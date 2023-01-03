Видання Variety назвало найбільш очікувані фільми 2023 року

Авторитетне видання Variety назвало найбільш очікувані фільми, які вийдуть на великі екрани у 2023 році.
У списку з 39 назв можна побачити стрічки разноманітних жанрів та від всесвітньо відомих і менш популярних режисерів. Тут і нові роботи М. Найта Шьямалана "Стукіт у двері" та Крістофера Нолана "Оппенгеймер", і продовження детективної серії про Пуаро від Кеннета Брани, кілька фільмів за мотивами коміксів ("Шазам! Лють богів", "Людина-мураха та Оса: Квантоманія").
Список найбільш очікуваних фільмів 2023 року на думку Variety:
"М3ҐАН" (M3gan). Режисер Джерард Джонстон
Прем’єра: 6 січня
"80 для Бреді" (80 for Brady). Режисер Кайл Марвін
Прем’єра: 3 лютого
"Стукіт у двері" (Knock at the Cabin). Режисер М. Найт Шьямалан
Прем’єра: 3 лютого
"Супер Майк: Останній танець" (Magic Mike’s Last Dance). Режисер Стівен Содерберг
Прем'єра: 10 лютого
"Людина-мураха та Оса: Квантоманія" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania). Режисер Пейтон Рід
Прем'єра: 17 лютого
"Ведмідь під кайфом" (Cocaine Bear). Режисер Елізабет Бенкс
Прем'єра: 24 лютого
"Крід III" (Creed III). Режисер Майкл Бакарі Джордан
Прем'єра: 3 березня
"Крик 6" (Scream 6). Режисери Метт Беттінеллі-Олпін і Тайлер Джіллетт
Прем'єра: 10 березня
"Шазам! Лють Богів" (Shazam! Fury of the Gods). Режисер Девід Ф. Сандберг
Прем'єра: 17 березня
"Джон Уік 4" (John Wick: Chapter 4). Режисер Чад Стахелські
Прем'єра: 24 березня
"Підземелля і дракони" (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves). Режисери Джонатан Голдштейн та Джон Френсіс Дейлі
Прем'єра: 31 березня
"Шевальє" (Chevalier). Режисер Стівен Вільямс
Прем'єра: 7 квітня
"Брати Супер Маріо в кіно" (The Super Mario Bros. Movie). Режисер Аарон Хорват
Прем'єра: 7 квітня
"Ренфілд" (Renfield). Режисер Кріс Маккей
Прем'єра: 14 квітня
|Фото: imdb
"Наступний гол – переможний" (Next Goal Wins). Режисер Тайка Вайтіті
Прем'єра: 21 квітня
|Фото: Searchlight Pictures
"Вартові галактики 3" (Guardians of the Galaxy Vol. 3). Режисер Джеймс Ґанн
Прем'єра: 5 травня
"Книжковий клуб 2" (Book Club 2: The Next Chapter). Режисер Білл Голдермен
Прем'єра: 12 травня
"Форсаж 10" (Fast X). Режисер Луї Летер'є
Прем'єра: 19 травня
"Русалонька" (The Little Mermaid). Режисер Роб Маршалл
Прем'єра: 26 травня
"Людина-павук: Навколо всесвіту 2" (Spider-Man: Across the Spider-Verse). Режисери Хоакім Дос Сантос, Кемп Паверс та Джастін Томпсон
Прем'єра: 2 червня
"Трансформери: Час звіроботів" (Transformers: Rise of the Beasts). Режисер Стівен Кейпл-молодший
Прем'єра: 9 червня
"Жодних образ" (No Hard Feelings). Режисер Джин Ступніцкі
Прем'єра: 23 липня
"Флеш" (The Flash). Режисер Енді Мускетті
Прем'єра: 23 червня
|Фото: imdb
"Індіана Джонс 5" (Indiana Jones and the Dial of Destiny). Режисер Джеймс Менголд
Прем'єра: 30 червня
"Місія неможлива: Розплата. Частина перша" (Mission Impossible: Dead Reckoning – Part One). Режисер Крістофер Маккворрі
Прем'єра: 14 липня
"Барбі" (Barbie). Режисер Грета Гервіг
Прем'єра: 21 липня
"Оппенгеймер" (Oppenheimer). Режисер Крістофер Нолан
Прем'єра: 21 липня
"Марвели" (The Marvels). Режисер Ніа Дакоста
Прем'єра: 28 липня
"Маєток з привидами" (Haunted Mansion). Режисер Роб Мінкофф
Прем'єра: 11 серпня
|Фото: imdb
"Суперники" (Challengers). Режисер Лука Гуаданьїно
Прем'єра: 11 серпня
"Синій жук" (Blue Beetle). Режисер Анхель Мануель Сото
Прем'єра: 18 серпня
|Фото: Variety
"Привид у Венеції" (A Haunting in Venice). Режисер Кеннет Брана
Прем'єра: 15 вересня
"Крейвен-мисливець" (Kraven the Hunter). Режисер Джей Сі Чандор
Прем'єра: 6 жовтня
|Фото: IGN
"Екзорцист" (The Exorcist). Режисер Девід Гордон Грін
Прем'єра: 13 жовтня
|Постер фільма
"Дюна 2" (Dune: Part Two). Режисер Дені Вільньов
Прем'єра: 3 листопада
|Фото: Warner Bros.
"Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes). Режисер Френсіс Лоуренс
Прем'єра: 17 листопада
"Бажання" (Wish). Режисер Кріс Бак та Фаун Вірасанторн
Прем'єра: 22 листопада
|Фото: imdb
"Вонка" (Wonka). Режисер Пол Кінг
Прем'єра: 15 грудня
|Фото: imdb
"Аквамен і загублене королівство" (Aquaman and the Lost Kingdom). Режисер Джеймс Ван
Прем'єра: 25 грудня
|Фото: @creepypuppet / Instagram
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