав актор Театру Франка Віталій Ажнов. Він розповів УП.Життя, чи складно йому було стати Малевичем. І як вдалось відновити зйомки попри війну.

"Допоки не почав занурюватись у творчість Малевича, ставився до нього скептично. Потім почав більше цікавитись ним – роздивлявся картини, читав біографію. Зараз ним дуже захоплююсь, надзвичайно пишаюсь тим, що він наш український всесвітньо відомий художник", – розповідає Віталій.

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Вживаючись в роль, актор читав архіви Малевича та працював із дослідниками доробку митця.

"Найскладніше було збагнути те, що ця роль мені дісталась. Це напевно мрія зіграти таку величну постать всесвітньо відому – тут почались пошуки різної інформації в біографії Малевича. Мені багато в цьому допомагали й режисерка, й мистецтвознавиця, яка займається Малевичем – Тетяна Філевська. Це підвищувало мій рівень відповідальності до того, що маю втілити в кадрі", – поділився актор.

Щоби краще втілити митця – Ажнов цікавився, що любив Казимир Малевич, яким був у спілкуванні.

"Малевич любив своїх студентів. Ставився, як до дітей. Був авторитарним, але завжди допомагав і занурювався в життя студентів", – каже Ажнов.

Актор театру й кіно Віталій Ажнов втілив у фільмі Казимира Малевича. Фото: Facebook Віталій Ажнов

До "слабкостей" митця входили музика та смачна їжа.

"Малевич дуже любив смачно поїсти, багато розповідав про своє відрядження за кордон найперше – там було багато смачної їжі. Любив українську кухню. Ще митець дуже любив українську пісню "Броде відет вельми в полі", – каже Ажнов.

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Актор театру й кіно Віталій Ажнов втілив у фільмі Казимира Малевича. Фото: Facebook Віталій Ажнов

У фільмі, за словами виконавця головної ролі, буде багато любові.

"Цікавих моментів було багато на зйомках, але не хочу заспойлерити. Запам'ятав круті сцени з дружиною Малевича – всі дуже сексуальні, в них багато любові, пристрасті. Гадаю, це цікава лінія буде в кіно – стосунки Малевича з першою дружиною, та й із другою теж", – поділився Ажнов.

Актор театру й кіно Віталій Ажнов втілив у фільмі Казимира Малевича. Фото: Facebook Віталій Ажнов

Актор поділився, що відчуває потужність такої ролі саме зараз.

"Важливо було його зіграти, бо це художник, якого намагається привласнити країна-агресор. Важливо було в контексті війни створити це кіно – бо Малевич це український художник. Кіно про силу волі, про силу особстості про геніальність про любов – все це дуже загальні слова але тим не менше – це кіно про справжнього українського Діяча!" – розповів Ажнов.

Продюсеркою та співсценаристкою картини виступила Анна Паленчук. Захоплювалась творчістю художника з дитинства і вирішила розповісти про нього справжню повну історію.

"Одного разу, приблизно 6 років тому, я була в Стокгольмі, де в Музеї сучасного мистецтва побачила його картину: вона була підписана "Казимир Малевич — російський авангардний художник". Мене це обурило, адже у багатьох джерелах він досі значиться як російський художник-авангардист, попри те, що народився в Києві, писав і говорив українською мовою та провів дитинство, юнацькі роки та частину професійного життя в Україні. Я розказала про це Дар’ї і ми вирішили, що зробивши фільм про Малевича, зможемо розказати світу про його українське коріння. Це особливо актуально зараз, адже ми маємо повернути з росії українську культурну спадщину та українські геніальні імена, очистивши їх вид імперського наративу", – ділиться продюсерка та співсценаристка проєкту Анна Паленчук.

Режисерка Дарія Онищенко написала у соцмережах, що фільм доробили саме свасно.

"І все ж таки посеред всього жаху і війни ми відзняли наш фільм, бо ми переконані, що боротьба за повернення Малевичу його українського ідентитету важлива саме зараз. Виходячи тепер офіційно в медіа простір ми вступаємо в відкритий конфлікт з багатьма російськими мистецтвознавцями та істориками: і ми цього не боїмося: ми плануємо боротись до кінця, аби більше запитань, звідки Малевич, де він народився, що сформувало його світогляд, ні в кого не виникало", – написала режисерка.

У фільмі звернули увагу на контекст: художник Казимир Малевич жив та творив в Радянському Союзі, влада якого знищувала всі прояви вільного мистецтва і воліла підпорядкувати авангард вимогам радянської пропаганди. Малевич – єдиний художник, який відкрито критикував та зображував тему Голодомору у своїх роботах, за що переслідувався радянською владою.

Цікавою родзинкою фільму є його структура. Він складається з чотирьох квадратів – чотирьох частин, кожна з яких розповідає про певний епізод з життя Казимира Малевича. Так, приділили увагу відтворенню його картини періоду Голодомору в зруйнованих російською армією селах Київщини.

І також, нехай ще більше людей дізнаються, що саме Малевич не боявся писати картини присвячені Голодомору і вів боротьбу з радянською владою. Росія пишається конструктивістом і суперником Малевича Татліним також? Розповімо світу про українське походження і цього відомого авангардиста. Все це: в нашому фільмі. Київ: культурна європейська столиця і ім‘я Малевича має належати до видатних людей Києва", – написала режисерка у соцмережах.

Дата виходу картини в прокат поки що не відома.