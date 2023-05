Українська кінотрилогія про війну здобула нагороду на фестивалі у Швейцарії

Українська кінотрилогія "Дні, які я хотів би забути" (The Days I Would Like to Forget) здобула головну нагороду на міжнародному фестивалі документального кіно Visions du Réel у Швейцарії.

Про це повідомило видання Variety.

"Дні, які я хотів би забути" – це проект-трилогія, що досліджує наслідки війни. Його режисери: Аліна Горлова ("Явних проявів немає", "Цей дощ ніколи не скінчиться"), Максим Наконечний ("Бачення метелика", "Цей дощ ніколи не скінчиться"), Семен Мозговий ("Сіль з Бонневіля", "Казка зимового саду") та Єлизавета Сміт ("Самотність", "Бачення метелика").

Проєкт складається з трьох 70-хвилинних фільмів: "Людина і війна", що досліджує вплив війни на повсякденне життя, "Смерть і життя", що фокусується на сприйнятті смерті під час російсько-української війни, і "Простір і час", який досліджує зв'язок між війною в Україні та іншими частинами світу.

Усі четверо режисерів почали знімати війну одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. "Спочатку це було інстинктивно, ми думали, що важливо документувати все, що відбувається. Ми всі почали це робити паралельно. Пізніше, коли ми переглянули відзнятий матеріал і зрозуміли, що ця війна впливає на наше сьогодення, наше майбутнє і наше минуле, ми вирішили, що повинні зробити з цього фільм", – розповіла одна з режисерок, Аліна Горлова, яка приїхала до Швейцарії за нагородою.

Вони сподіваються завершити чорновий монтаж першого фільму до цієї осені. Пост-продакшн та остаточний монтаж планують робити у Франції або Австрії, де мешкають співпродюсери.

Також Горлова розповіла, що під час роботи над другим фільмом, який присвячений колективній травмі війни, вона краще зрозуміла, чому Європа не поспішала надсилати зброю Україні.

"Я можу порівняти їхній досвід зі своїм, коли ця війна була тільки на Сході України: вона здавалася такою далекою. Існує реальна паралель, тому що я також думала, що ми не повинні бути такими радикальними, що ми повинні вести переговори. Але коли ти знаходишся дуже близько до цього монстра, то розумієш, що не можна вести переговори. Цей монстр ніколи не буде ситим, він завжди буде голодним", – сказала вона.

Знімати третій фільм режисери планують у Ефіопії – щоб проілюструвати, як війна в Україні впливає на інші країни світу.

"Ми вирішили прослідкувати за зерном зі Сходу та Півдня України, де фермери збирають врожай, іноді на лінії фронту, щоб показати, як його експортують в інші частини світу. В Ефіопії багато фермерів і великі сховища для цього зерна, яке потім розподіляється в сусідні країни", - пояснила Горлова.

Режисери планують випустити першу частину в 2024 році, а другу і третю - у 2025 році.