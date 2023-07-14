В Україні та трьох європейських столицях. Київська бієнале цьогоріч відбудеться

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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14 липня 2023

Міжнародний форум сучасного мистецтва Київська бієнале, що проводиться раз на два роки в українській столиці, цьогоріч відбудеться попри війну.

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Про це повідомили організатори бієнале у соціальних мережах.

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"В умовах нищівної війни Росії проти України перспектива комплексного втілення бієнале у Києві довго виглядала дуже непевно – чи й зовсім нереалістично. Однак п’ята Київська бієнале відбудеться", – зазначили організатори.

Також вони додали, що бієнале відкриється у Києві у жовтні 2023 року й завершиться у Берліні у 2024 році.

За словами оргкомітету, мета цьогорічної бієнале – реінтегрувати українську мистецьку спільноту, розділену та розпорошену по всій Європі через війну та створити умови для осмислення культурних, соціальних, політичних та екологічних проблем, з якими зараз стикається Україна.

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Допис, поширений Kyiv Biennial (@kyivbiennial)

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Раніше про те, що крім Києва, бієнале 2023 проходитиме ще у двох українських містах – Івано-Франківську та Ужгороді, а також у трьох європейських столицях – Відні, Варшаві та Берліні, повідомляла на своєму сайті ERSTE Foundation.

"Ця бієнале задумана як європейська подія з розосередженими виставками та публічними програмами в низці міст України та ЄС та реалізується у партнерстві з провідними європейськими інституціями у сфері сучасного мистецтва", – йшлося у повідомленні.

Незважаючи на те, що через повномасштабне вторгнення Росії доля Київської бієнале 2023 довгий час була невизначеною, після узгодження дат та міст проведення музеї та виставкові зали у Відні, Варшаві, Берліні та інших європейських містах звільнили свої простори та майданчики для виставок та подій українського форуму сучасного мистецтва.

П'ята Київська бієнале все-таки відбудеться. Фото: erstestiftung.org

Співорганізаторами Київської бієнале 2023 є Центр візуальної культури (Київ), tranzit.at (Відень), tranzit.org (Братислава, Будапешт, Бухарест, Клуж, Ясси, Прага та Відень), Музей сучасного мистецтва у Варшаві, Музейний кризовий центр (Львів), Довженко-Центр (Київ), Асортиментна кімната (Івано-Франківськ) та Sorry, No Rooms Available (Ужгород).

Про Київську бієнале

Київська бієнале (Kyiv Biennial) – це міжнародний форум сучасного мистецтва. Він об’єднує виставкові проекти і дискусійні майданчики та проводиться кожні два роки.

Бієнале була заснована у 2015 році Центром візуальної культури. Цього ж року відбувся її перший захід під назвою "Школа Києва". Його головною локацією став Будинок одягу в центрі столиці.

У 2017 році в будівлі Державної науково-технічної бібліотеки України відбулась друга Київська бієнале під назвою "Київський Інтернаціонал".

Третя Київська бієнале 2019 року "Чорна хмара" була присвячена впливу сучасних інформаційних технологій на політику і культуру, а також соціальним трансформаціям, що сталися у Східній Європі. Вона проходила у Науково-технічній бібліотеці Київського політехнічного інституту Ігоря Сікорського.

Четверта Київська бієнале мала назву "Союзники" і відбувалася з 16 жовтня по 14 листопада 2021 року у будівлі Будинку кіно в Києві.


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