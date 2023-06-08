Драма "Памфір" увійшла до списку найкращих фільмів 2023 року

Драма "Памфір" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука увійшла до списку найкращих фільмів 2023 року, складеного британською The Guardian за результатами першого півріччя.

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Разом з українською стрічкою до списку найбільш гідного перегляду кіно видання включило 37 фільмів. Серед них, приміром, "Фабельмани" Стівена Спілберга, "Повернення в Сеул" Деві Чоу, "Три мушкетери: Д'Артаньян" Мартена Бурбулона, "Син" Флоріана Зеллера, "Тар" Тодда Філда та інші.

Укладачі списку кажуть, що "Памфір" це – "жорстока історія про приречені спроби українського контрабандиста повернутися до сімейного життя після сумнівної подорожі за кордон" та відзначають, що вона "динамічна, але відчайдушна".

"Він не стосується війни Росії проти України, але, імовірно, цей конфлікт присутній там підтекстово, в сенсі відданості роду, традиціям громади і виразного, майже окультного тяжіння до Заходу", – цитують критики британського видання свою рецензію на драму Сухолиткого-Собчука.

Кадр з фільму "Памфір"

Стрічка "Памфір" розповідає про чоловіка, що їздить на заробітки закордон, щоб заробити на гарне майбутнє для своєї родини. Вдома на нього чекають дружина Олена та син Назар. Необачний вчинок підлітка запускає низку подій, що призводять до трагедії.

Світова прем'єра фільму відбулась у програмі Двотижневик режисерів на Каннському кінофестивалі 2022 року. Загалом фільм показали на понад 40 фестивалях у 25 країнах світу.

Драма Сухолиткого-Собчука здобула гран-прі Міжнародного кінофестивалю Молодість у Києві, нагороди Palić European Film Festival у Сербії, Лондонського фестивалю незалежного кіно Raindance у Великій Британії, Каїрського міжнародного кінофестивалю в Єгипті. Фільм став номінантом на нагороду Відкриття року Європейської кіноакадемії та тріумфатором Національної премії кінокритиків Кіноколо.

Фільм вийшов в український прокат 23 березня. А з 22 червня "Памфір" можна подивитися на Netflix.