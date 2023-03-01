У Києві перейменували музей Пушкіна

У Києві перейменують дві філії Музею історії міста Києва ‒ "Київський музей Пушкіна" та "Музейно-виставковий центр сучасного мистецтва".

Обидва перейменування відбувається за зверненням столичної громади і керівника Музею історії міста Києва.

Про це повідомили у Телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.



"Київський музей Пушкіна" відтепер називатиметься "Садиба на Кудрявці", а "Музейно-виставковий центр сучасного мистецтва" буде просто "Музейно-виставковим центром", ‒ написали в повідомленні.



Рішення прийнято владою Києва і введено в дію розпорядженням начальника КМВА Сергієм Попко.

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Садиба на Кудрявці

Колишній музей Пушкіна створили у 1990, але місце знайшли після 1999 року, коли він об'єднався з Музеєм історії Києва. Здебільшого він складається з колекції киянина на ім'я Яків Бердичевський, який збирав матеріали, пов'язані з життям та творчістю поета. У 1987 року Бердичевський виїхав до Німеччини ‒ а всю свою колекцію залишив у подарунок місту, за умови, що в Києві створять окремий музей.

До 200-річчя Пушкіна ‒ влада виділила під музей невеликий будинок на Кудрявській вулиці, збудований у 1816 році та добудований у 1850-ті. Відомостей, що Пушкін зупинявся у цьому маєтку – нема, відомо, що він бував у будинку на Грушевського, 14, а також в готелі на Печерську, що не зберігся.

У колекції – здебільшого експонати першої половини ХІХ століття. Серед них – книжки з підписами сучасників і поетових друзів, політичні роботи на той час. Також експонували рукописи, а також видання, що побачили світ ще за життя Пушкіна. Наприклад, це окремі глави "Євгенія Онєгіна", які називалися "зошитами". Цілком роман вийшов уже цензурованим – він також був в експозиції.

Що саме експонуватиме Музей Києва в Садибі на Кудрявці – інформації поки що немає.

Музейно-виставковий центр

У музейно-виставковому центрі "Музей історії Києва" – до початку повномасштабної війни діяла постійна експозиція, присвячена безпосередньо історії Києва. Були представлені експонати з часів Київської Русі до початку ХХ століття. Останньою масштабною виставкою перед вторгенням стала експозиція "Червоний шум" – з експонатів Музею створили "картину" впливу пропаганди Радянського Союзу через мистецтво. У 2022 в Музеї відкрили проєкт "Археологія повсякдення", де показали точні копії речей побуту та розкоші, якими був відомий Київ часів Київської Русі. Також у центрі проходять виставки сучасних митців, освітні заходи та екскурсії.