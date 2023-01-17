Книжковий Арсенал назвав найкрасивіші видання України 2022 року

Організатори міжнародного фестивалю Книжковий Арсенал у вівторок, 17 січня, назвали переможців всеукраїнського конкурсу "Найкращий книжковий дизайн 2022".

14 переможців конкурсу визначили у п’яти категоріях: Книга для читання, Візуальна книга, Дитяча книга, Утилітарна книга та Експеримент. Гран-прі цьогоріч не визначали, адже через вторгнення Росії конкурс відбувся в особливому форматі.

Всього на сьомий конкурс "Найкращий книжковий дизайн" було подано 142 видання.

"Книги-переможці конкурсу "Найкращий книжковий дизайн-2022" показують, що попри надзвичайно складні обставини роботи книговидавничої галузі в Україні цього року, серед видань на ринку ми маємо конкурентні продукти справді європейської якості, гідні відзнаки, промоції та представлення на світовому конкурсі дизайну. Всі ці приклади – результат ретельної та кропіткої роботи талановитих фахівців як над книгою в цілому, так і над мікродеталями в дизайні", – зазначили організатори конкурсу.

Фото: Олександр Попенко

У номінації "Візуальна книга" перемогу отримали:

Fountain of Exhaustion. Acqua Alta. Автор: Павло Маков. Видавництво: ist publishing

"Іловайськ. 2014". Автори: Олександр Глядєлов, Максим Дондюк, Максим Левін, Маркіян Лисейко. Видавництво: Бланк-Прес

"Культ і образ Онуфрія Великого". Автор: Ростислав Забашта. Видавництво: Родовід

Фото: Олександр Попенко

У номінації "Книга для читання" переможцями стали видання:

"Camera Lucida. Нотування фотографії". Автор: Ролан Барт. Музей харківської школи фотографії

"Божої вам ласки, містере Роузвотере". Автор: Курт Воннеґут. Видавництво: Вавилонська бібліотека

"Розмови про архітектуру". Автори: Богдан Волинський, Олег Дроздов. Видавництво: ist publishing

Фото: Олександр Попенко

Найкрасивішими дитячими книжками визнано:

"Жовтий метелик". Автор: Олександр Шатохін. Видавництво: Видавництво Старого Лева

"Казка про чорний квадрат". Авторка: Марія Білінська. Видавництво: Парасоля

"Це тиха ніч, мій астронавте". Авторка: Оксана Лущевська. Видавництво: Книголав

Фото: Олександр Попенко

Переможці у номінації "Утилітарна книга":

"Illustration in Ukraine. Ілюстрація в Україні". Видавництво: CP Publishing

"Довідник безбар'єрності". Видавництво: ist publishing

Фото: Олександр Попенко

Переможці у номінації "Експеримент":

"аlЬmanaХ", самвидав

"NA4JOPM8". Автор: Ігор Чекачков. Видавництво: ist publishing

"ПлюсМінусНескінченність", локальний журнал про глобальне

Фото: Олександр Попенко

Також журі присудило три спецвідзнаки.

Спецвідзнака журі за дизайн, який проявляє цінність молодого мистецтва:

"MYPH". Видавництво: RODOVID / MYPH

"МУХі" 2009-2021. Видавництво: Основи

Спецвідзнака журі за розвиток традиції української дитячої ілюстрації:

"Абу Каракамбада. Колискова для Мішелі". Видавництво: Крокус

Фото: Олександр Попенко

Переможці представлятимуть Україну на світовому конкурсі "Найкрасивіші книги світу", який організовує німецький фонд Buchkunst (Stiftung Buchkunst), а також експонуватимуться на міжнародних книжкових ярмарках у Вільнюсі, Ляйпцигу і Франкфурті в 2023 році.

Конкурс "Найкращий книжковий дизайн" було започатковано в 2016 році Міжнародним фестивалем Книжковий Арсенал в співпраці з Goethe-Institut в Україні за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку та фонду Buchkunst.