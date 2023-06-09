Футбол під час війни. На кінофестивалі Трайбека відбудеться прем'єра двох документалок про Україну

На кінофестивалі Трайбека (Tribeca Film Festival), який розпочався у Нью-Йорку 7 червня, відбудеться прем'єра двох документальних стрічок. Їх об'єднує тема футболу та нинішньої війни в Україні.
Читайте УП.Культура у Telegram
Як розповів УП.Культура головний продюсер цих обох стрічок Олексій Оліяр, він особисто представить фільми на кіноогляді.
Режисером обох стрічок є Метт Данзіко.
Перший з фільмів – "Капітани України" (Captains Of Ukraine) – розповідає про професійних футболістів, які тренуються захищати своє країну в умовах російського вторгнення.
|Кадр з фільму "Капітани України"
"З наближенням нового футбольного сезону в умовах ядерної загрози професійна українська футбольна команда стоїть перед суперечливим вибором: поміняти гомілкові щитки на кулемети. В умовах ескалації війни команда готується до сезону, який може ніколи не настати, і з тривогою чекає на битву, яка майже напевно відбудеться. "Капітани України" досліджують складний світ, який населяють спортсмени, що мають стати солдатами", – йдеться в описі стрічки на сайті фестивалю.
Героями "Капітанів України" стали гравці МФК "Прикарпаття" Василь Цюцюра, Ростислав Волошинович, Михайло Писко, Андрій Тимків, Олексій Городов та Василь Микицей.
View this post on Instagram
Стрічка "Воєнні ігри" (War Games) розповідає про молодше покоління футболістів. У ньому знялися Сергій Павлюк, Андрій Власов, Іван Федонюк, Галина Битюцька, Марина Федонюк.
|Кадр з фільму "Воєнні ігри"
Фільм про маленьких українських футболістів має такий опис: "У зруйнованій війною Україні двоє юних футбольних капітанів, Іван та Андрій, пробираються крізь осколки та уламки, щоб зіграти в улюблену гру. Під виття сирен і неминучу ракетну загрозу ці 12-річні суперники готуються до матчу".
"Коли почалася війна в Україні, і журналісти кинулися висвітлювати цей конфлікт, ми теж не залишилися осторонь. Але ми поспішили розповісти іншу історію – про український дитячий футбол", – розповів режисер Метт Данзіко.
"1 вересня, у перший день 2022-2023 навчального року, ми розпочали нашу багатомісячну подорож до домівок цих 12-річних дітей та їхніх родин, які оговталися від вторгнення і готувалися до битви... один проти одного….Дякуємо Андрію, Івану та їхнім родинам за нескінченне чаювання та торт, але найголовніше - за те, що впустили нас і розповіли свої історії", – додав він.
View this post on Instagram
Покази цих двох фільмів заплановані у суботу, 10 червня.
Раніше ми повідомляли, що на кінофестивалі Трайбека (Tribeca Film Festival) покажуть дві документальні стрічки про розпочату Росією війну в Україні: фільм "Правило двох стін" (Rule Of Two Walls) режисера Девіда Гутніка та продюсера Лієва Шрайбера й стрічку "Одна вагома причина" (One Good Reason) лауреатів премії Еммі Перрі Пельтца та Метью О'Ніла.