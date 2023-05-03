“Ми запропонували війні себе самі”: солдатка Ярина Чорногуз видала збірку поезій прямо з передової

Олена Лисенко книжкова оглядачка
2375
3 травня 2023

"Бути поетом в Україні – вічно плакати у віршах на ще зовсім свіжих могилах" каже у своїй новій книжці магістр філології Ярина Чорногуз. Та навряд ридання – єдина її місія, адже вона з 2021 року на передовій, "бо поети у цій країні чують війну першими...". 

Збірка поезій має назву [dasein: оборона присутності], де квадратні дужки – важлива частина назви. Вона ось-ось з’явиться у книгарнях. Чому ця книжка варта місця у домашній бібліотеці – розмірковує книжкова оглядачка УП.Життя Олена Лисенко, яка вже прочитала збірку. 

Читайте УП.Культура у Telegram

Реклама:

Ця книжка про те, як війна створює нову мову, змушує досліджувати топографію навпомацки та народжує бажання загинути першим. Як написав у передмові до збірки поезій розвідниці Ярини Чорногуз український філософ Вахтанґ Кебуладзе: "коли одною з військових виявляється поетка, оборона присутності набуває нового виміру"

Я спитала Вахтанґа, чому йому важлива ця книжка. Він був не по-філософськи прямий у відповіді: "Українські книжки про війну Росії проти України формують наш історичний наратив, нашу культурну та політичну суб'єктність. Вірші про війну, які не поетизують її жахи, а виявляють глибини людської екзистенції, що виходять на яв під час війни, є культурним надбанням не лише України, а й усього людства. А коли авторкою віршів є військова, то в них промоволяє її власний неповторний досвід". 

В "Обороні..." Ярина несподівано веде діалог зі своєю колегою по перу Галиною Крук і її тезою "Мені шкода, що поезія не вбиває". Чорногуз наче у відповідь їй пише, що таки "...навчилася віршами вбивати". Уся ця збірка – не просто переосмислення, вона про набування нових навичок людяності в умовах війни. 

Читайте також: "Зруйнована бібліотека" на гастролях: як Україна просуває свою літературу за кордоном

"Бог промовляє загибелями, відповіді приймає залізом"

Та найвиразніше Ярина веде діалог з Мартином Гайдеґером. Недарма в назві збірки є важливе його поняття, що вплинуло чи не на всю європейську філософію – "dasain". Солдатка ЗСУ ніби говорить німецькому мислителю: дивись, я ось тут в самому серці твоєї екзистенції, твого хваленого "тут-буття", ось тут поза усіма категоріями і поняттями. Тут є я, суб’єкт, і не лише моя думка уможливлює цю екзистенцію. Твоє "об’єктивне тут-буття" не існує без моєї зброї і моєї оборони: 

"Поезія перестала бути справжньою, якщо не кровоточить" з вірша [непокараність]. І там же: "Мова втратила риму і нині полює на сенси".

Реклама:

Якщо вірити філософу Гайдеґеру, мова є домівкою буття. Але на війні, якщо вірити солдатці Чорногуз, домівка буття порожня, бо мова – німа. Тож, навіть і Бог промовляє до нас "німою" мовою смертями. І нам доводиться відповідати йому мовою мовчання, тобто мовою заліза і крові.

Ландшафти Донбасу та козацькі могили також не говорять до нас поетичною мовою на цих сторінках – неможливо співати козацьких пісень про Сіверський Донець на війні:

"Сіверський Донець на початку мого століття / ти став Стіксом на якому рибалять рибалки / і в якому лежать снаряди, що не долетіли / до одного з твоїх берегів".

Чорногуз пропонує нам перейти цей Стікс разом і опинитися в новому вимірі, який авторка називає післяжиттям. Виразність мови, її поетика в цьому післяжитті втрачає сенс: "століття тому мішок 200 назвали б білим саваном для ангела у плоті"

Стара поетика заважає Чорногуз розказати про війну і лишитись чесною. Але не тільки поезію здатен змінити воєнний стан. Наше післяжиття стає фікцією, облудною схованкою, якщо ми відкидаємо біль: "у цій країні все брехня / окрім болю / у цій країні /  правду здатен розповісти тільки біль"

Проте (і тут знову парадокс) українська мова є для солдатки ЗСУ тією затишною домівкою, до якої прагне повернутись її єство. Я міркувала про це, коли прочитала інтимну згадку про когось, хто загинув на війні і носив на своєму тілі татуювання українською мовою. А ще ось це: "правда так довго шукається і сходить на сході / Моєю мовою".

Ця книжка про парадоксальність життя під час війни і післяжиття – єдину можливу форму існування людей, які бачили смерть. "Ми зустрілися з Яриною у прифронтовому українському місті, і я почув від неї слова, яких ніколи не забуду: "Ми навчилися жити в мирі з війною". У такий парадоксальний спосіб вона коротко та влучно описала досвід людини на лінії фронту" – пише у передмові Вахтанґ Кебуладзе

Друг Вахтанґа та інший учасник поїздки до цього прифронтового міста філософ Володимир Єрмоленко сказав мені, що текстами Ярини Чорногуз промовляє саме життя: 

"Для мене Ярина – одна з тих людей, хто висловлює своїм буттям, своїми вчинками та своїми текстами глибину і сміливість українства. Її тексти - це більше, ніж література. Вони народжуються в боях, в ризику для життя, народжуються тоді, коли в руках – автомат, розвідувальний дрон чи засоби першої медичної допомоги. У цих текстах говорить саме життя – в ситуації, коли воно так близько зустрічається зі смертю, – і в цій зустрічі цінність життя просвічується з ще більшою гостротою".

Ярина Чорногуз з Володимиром Єрмоленком, Вахтанґом Кебуладзе та іншими учасниками поїздки українського ПЕН Тетяною Огарковою та Браяном Хопкінсом. Фото зі сторінки Володимира Єрмоленка



Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 1841
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2839
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20532
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій