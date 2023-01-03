Видання Variety назвало найбільш очікувані фільми 2023 року

Авторитетне видання Variety назвало найбільш очікувані фільми, які вийдуть на великі екрани у 2023 році.

У списку з 39 назв можна побачити стрічки разноманітних жанрів та від всесвітньо відомих і менш популярних режисерів. Тут і нові роботи М. Найта Шьямалана "Стукіт у двері" та Крістофера Нолана "Оппенгеймер", і продовження детективної серії про Пуаро від Кеннета Брани, кілька фільмів за мотивами коміксів ("Шазам! Лють богів", "Людина-мураха та Оса: Квантоманія").

Список найбільш очікуваних фільмів 2023 року на думку Variety:

"М3ҐАН" (M3gan). Режисер Джерард Джонстон

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Прем’єра: 6 січня

"80 для Бреді" (80 for Brady). Режисер Кайл Марвін

Прем’єра: 3 лютого

"Стукіт у двері" (Knock at the Cabin). Режисер М. Найт Шьямалан

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Прем’єра: 3 лютого

"Супер Майк: Останній танець" (Magic Mike’s Last Dance). Режисер Стівен Содерберг

Прем'єра: 10 лютого

"Людина-мураха та Оса: Квантоманія" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania). Режисер Пейтон Рід

Прем'єра: 17 лютого

"Ведмідь під кайфом" (Cocaine Bear). Режисер Елізабет Бенкс

Прем'єра: 24 лютого

"Крід III" (Creed III). Режисер Майкл Бакарі Джордан

Прем'єра: 3 березня

"Крик 6" (Scream 6). Режисери Метт Беттінеллі-Олпін і Тайлер Джіллетт

Прем'єра: 10 березня

"Шазам! Лють Богів" (Shazam! Fury of the Gods). Режисер Девід Ф. Сандберг

Прем'єра: 17 березня

"Джон Уік 4" (John Wick: Chapter 4). Режисер Чад Стахелські

Прем'єра: 24 березня

"Підземелля і дракони" (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves). Режисери Джонатан Голдштейн та Джон Френсіс Дейлі

Прем'єра: 31 березня

"Шевальє" (Chevalier). Режисер Стівен Вільямс

Прем'єра: 7 квітня

"Брати Супер Маріо в кіно" (The Super Mario Bros. Movie). Режисер Аарон Хорват

Прем'єра: 7 квітня

"Ренфілд" (Renfield). Режисер Кріс Маккей

Прем'єра: 14 квітня

Фото: imdb

"Наступний гол – переможний" (Next Goal Wins). Режисер Тайка Вайтіті

Прем'єра: 21 квітня

Фото: Searchlight Pictures

"Вартові галактики 3" (Guardians of the Galaxy Vol. 3). Режисер Джеймс Ґанн

Прем'єра: 5 травня

"Книжковий клуб 2" (Book Club 2: The Next Chapter). Режисер Білл Голдермен

Прем'єра: 12 травня

"Форсаж 10" (Fast X). Режисер Луї Летер'є

Прем'єра: 19 травня

"Русалонька" (The Little Mermaid). Режисер Роб Маршалл

Прем'єра: 26 травня

"Людина-павук: Навколо всесвіту 2" (Spider-Man: Across the Spider-Verse). Режисери Хоакім Дос Сантос, Кемп Паверс та Джастін Томпсон

Прем'єра: 2 червня

"Трансформери: Час звіроботів" (Transformers: Rise of the Beasts). Режисер Стівен Кейпл-молодший

Прем'єра: 9 червня

"Жодних образ" (No Hard Feelings). Режисер Джин Ступніцкі

Прем'єра: 23 липня

"Флеш" (The Flash). Режисер Енді Мускетті

Прем'єра: 23 червня

Фото: imdb

"Індіана Джонс 5" (Indiana Jones and the Dial of Destiny). Режисер Джеймс Менголд

Прем'єра: 30 червня

"Місія неможлива: Розплата. Частина перша" (Mission Impossible: Dead Reckoning – Part One). Режисер Крістофер Маккворрі

Прем'єра: 14 липня

"Барбі" (Barbie). Режисер Грета Гервіг

Прем'єра: 21 липня

"Оппенгеймер" (Oppenheimer). Режисер Крістофер Нолан

Прем'єра: 21 липня

"Марвели" (The Marvels). Режисер Ніа Дакоста

Прем'єра: 28 липня

"Маєток з привидами" (Haunted Mansion). Режисер Роб Мінкофф

Прем'єра: 11 серпня

Фото: imdb

"Суперники" (Challengers). Режисер Лука Гуаданьїно

Прем'єра: 11 серпня

"Синій жук" (Blue Beetle). Режисер Анхель Мануель Сото

Прем'єра: 18 серпня

Фото: Variety

"Привид у Венеції" (A Haunting in Venice). Режисер Кеннет Брана

Прем'єра: 15 вересня

"Крейвен-мисливець" (Kraven the Hunter). Режисер Джей Сі Чандор

Прем'єра: 6 жовтня

Фото: IGN

"Екзорцист" (The Exorcist). Режисер Девід Гордон Грін

Прем'єра: 13 жовтня

Постер фільма

"Дюна 2" (Dune: Part Two). Режисер Дені Вільньов

Прем'єра: 3 листопада

Фото: Warner Bros.

"Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes). Режисер Френсіс Лоуренс

Прем'єра: 17 листопада

"Бажання" (Wish). Режисер Кріс Бак та Фаун Вірасанторн

Прем'єра: 22 листопада

Фото: imdb

"Вонка" (Wonka). Режисер Пол Кінг

Прем'єра: 15 грудня

Фото: imdb

"Аквамен і загублене королівство" (Aquaman and the Lost Kingdom). Режисер Джеймс Ван

Прем'єра: 25 грудня