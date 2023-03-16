Роковини знищення драмтеатру в Маріуполі: колектив розповів, як відновлював роботу в Ужгороді

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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16 березня 2023

16 березня – перші роковини російського авіаудару по будівлі Донецького академічного обласного театру в Маріуполі. Тоді в його приміщенні загинули сотні людей, які переховувалися від обстрілів. А колективу театру вдалося виїхати з окупованого міста й почати відновлення в іншому місті.

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"Того театру більше немає... Це важко збагнути і досі. І водночас 16 березня 2022 року стало відправною точкою для відновлення Донецького драматичного театру, і вже у травні почався новий відлік", – йдеться в емоційному пості театру, присвяченому роковинам трагедії в театрі Маріуполя.

Там розповіли, що цього вечора відзначать цю сумну дату документальною виставою "Маріупольська драма".

Її поставили за п'єсою драматурга Олександра Гавроша, створеною на основі інтерв'ю акторів, яким разом з театром вдалося релокуватися до Ужгорода. У цій постановці актори зі сцени розказують те, що довелося пережити в Маріуполі.

"Маріупольська драма"Фото: Донецький академічний обласний драматичний театр, м.Маріуполь - в Ужгороді / Facebook

Також, повідомили у театрі, частина трупи щойно повернулася з благодійних гастролей у Словаччині.

Донецький драмтеатр поділився і іншими здобутками за цей рік:

  • випустили 5 прем'єр
  • зібрали понад 5000 глядачів (з них понад 3000 на благодійних показах)
  • показували вистави 38 разів
  • взяли участь у 2 міжнародних фестивалях та 1 всеукраїнському
  • провели 5 виступів для військових
  • колектив зріс з 7 акторів (червень 2022) до 17 акторів (березень 2023)
  • мали 2 міжнародні співпраці та плани на ще 3 іноземні проекти цьогоріч
  • 5 митців з-за кордону та 7 українських режисерів та митців долучились до роботи театру

 Фото: Донецький академічний обласний драматичний театр, м.Маріуполь - в Ужгороді / Facebook

"Ці кілька цифр не передадуть усього, що вмістив особистий рік кожного з акторів та працівників відновленого Донецького обласного академічного драматичного театру з міста Маріуполя, але робота насамперед допомогла не втратити себе, а навпаки – віднайти ресурс для життя, боротьби і віри у найшвидшу перемогу! Вдячні за можливість творити всім, хто допоміг і продовжує роботи це щодня", додали у театрі.

Фото: Донецький академічний обласний драматичний театр, м.Маріуполь - в Ужгороді / Facebook

Від початку повномасштабної війни 24 лютого й до знищення маріупольський театр був притулком для мирних мешканців та центром розподілу їжі, води й отримання інформації про коридори евакуації і пунктом збору для неї. Із 24 лютого до 4 березня його використовували як укриття близько сотні людей. Це були переважно чинні та колишні працівники театру, їхні родини, а також люди, які тікали від насильства на початку конфлікту.

Напад на театр відбувся 16 березня близько 10 ранку. Під час атаки в театрі та поруч із ним все ще перебували сотні цивільних, тривала "евакуація". Російська тактична авіація, швидше за все, скинула на театр дві 500-кілограмові бомби. 

Одразу після нападу в Маріупольській міськраді заявили, що загинули близько 300 осіб. Журналісти Associated Press дійшли висновку, що могли загинути близько 600 людей

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