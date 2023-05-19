Президента закликають підписати закон про захист культурного простору

Українські письменники та видавці закликають Президента Зеленського підписати закон про захист культурного простору, який перебуває у нього на підписі майже рік. Петиція з такою вимогою з'явилась на сайті Президента кілька днів тому і вже набрала понад половину з потрібних 25 тисяч голосів.

"Маємо захистити український культурний простір від "русского міра" – написали автори петиції. "Видавнича продукція агресора – це теж окупація", – йдеться у зверненні.

Йдеться про підписання Закону 2309-ІХ, який був розроблений спільно з представниками громадськості, видавцями, книгорозповсюдужвачами, Міністерством культури та інформаційної політики, Держкомтелерадіо, Інститутом книги і депутатами. Верховна Рада ухвалила його 19 червня 2022 року 306 голосами і передала на підпис Президенту.

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Що змінює підписання Закону:

забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі;

припинення розповсюдження вже завезених з Росії книжок;

передбачає видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі на українську мову, мови ЄС чи корінних народів України;

ввезення в Україну російськомовних книжок з інших країн потребуватиме окремого дозволу;

перекриває можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.

Петицію вже підтримали, зокрема, Оксана Забужко, Мар'яна Савка, Андрій Курков, Тамара Горіха Зерня, Вахтанг Кіпіані, Ірма Вітовська, Володимир В'ятрович, Валерій Пекар, Антон Мартинов та інші.

Коментуючи УП.Життя цю петицію, головна редакторка медіа про книговидання "Читомо" Оксана Хмельовська зауважила, що непідписання цього Закону викликає багато запитань у літературної спільноти. За її інформацією, ввезення російських книжок продовжується:

"Інакше, чим торгують такі інтернет-книгарні, як "Grenka", "LiderBooks", "Лавка Бабуин", "Bookovka", "Книжкова Лавка", "GoodBooks","Bizlit", "Книгосклад" та "Книжковий дім"? Минулого тижня журналісти "Читомо" відвідали книгарню "Буква", де на полицях знайшли чимало російських книжок, виданих 2022 року. І це контрастує із патріотичними заявами власника про припинення торгівлі російськими книжками, що було опубліковане минулого року."

Книжкова полиця книгарні "Буква", травень, 2023. Фото, надане "Читомо"

Проте, говорить книжкова експертка, цей ще не підписаний Закон вже викликає дискусії:

"Цей закон міг би дозволити стягнути штраф з порушників. Але який штраф – в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен перший випадок такого розповсюдження? Чи у розмірі десяти мінімальних зарплат за кожен наступний? Чи когось злякає штраф у 14 тисяч гривень у разі упійманні на гарячому?"

Форзац книжки з полиці книгарні "Буква", Київ, травень, 2023. Фото надане "Читомо"

Закон унеможливіть переклади російською мовою, проте це може спонукати російськомовного читача шукати піратський контент чи нелегально завезені російські книжки: "Українські видавці не зможуть видавати, наприклад, Стівена Кінга російською. Хоча попит на це в Україні є – велика частина населення залишається російськомовною", – говорить Оксана Хмельовська.

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Полиця в книгарні "Буква", Київ, травень, 2023. Фото, надане "Читомо".

Оксана Хмельовська переконана, що в будь-якому разі цей Закон унеможливив би видання в Україні російських авторів видавництвами з російським походженням, які досі існують: "Найсвіжіший приклад – видавництво "Школа", що минулого тижня "потішила" читачів черговою новинкою – "Океанією Адвайти" російської авторки Наталії Поддубної. А ще недавно вони ж видали відомого російського гастролера окупованими територіями України Андрєя Усачьова. Підписання закону унеможливило б такі подвійні стандарти."