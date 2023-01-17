Книжковий Арсенал назвав найкрасивіші видання України 2022 року

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
8211
17 січня 2023

Організатори міжнародного фестивалю Книжковий Арсенал у вівторок, 17 січня, назвали переможців всеукраїнського конкурсу "Найкращий книжковий дизайн 2022".

14 переможців конкурсу визначили у п’яти категоріях: Книга для читання, Візуальна книга, Дитяча книга, Утилітарна книга та Експеримент. Гран-прі цьогоріч не визначали, адже через вторгнення Росії конкурс відбувся в особливому форматі.

Всього на сьомий конкурс "Найкращий книжковий дизайн" було подано 142 видання.

Реклама:

"Книги-переможці конкурсу "Найкращий книжковий дизайн-2022" показують, що попри надзвичайно складні обставини роботи книговидавничої галузі в Україні цього року, серед видань на ринку ми маємо конкурентні продукти справді європейської якості, гідні відзнаки, промоції та представлення на світовому конкурсі дизайну. Всі ці приклади – результат ретельної та кропіткої роботи талановитих фахівців як над книгою в цілому, так і над мікродеталями в дизайні", – зазначили організатори конкурсу.

Фото: Олександр Попенко

У номінації "Візуальна книга" перемогу отримали:

  • Fountain of Exhaustion. Acqua Alta. Автор: Павло Маков. Видавництво: ist publishing
  • "Іловайськ. 2014". Автори: Олександр Глядєлов, Максим Дондюк, Максим Левін, Маркіян Лисейко. Видавництво: Бланк-Прес
  • "Культ і образ Онуфрія Великого". Автор: Ростислав Забашта. Видавництво: Родовід
Фото: Олександр Попенко

У номінації "Книга для читання" переможцями стали видання:

Реклама:
  • "Camera Lucida. Нотування фотографії". Автор: Ролан Барт. Музей харківської школи фотографії
  • "Божої вам ласки, містере Роузвотере". Автор: Курт Воннеґут. Видавництво: Вавилонська бібліотека
  • "Розмови про архітектуру". Автори: Богдан Волинський, Олег Дроздов. Видавництво: ist publishing
Фото: Олександр Попенко

Найкрасивішими дитячими книжками визнано:

  • "Жовтий метелик". Автор: Олександр Шатохін. Видавництво: Видавництво Старого Лева
  • "Казка про чорний квадрат". Авторка: Марія Білінська. Видавництво: Парасоля
  • "Це тиха ніч, мій астронавте". Авторка: Оксана Лущевська. Видавництво: Книголав
Фото: Олександр Попенко

Переможці у номінації "Утилітарна книга":

  • "Illustration in Ukraine. Ілюстрація в Україні". Видавництво: CP Publishing
  • "Довідник безбар'єрності". Видавництво: ist publishing
Фото: Олександр Попенко

Переможці у номінації "Експеримент":

  • "аlЬmanaХ", самвидав
  • "NA4JOPM8". Автор: Ігор Чекачков. Видавництво: ist publishing
  • "ПлюсМінусНескінченність", локальний журнал про глобальне
Фото: Олександр Попенко

Також журі присудило три спецвідзнаки.

Спецвідзнака журі за дизайн, який проявляє цінність молодого мистецтва:

  • "MYPH". Видавництво: RODOVID / MYPH
  • "МУХі" 2009-2021. Видавництво: Основи

Спецвідзнака журі за розвиток традиції української дитячої ілюстрації:

  • "Абу Каракамбада. Колискова для Мішелі". Видавництво: Крокус
Фото: Олександр Попенко

Переможці представлятимуть Україну на світовому конкурсі "Найкрасивіші книги світу", який організовує німецький фонд Buchkunst (Stiftung Buchkunst), а також експонуватимуться на міжнародних книжкових ярмарках у Вільнюсі, Ляйпцигу і Франкфурті в 2023 році.

Конкурс "Найкращий книжковий дизайн" було започатковано в 2016 році Міжнародним фестивалем Книжковий Арсенал в співпраці з Goethe-Institut в Україні за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку та фонду Buchkunst.

Читайте також: Що потрібно українській книжці, щоб закріпити цьогорічний успіх закордоном


Реклама:


Реклама:
 1774
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2803
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20465
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій