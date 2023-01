Видання Variety назвало найбільш очікувані фільми 2023 року

Variety 2023

Variety , 2023 .

2023 Variety:

"3" (M3gan).

’: 6

"80 " (80 for Brady).

’: 3

" " (Knock at the Cabin). .

’: 3

" : " (Magic Mike’s Last Dance).

': 10

"- : " (Ant-Man and the Wasp: Quantumania). г

': 17

" " (Cocaine Bear).

': 24

" III" (Creed III).

': 3

" 6" (Scream 6). -

': 10

"! " (Shazam! Fury of the Gods). .

': 17

" ӳ 4" (John Wick: Chapter 4).

': 24

"ϳ " (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves).

': 31

"" (Chevalier). ³

': 7

" " (The Super Mario Bros. Movie).

': 7

"" (Renfield).

': 14

: imdb

" – " (Next Goal Wins).

': 21

: Searchlight Pictures

" 3" (Guardians of the Galaxy Vol. 3).

': 5

" 2" (Book Club 2: The Next Chapter).

': 12

" 10" (Fast X). '

': 19

"" (The Little Mermaid).

': 26

"-: 2" (Spider-Man: Across the Spider-Verse). ,

': 2

": " (Transformers: Rise of the Beasts). -

': 9

" " (No Hard Feelings).

': 23

"" (The Flash).

': 23

: imdb

" 5" (Indiana Jones and the Dial of Destiny).

': 30

"̳ : . " (Mission Impossible: Dead Reckoning – Part One).

': 14

"" (Barbie).

': 21

"" (Oppenheimer).

': 21

"" (The Marvels). ͳ

': 28

" " (Haunted Mansion). ̳

': 11

: imdb

"" (Challengers).

': 11

" " (Blue Beetle).

': 18

: Variety

" " (A Haunting in Venice).

': 15

"-" (Kraven the Hunter). ѳ

': 6

: IGN

"" (The Exorcist).

': 13

" 2" (Dune: Part Two). ³

': 3

: Warner Bros.

" : " (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes).

': 17

"" (Wish). ³

': 22

: imdb

"" (Wonka). ʳ

': 15

: imdb

" " (Aquaman and the Lost Kingdom).

': 25