Мультик, який чекали вісім років. В український прокат вийшла "Мавка. Лісова пісня"

Прем'єра анімаційної повнометражки "Мавка. Лісова пісня" хоч і зібрала незвично велику для релізів воєнного часу аудиторію глядачів, серед них привабила й багато скептиків. Тим, хто стежить за кінопроцесом та (особливо!) розподілом на виробництво фільмів державних коштів в Україні, було цікаво, яким вийшов мультик, на виробництво якого пішло майже вісім років.

Кореспондентки УП.Життя Марія Кабацій та Ганна Щокань побували на показі одного з найбільш очікуваних українських анімаційних фільмів – "Мавка. Лісова пісня" студії Animagrad. Відсьогодні, 2 березня, мультик про Мавку – в прокаті по всій Україні.

Реклама:

Допрем’єрний показ мультфільму за мотивами драми-феєрії Лесі Українки відбувається в кінотеатрі "Оскар" ТЦ Гулівер. При вході ліворуч від фотозони із лісовими хащами і написом "Мавка. Лісова пісня" гостям видають квитки із зображенням головної героїні анімації. Мультфільм створювали з 2015 року. Його виробництво – одне з найтриваліших в українському сучасному кінематографі.

Гості збираються навколо величезного зеленого торта, зробленого як шестиярусне дерево з папороттю і джерелом. Мавка із зеленим волоссям прикрашає їстівну конструкцію. Також дітям пропонують скуштувати морозиво. Хлопчику років п'яти аніматорка ставить на обличчя й долоню тимчасові тату-руни – такі з’являються у Мавки, коли чує людську музику. Підходимо до артистки Ніни Матвієнко, вона фотографується з шанувальниками у фотозоні. Каже, що у фільмі озвучила оповідачку. Повністю "Мавку" не бачила – попросила не позбавляти враження від прем’єри.

Ніна Матвієнко озвучила в "Мавці" оповідачку. Фото: надано пресслужбою

На дивані дівчина у світлій сукні бавиться із хлопцем років шести. Називається Настею. Хлопчик Тарас – син друзів, прийшли на "Мавку", бо він вподобав одного з помічників берегині лісу – котожабика. Має вдома його зображення й іграшки.

"Ну дуже довго чекаю на мультик, дуже люблю цих героїв. Наприклад, котожабик – мій найулюбленіший герой", – серйозно каже Тарас. Показує "татушку" на руці.

Реклама:

"Це просто його тотемна тварина", – каже Анастасія. Думає, що "Мавка" стане найкращим анімаційним фільмом українського виробництва.

Проходимо з глядачами до зали – лунає сигнал повітряної тривоги. Більшість залишаються на своїх місцях – ми виходимо в хол, прислухаємось до інструкцій, де найближче укриття. З гучномовця пропонують пройти на підземний паркінг або до станції метро Олімпійська.

Відбій тривоги зустрічають оплесками. Повертаємось до зали, де на екрані перші кадри довгоочікуваної анімації. На м’яких оксамитових сидіннях – багато дітей. Дівчинка років трьох у персиковій сукні плескає в долоні.

Серед перших глядачів багато дітей. Фото: надано пресслужбою

Праворуч від нас – молодий чоловік щось каже на вушко дівчині. Встигаю розчути: "Цікаво, що все-таки вийшло?"

З перших хвилин мультика стає очевидним: очікування на мультфільм були не даремні. Автори відпрацювали кожну мальовану деталь, актуалізували жарти та контекст. Коли на екрані з’являються кадри, які вже бачили в трейлері – галявиною прадавнього лісу пролітає Мавка, верхи на зубрі-вожаку зграї – перехоплює подих.

Музика гурту ДахаБраха додає атмосфери, пара праворуч обговорює, чи вдало "намалювали" учасників гурту. Вони з’являються як герої "Мавки".

"Цікаво дуже обіграли. Лесю Українку пов’язати з ДахоюБрахою", - всміхається хлопець попереду.

У "Мавці" намалювали і ДахуБраху. Кадр із фільму

Вперше про анімований повний метр за мотивами п'єси "Лісова пісня" Лесі Українки заговорили у 2015 році. Тоді продюсери Сергій Созановський та Ірина Костюк вперше озвучили ідею створити мультфільм на основі відомого тексту та української міфології. Вони планували дещо змінити оригінальний сюжет, додавши йому щасливого фіналу та поряд із відомими усім зі шкільної програми драматичними героями п'єси – Мавкою, Лукашем, Килиною, Лісовиком, русалками, Тим, що греблі рве – багато нових комічних персонажів.

На екрані саме збирається барвистий "осучаснений" світ українського міфу. Спадає на думку, що тепер доречним є порівняння з "Аватаром" не лише у довгих термінах виробництва, але й у органічному творенні нового захоплюючого світу. А з Марвелом – у вдалому продукуванні актуальних до сьогодення супергероїв.

Кадр з фільму "Мавка. Лісова пісня"

Чоловік праворуч відпиває пепсі з маленької пляшки, невідривно дивиться на екран. Каже, що виглядає "дорого".

У 2016-му творці оцінили вартість анімованої "Лісової пісні" у 98 млн гривень (з них чверть мала взяти на себе держава). Проєкт осучасненого мультика про Мавку здобув перемогу на 9-му конкурсі Держкіно, та разом з бюджетною часткою грошей отримав і підписаний договір на старт виробництва.

Пройшло кілька місяців і навесні 2017-го майбутній український мультфільм про душу усіх лісових істот викликав фурор на найбільшому анімаційному форумі Європи Cartoon Movie. Тоді Україна привезла свою анімаційну презентацію на цю подію вперше – й одразу ж отримала схвальні оцінки таких легенд як The Walt Disney Company.

Мавка говорить голосом Наталки Денисенко. Фото: надано пресслужбою

Того ж року кінокомпанія Film.UA та її мультиплікаційний підрозділ Animagrad, на той час найбільше відомий політичним мультсеріалом "Казкова Русь", продає права на показ "Мавки" у Німеччині, Польщі, Португалії, Румунії, Угорщині, Болгарії, Сербії, Хорватії, Словаччині та Чехії, Латвії та Литві, на Близькому Сході й навіть Північній Африці. Втім, як виявиться пізніше, чекати прем'єри і нам, і їм доведеться ще шість років.

Романтична лінія героїв захоплює по-справжньому. Символи, метафори закоханості, які створили автори – буквально відгукуються і викликають співпереживання. Згадуємо перший тизер-трейлер мультфільму "Мавка. Лісова пісня", що вийшов у 2017. На цьому етапі в анімації був лише один режисер – Олександра Рубан (пізніше до неї приєднається Олег Маламуж), а сама Мавка має дещо іншу, наче більш дитячу зовнішність. Також у трейлері звучить саундтрек від найпопулярнішого українського етногурту ДахаБраха (за шість років пісню в офіційному трейлері змінять на більш орієнтовану на масового глядача композицію від Христини Соловій та Артема Пивоварова, втім, переконуємося на прем'єрі, і для ДахиБрахи залишиться важливе місце).

Такою була перша Мавка

Граційна Мавка на екрані перетворюється в героїню із зовсім іншою "енергетикою" – вона вже не нагадує звичну зеленокосу дівчину, до якої звикли в трейлері. У 2019-му головна героїня здобуває рухи і пластику прима-балерини Національної опери Катерини Кухар. На той час Кухар на сцені оперного виконує партію Мавки в балеті "Лісова пісня". Тож її знімають у відеореференсах, на основі яких потім художники оживляють Мавку з мультфільма. Свій голос героїня отримає аж у 2022-му: тоді оголошують, що її озвучуватиме акторка Наталка Денисенко.

Глядачі невідривно спостерігають кульмінацію. Чоловік праворуч гадає, чи використають "ту саму" цитату з "Лісової пісні". Аплодувати публіка починає ще до початку титрів, які йдуть під музику "Прадавні їх таємниці". Оглядаємось на пару праворуч. Ще не знаємо, що після титрів буде "пасхалка". Знайомимось із Нікітою та Настею Беліками. Вони продовжують сидіти на місцях і обговорювати мультфільм.

"Дуже круто. Гадаю, що це взагалі найкрутіше, що я дивився з українського кінематографу. А мультиплікаційного – просто нема рівних. Сподобалось, як намальовані герої, дуже емоційно, сподобався сюжет, сподобалась емоція. Знаєте, аж до сліз – так працює це", - каже маркетолог Нікіта Белік.

Його дружина Анастасія киває, всміхається: "Мені дуже сподобався мультфільм, по-перше, тому що він добрий. Зараз дуже бракує такого надихаючого контенту, який би транслював спокій і повагу до природи. Дуже класний мультфільм".

Сергій Созановський вперше заговорив про "Мавку" у 2015-му. Фото: надано пресслужбою

Спускаємось сходами повз глядачку Марію у світлому светрі. Збирає п'ятирічного сина Влада. Він гордо показує мені квиток і "відмітки Мавки" на щоках.

"Нам дуже сподобалось! Так, дітям тут ходили робили ці "руни". Озвучка сподобалась. І дуже мені подобається, що автентичні герої. Що вони ні на кого не схожі. Ні на Диснеївських, ні на інших. Прийшли перший раз в житті в кінотеатр і одразу на український мультик. І одразу на допрем’єрний показ – буде тепер всім розповідати", - каже Марія.

"Привііііт!" – приязно гукає до нас Влад. Повторює за мамою: "Мені сподобалось. Тааааааак сподобалось". Всміхається і ділиться враженнями: "Там був дуб такий – я з ним перед фільмом сфоткався. І ще там був такий троль. Мені дуже сподобалось. Вдома показують казки, а тут показують цілий мультик".

Кадр з фільму "Мавка. Лісова пісня"

Повз нас нагору пробігає дівчинка в персиковому платті. Впізнаємо, що це та сама "малеча", яка плескала в долоньки.

"Дочці сподобалось, вона дуже зацікавлено дивилась – аплодувала навіть, кричала. Боялись, аби вона не зіпсувала перегляд", - каже Іванченко Юлія. Її чоловік Олексій стоїть поруч, всміхається. Каще, що брав участь у роботі над фільмом.

"Звичайно, мультик сподобався. Це якісний, веселий український продукт", - каже.

Біля ліфта високий чоловік у темній куртці зустрічає знайому.

"Круто вийшло. Але з такими термінами – другий сезон вже онуки мої дивитимуться", - компанія всміхається.

Чому Мавку створювали так довго

У 2018-му в одному з інтерв'ю продюсер Сергій Созановський на порівняння "Мавки" з "Аватаром" Джеймса Кемерона пояснює, що виробництво мультика рухається так повільно, бо "це дуже копітка робота". Озвучує дату прем'єри 2020 та розповідає, що його компанія не просто створює кіно, а будує довкола нього цілий всесвіт (на зразок Всесвіту Марвел чи того ж таки "Аватара"). Цього ж року українська "Мавка" потрапляє у Канни.

У 2020 році Рада з державної підтримки кінематографії у відповідь на звернення Animagrad'у збільшує бюджет проєкту майже удвічі. А за рік творці "Мавки" показують новий трейлер – і розчаровують майбутніх глядачів новим виглядом головного персонажа. Їх критикують, що нова Мавка виглядає менш по-українськи, надто доросла і надміру сексуалізована. За три роки на прем'єрі мало хто пам'ятає, якою була та перша Мавка.

З 2020-х команда постійно бере додатковий час, переносячи дату виходу мультика на екрани. Весь цей час вони продовжують задеклароване будівництво Всесвіту Мавки, різними колабораціями намагаючись підтримати цікавість українського глядача до свого продукту. Зрештою поціновувачі укркіно почали сприймати "Мавку" як цю саму "дивовижно-прекрасну лісову нечисть" з мультфільма: про неї усі нібито чули, але ніхто ще не бачив.